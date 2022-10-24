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Компенсации работникам

Компенсация за задержку зарплаты: какие будут налоговые последствия

Когда работодатель задержал зарплату сотрудникам, по закону он должен выплатить им компенсацию. Вот только чиновники отказываются считать эти суммы компенсацией. Отсюда – негативные налоговые последствия.

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Компенсация за задержку зарплаты: какие будут налоговые последствия

Трудовой кодекс

Когда работодатель нарушил установленный срок выплат зарплаты, оплаты отпуска, выплат при увольнении или других выплат, причитающихся работнику, он обязан выплатить их уже с процентами.

Размер компенсации — не ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки Банка России. Расчет — от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки по день фактического расчета включительно. При этом обязанность по выплате компенсации возникает независимо от вины работодателя (ст. 236 ТК).

Но компенсации — это денежные выплаты, которые установлены для возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей (ст. 164 ТК).

Чиновники рассуждают так. При выплате процентов за просрочку зарплаты никакие дополнительные расходы работника не возмещаются.

Значит, эти проценты — вообще никакая не компенсация! Это мера материальной ответственности работодателя.

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