Наём персонала собственными силами и кадровый аутсорсинг: что выгоднее и удобнее

Как с ними справляются компании и как нанимают персонал, рассказывает Екатерина Муромцева, генеральный директор «СТС Групп».
Многие компании работают по принципу сезонности. Например, у производителей и поставщиков игристых вин пик приходится на новогодние праздники. Всего за один месяц они получают до 90% годовой прибыли.
У фермеров, наоборот, сезонность летом и осенью, когда созревает урожай. В активные месяцы предприятиям нужна дополнительная рабочая сила, чтобы не было простоев, незакрытых участков на предприятии и потерянной прибыли.
Подбор персонала силами компанииПредприятия могут сами искать и подбирать сотрудников. Для работы с большим количеством людей создают отдел по массовому подбору персонала. Принимают в штат квалифицированных рекрутеров, которые знают специфику и могут быстро закрыть потребности организации в кадрах. При этом у компании появляются дополнительные расходы. Не только на ФОТ и организацию рабочих мест для рекрутеров, но и на оплату ресурсов по поиску персонала.
Такие сайты, как SuperJob, HeadHunter и другие, — одни из основных инструментов поиска. Они платные. И это не несколько тысяч, которые затеряются в общей сумме затрат. Работа с этими ресурсами обходится в сотни тысяч рублей.
Например, сегодня доступ к сервису HeadHunter по Москве и Московской области с возможностью получить всего лишь 990 контактов соискателей стоит около 100 тысяч рублей в месяц.
Если нужно закрыть сотни вакансий, такого количества кандидатов недостаточно. Существует конверсия из отобранных резюме в приглашенных на интервью и далее в оформленных. Соответственно, придется докупать доступ к контактам. И дополнительно оплатить продвижение вакансии, чтобы быстрее найти сотрудника.
А дальше, когда людей нашли и набрали, их нужно оформить, подготовить договоры и вести трудовые книжки, а еще оплачивать больничные, отпуска и декретные.
Работодатель не заключил с работником срочный трудовой договор. В этом случае он обязан предупредить сотрудника о сокращении за 2 месяца и платить ему зарплату, даже если для человека уже нет работы. При сокращении работнику выплачивают компенсацию — это еще 2 оклада. А если сокращенный не нашел работу в течение 2 месяцев и подтвердил это документом с биржи труда, то бывший работодатель платит еще одну заработную плату.
Получается, 5 окладов за сокращенного сотрудника! Такие высокие риски и издержки могут быть у компании.
Следующий важный момент — на сезонные работы в основном приезжает персонал из других городов, вахтовики. Для них нужно создать условия, чтобы сотрудники могли продуктивно работать, а не решать бесконечно бытовые проблемы. Работодатель должен предоставить им комфортное жилье, оборудовать квартиры или общежития. Обеспечить здоровое питание, транспорт до работы, спецодежду. И помогать в решении разных финансовых и административных вопросов, которые появляются у сотрудника.
Сотрудничество с кадровыми агентствамиЧтобы нанять линейный персонал на несколько месяцев, можно обратиться в кадровое агентство. В этом варианте много преимуществ. Специалисты агентства помогут быстро подобрать работников на сотни вакансий, для этого у них есть опыт и проверенные инструменты. Они знают стратегии, как быстрее найти и подобрать работника. Выберут, на каких платных ресурсах разместить вакансии и как их продвинуть. После первичного отбора рекрутеры связываются с соискателями, общаются и приглашают на итоговое собеседование.
В массовом подборе персонала есть свои тонкости. Например, не все приглашенные кандидаты приходят на встречу. И задача менеджеров по подбору — сделать так, чтобы сотрудники все-таки пришли на собеседование и устроились на работу.
Перейдем к затратам. Во сколько компании обходятся такие услуги? Кадровое агентство берет от 50 до 100% от ежемесячной зарплаты работника. Приведу простой пример: если искать комплектовщика или кассира, которые получают в среднем 45 000-50 000 рублей в месяц, то за него нужно выплатить агентству комиссию от 22 000 до 50 000 рублей. И таких вакансий может быть до нескольких сотен, сумма получается внушительная.
Вспомним еще раз SuperJob, HeadHunter, а также Авито и Rabota.ru. Принцип тот же, как и при найме своими силами, — агентство размещает вакансии на этих ресурсах, платит за их продвижение, чтобы соискатели увидели нужное объявление среди тысячи других. И, конечно, выставляет за это счет заказчику. А также включает в него услуги своих менеджеров, которые администрируют весь процесс.
Сотрудников нашли — отлично. А дальше работа с отобранными кандидатами ложится на самого клиента.
Услуги аутсорсинговой компанииАутсорсинговая компания берет на себя функции кадрового управления «под ключ». Это значит, что они сами выполнят все этапы: найдут и подберут сотрудников, оформят и обучат их, выведут на предприятие и проконтролируют работу. А также подготовят для заказчика все необходимые отчеты.
Огромные силы предприятий уходят на административные задачи. Аутсорсинг и эти функции берет на себя и полностью освобождает компании от кадрового делопроизводства. Оформляет трудовые отношения с приглашенными сотрудниками, выплачивает зарплату и налоги, отчитывается в госорганах.
Если нужно, организовывает медосмотры, чтобы работники получили медкнижки и другие необходимые справки.
Для сотрудников организовывают трансфер от места проживания до работы и обратно. Дорога может отнимать много сил, особенно в незнакомом городе. Поэтому эта важная часть заботы о приглашенных. И, конечно, одна из главных задач — организация здорового, вкусного и свежего питания.
Перед выходом на работу каждого сотрудника проверяют: состояние здоровья, внешний вид, общую готовность. На объекте всегда есть бригадир, который помогает влиться в работу, разобраться с задачами. Он контролирует производительность и ведет учет. Если сотрудник по какой-то причине не может выйти, аутсорсинговая компания оперативно предоставляет замену.
Деятельность каждого сотрудника фиксируется, и клиент получает отчет о фактически отработанных сменах или выполненном объеме работ. Поэтому он оплачивает только выполненные работы. И это не все плюсы. Аутсорсинговая компания берет на себя риски, связанные с порчей или пропажей товара, нарушением трудовой или пожарной дисциплины, участвует в инвентаризациях.
Что выбирают предприятия?Наша практика показывает, что крупные предприятия, имея собственный штат менеджеров по подбору персонала, все-равно обращаются в аутсорсинговые компании для найма временного и постоянного персонала. Так они снижают административную нагрузку и сокращают финансовые расходы.
Когда речь идет про сезонность и закрытие сотен вакансий в короткие сроки, то аутсорсинг персонала является наиболее эффективным решением. Компании получают гарантии, что к необходимому сроку их вакансии будут закрыты. А также избегают простоев, потому что аутсорсинговый партнер может быстро заменить сотрудника, если он не вышел в смену. То есть все кадровые задачи будут выполнены «под ключ».