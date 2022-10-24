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Наём персонала собственными силами и кадровый аутсорсинг: что выгоднее и удобнее

У предприятий, работа которых зависит от сезонности, потребность в сотрудниках меняется в течение года. В активный сезон им надо быстро закрыть сотни вакансий, а потом значительно сократить штат. Такие периоды называются пиковыми нагрузками.

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Наём персонала собственными силами и кадровый аутсорсинг: что выгоднее и удобнее
Иллюстрация: Engin Akyurt/pexels

Как с ними справляются компании и как нанимают персонал, рассказывает Екатерина Муромцева, генеральный директор «СТС Групп».

Многие компании работают по принципу сезонности. Например, у производителей и поставщиков игристых вин пик приходится на новогодние праздники. Всего за один месяц они получают до 90% годовой прибыли.

У фермеров, наоборот, сезонность летом и осенью, когда созревает урожай. В активные месяцы предприятиям нужна дополнительная рабочая сила, чтобы не было простоев, незакрытых участков на предприятии и потерянной прибыли.

В любой отрасли свои особенности, но к пиковым нагрузкам надо готовиться всем — нанимать единовременно много новых работников. Это можно сделать силами самой организации, обратиться в кадровое агентство или воспользоваться аутсорсингом персонала.

Подбор персонала силами компании

Предприятия могут сами искать и подбирать сотрудников. Для работы с большим количеством людей создают отдел по массовому подбору персонала. Принимают в штат квалифицированных рекрутеров, которые знают специфику и могут быстро закрыть потребности организации в кадрах. При этом у компании появляются дополнительные расходы. Не только на ФОТ и организацию рабочих мест для рекрутеров, но и на оплату ресурсов по поиску персонала.

Такие сайты, как SuperJob, HeadHunter и другие, — одни из основных инструментов поиска. Они платные. И это не несколько тысяч, которые затеряются в общей сумме затрат. Работа с этими ресурсами обходится в сотни тысяч рублей.

Например, сегодня доступ к сервису HeadHunter по Москве и Московской области с возможностью получить всего лишь 990 контактов соискателей стоит около 100 тысяч рублей в месяц.

Если нужно закрыть сотни вакансий, такого количества кандидатов недостаточно. Существует конверсия из отобранных резюме в приглашенных на интервью и далее в оформленных. Соответственно, придется докупать доступ к контактам. И дополнительно оплатить продвижение вакансии, чтобы быстрее найти сотрудника.

А дальше, когда людей нашли и набрали, их нужно оформить, подготовить договоры и вести трудовые книжки, а еще оплачивать больничные, отпуска и декретные.

Заложите так же компенсацию при увольнении. Когда потребность в работниках снижается, содержать столько людей бессмысленно — приходится сокращать. И это огромные затраты для компании.

Рассмотрим такой вариант.

Работодатель не заключил с работником срочный трудовой договор. В этом случае он обязан предупредить сотрудника о сокращении за 2 месяца и платить ему зарплату, даже если для человека уже нет работы. При сокращении работнику выплачивают компенсацию — это еще 2 оклада. А если сокращенный не нашел работу в течение 2 месяцев и подтвердил это документом с биржи труда, то бывший работодатель платит еще одну заработную плату.

Получается, 5 окладов за сокращенного сотрудника! Такие высокие риски и издержки могут быть у компании.

Следующий важный момент — на сезонные работы в основном приезжает персонал из других городов, вахтовики. Для них нужно создать условия, чтобы сотрудники могли продуктивно работать, а не решать бесконечно бытовые проблемы. Работодатель должен предоставить им комфортное жилье, оборудовать квартиры или общежития. Обеспечить здоровое питание, транспорт до работы, спецодежду. И помогать в решении разных финансовых и административных вопросов, которые появляются у сотрудника.

Сотрудничество с кадровыми агентствами

Чтобы нанять линейный персонал на несколько месяцев, можно обратиться в кадровое агентство. В этом варианте много преимуществ. Специалисты агентства помогут быстро подобрать работников на сотни вакансий, для этого у них есть опыт и проверенные инструменты. Они знают стратегии, как быстрее найти и подобрать работника. Выберут, на каких платных ресурсах разместить вакансии и как их продвинуть. После первичного отбора рекрутеры связываются с соискателями, общаются и приглашают на итоговое собеседование.

В массовом подборе персонала есть свои тонкости. Например, не все приглашенные кандидаты приходят на встречу. И задача менеджеров по подбору — сделать так, чтобы сотрудники все-таки пришли на собеседование и устроились на работу.

По сути, их эффективность измеряется в качественно закрытых в срок вакансиях. Какой смысл во всех предварительных этапах, если человек не вышел на работу.

Профессиональные рекрутеры такого не допустят, и вы не останетесь без рабочих в самый ответственный момент.

Перейдем к затратам. Во сколько компании обходятся такие услуги? Кадровое агентство берет от 50 до 100% от ежемесячной зарплаты работника. Приведу простой пример: если искать комплектовщика или кассира, которые получают в среднем 45 000-50 000 рублей в месяц, то за него нужно выплатить агентству комиссию от 22 000 до 50 000 рублей. И таких вакансий может быть до нескольких сотен, сумма получается внушительная.

Вспомним еще раз SuperJob, HeadHunter, а также Авито и Rabota.ru. Принцип тот же, как и при найме своими силами, — агентство размещает вакансии на этих ресурсах, платит за их продвижение, чтобы соискатели увидели нужное объявление среди тысячи других. И, конечно, выставляет за это счет заказчику. А также включает в него услуги своих менеджеров, которые администрируют весь процесс.

Сотрудников нашли — отлично. А дальше работа с отобранными кандидатами ложится на самого клиента.

То есть несмотря на то, что компании обращаются в агентства, много задач они решают сами. Нужно обеспечить удобное чистое жилье, питание, транспорт до работы, спецодежду и решать административные вопросы. И во всем помогать сотруднику, пока он работает на предприятии.

Важно создать условия, чтобы приглашенный остался работать, то есть прошел адаптацию. Если он увольняется, организация теряет деньги, выплаченные за его поиск и подбор, и несет другие производственные убытки. Условия такие, что кадровое агентство не предоставляет замену линейного персонала, в отличие от офисного.

Услуги аутсорсинговой компании

Аутсорсинговая компания берет на себя функции кадрового управления «под ключ». Это значит, что они сами выполнят все этапы: найдут и подберут сотрудников, оформят и обучат их, выведут на предприятие и проконтролируют работу. А также подготовят для заказчика все необходимые отчеты.

Огромные силы предприятий уходят на административные задачи. Аутсорсинг и эти функции берет на себя и полностью освобождает компании от кадрового делопроизводства. Оформляет трудовые отношения с приглашенными сотрудниками, выплачивает зарплату и налоги, отчитывается в госорганах.

Если нужно, организовывает медосмотры, чтобы работники получили медкнижки и другие необходимые справки.

Мы все ценим хорошие условия. Поэтому аутсорсинг делает все возможное, чтобы сотрудник адаптировался и мог продуктивно работать. Если он будет чувствовать заботу о себе и ему будет комфортно, он останется в этот раз и захочет вернуться на объект в следующие смены.

Очень важно создать хорошие жилищные условия. Речь не только про аренду качественного жилья, но и про организацию быта. Ведь это приятно, когда заезжаешь в аккуратную, комфортную квартиру или комнату общежития. Когда сантехнические помещения в чистоте и порядке, есть необходимая техника — стиральные машинки, например. И аутсорсинговая компания занимается всеми этими вопросами.

Для сотрудников организовывают трансфер от места проживания до работы и обратно. Дорога может отнимать много сил, особенно в незнакомом городе. Поэтому эта важная часть заботы о приглашенных. И, конечно, одна из главных задач — организация здорового, вкусного и свежего питания.

Перед выходом на работу каждого сотрудника проверяют: состояние здоровья, внешний вид, общую готовность. На объекте всегда есть бригадир, который помогает влиться в работу, разобраться с задачами. Он контролирует производительность и ведет учет. Если сотрудник по какой-то причине не может выйти, аутсорсинговая компания оперативно предоставляет замену.

Деятельность каждого сотрудника фиксируется, и клиент получает отчет о фактически отработанных сменах или выполненном объеме работ. Поэтому он оплачивает только выполненные работы. И это не все плюсы. Аутсорсинговая компания берет на себя риски, связанные с порчей или пропажей товара, нарушением трудовой или пожарной дисциплины, участвует в инвентаризациях.

Когда заказчики обращаются к аутсорсингу, они четко понимают, сколько сотрудников, какого качества и в какие сроки они получит. Могут планировать и прогнозировать выручку, а значит эффективно управлять издержками производства.

Пример расчета расходов на персонал при использовании модели аутсорсинга:

Что выбирают предприятия?

Наша практика показывает, что крупные предприятия, имея собственный штат менеджеров по подбору персонала, все-равно обращаются в аутсорсинговые компании для найма временного и постоянного персонала. Так они снижают административную нагрузку и сокращают финансовые расходы.

Когда речь идет про сезонность и закрытие сотен вакансий в короткие сроки, то аутсорсинг персонала является наиболее эффективным решением. Компании получают гарантии, что к необходимому сроку их вакансии будут закрыты. А также избегают простоев, потому что аутсорсинговый партнер может быстро заменить сотрудника, если он не вышел в смену. То есть все кадровые задачи будут выполнены «под ключ».

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