Мастер СТО Алексей Голубев: Сейчас не до жиру

Что там с запчастями для автомобилей и сколько они стоят осенью-2022: Кублог поговорил с Алексеем Голубевым, старшим мастером СТО «Авант France».

Об Алексее Голубеве:

44 года, родился в Краснодаре.

Окончил КубГТУ, специализация «технология машиностроения».

В автобизнесе с 2006 года. В прошлом — технический директор в компании «Юг-Авто» (автосалон Peugeot 2007-2009 гг.; автосалон Volkswagen 2009-2010 гг.); технический директор РВ-Сервис (автосалон Kia 2010-2019 гг.).

С 2019 года работает в компании «Авант», филиале «Авант-France».

Работает с 2010 года. У компании два кузовных цеха (ул. Красных Партизан, 2/5б; ул. 9-яТихая, 120) и два слесарных цеха (ул. Каляева 219, ул. Меланжевая 2/1).

Всего в компании работает 43 человека. В филиале «Авант France» — 7 человек.

Филиал СТО на ул. Меланжевой — мультибрендовый сервис.

СТО «Авант-France» изначально специализировался на сервисном обслуживании и ремонте автомобилей французских брендов, но с 2022 года берет в работу автомобили корейского производства, а также автомобили других марок.

Ощутили на работе СТО последствия санкций?

Да, буквально сразу же в феврале, через два-три дня (после начала спецоперации — ред). Тогда запчасти моментально выросли в цене: на 30% точно, некоторые даже до 50%.

Очень сильно подорожали ГСМ — стоимость масла скакала, иногда вырастала до 100%. Со временем все более-менее устаканилось, цены не спеша, в течение двух-трех месяцев, откатились назад, но в среднем выросли минимум на 30%.

Алексей Голубев. Фото из личного архива

Спад клиентов был?

Поначалу все притихли, насторожились, держали деньги в кармане — это было общее состояние по стране.

В марте началась истерия: все старались максимально отремонтировать свои авто, сделать всё, что можно, пока есть автозапчасти, и за любые деньги.

Потом деньги у людей стали заканчиваться, был спад. Но затем клиенты стали возвращаться.

Сейчас притока клиентов как таковых нет, но и старые тоже не разбежались. Очень часто бывает, что машина меняет хозяев, но остается обслуживаться на станции.

А весенняя истерия сколько по времени длилась?

Месяц. Ажиотаж был такой же, как при новогодней распродаже в «Эльдорадо»: люди бежали и всё хватали. Старались выхватить запчасти по старым ценам, либо отремонтировать авто, пока запчасти не пропали. Тогда же все этого опасались.

Март был рекордным: в сравнении со обычными загрузкой и выработкой всплеск вышел больше чем на 50%. Но это был аванс, взятый у следующих месяцев — апреля, мая. Кто планировал ремонтировать машину, ломанулся раньше, потому что все равно это надо было делать. : в сравнении со обычными загрузкой и выработкой всплеск вышел больше чем на 50%. Но это был аванс, взятый у следующих месяцев — апреля, мая. Кто планировал ремонтировать машину, ломанулся раньше, потому что все равно это надо было делать.

И понятное дело, что через месяц мы просели где-то на 20%. Но надо еще учитывать и сезонные колебания в майские праздники: они есть у автосервиса в любом случае.

Была ситуация, когда запчасти разобрали, и СТО осталось без них?

Запас мы держим в любом случае. Склад если не ежедневно пополняется, то два раза в неделю точно. Бывает, что запчасть пропадает с рынка, и ее нет у поставщиков. Потом выскочила партией в 50 — 100 штук, и стараешься ее сразу выхватить.

Так что глубину заказа надо постоянно регулировать.

По опыту знаем — что самое ходовое, а что используется редко. Ходовых запчастей стараемся держать побольше: колодки, фильтры, сальники клапанов. Но, опять же, все зависит от оборотных средств, без оборотки же не будешь раздувать склад бесконечно. Желание, конечно же, есть, но возможности не позволяют.

У нас на Каляева свой склад. У второго филиала на Меланжевой, 2 — тоже свой. Если нужно, можем подстраховать по запчастям друг у друга.

Сейчас какие главные сложности в работе СТО?

По-прежнему это ГСМ, потому что, и за ним идет постоянная охота.

Очень сильно «лихорадит» цены на компрессионные жидкости и специальные жидкости для гидроусилителей: стоимость подскакивает то выше 2500 рублей/л, то падает до 1800 рублей/л (до февраля стоимость была 1000 рублей/л.)

Некоторые запчасти европейского производства либо пропали, либо ценник на них сильно вырос.

Взять, например, оригинальные запчасти или линии ГРМ (газораспределительный механизм — ред.) на Peugeot, Renault — стоимость выросла в три раза. Если раньше комплект линии ГРМ на Renault (ремень и два ролика) — стоил 5000 — 6000 рублей, сейчас — около 15 000 рублей.

Ставить дешевые запчасти и запчасти низкого качества очень не хочется. Во-первых, марку держим, стараемся качественно выполнять работы, а у запчастей низкого качества ресурс никакой.

К тому же «французы» очень часто не принимают дубликаты. Скажем, катушки зажигания, датчики кислорода, зажигания нужны оригинальные.

Для сравнения: оригинальный датчик кислорода стоит 15 000 рублей и прослужит несколько лет. Дубликат — 7 500 рублей, но его хватит на один-два месяца. Ну как-то жирно получается отдавать столько денег за пару месяцев.

У нас большинство клиентов — менеджеры среднего звена, люди далеко не зажиточные. Многие стали спрашивать в последнее время: «А давайте что-нибудь подешевле? А давайте что-нибудь из б/у поставим?».

Запчасти б/у ставите?

Конечно. А что делать? К слову, в цене они выросли ну совсем незначительно, я не вижу существенной разницы.

Где вы их достаете?

У нас есть дружественные компании — авторазборки, с которыми мы много лет работаем. Мы знаем 3-4 разборки в городе, которые занимаются «французами».

У нас с ними хорошие отношения: запчасти нам под честное слово дают, гарантия расширенная, то есть ребята дают две-три недели на проверку. Но, есть такие детали, скажем, клапанная крышка — она пластиковая, и с ней в принципе ничего не должно случиться.

Насколько разнятся цены на новые детали и б/у?

Скажем, новый компрессор для кондиционера стоит 50 000 — 60 000, а б/у 25 000 — 30 000 рублей.

Понятно, когда это «бэушная» вещь. Но если мы поставили компрессор и видим, что он работает две недели нормально, так дальше и должна работать. В принципе, б/у компрессор в хорошем состоянии может прослужить те же 2-3 года.

СТО Авант France. Фото Алексей Голубев

Как выросли цены на обслуживание?

Раньше плановое ТО стоило 4 200 — 4 500 рублей, сейчас — 7 000 рублей. Замена сальников клапанов стоила в районе 12 000 — 15 000 рублей, теперь — 26 000 — 28 000 рублей.

Цены на свои работы мы подняли на 10-15%.

Штат сокращали?

Нет, работают все сотрудники.

Как вы смотрите в будущее? С тоской, беспокойством?

С надеждой. Хочется, чтобы было, как раньше. Но понятно, что так уже не будет.

Не знаю, к чему готовиться. Мы-то занимаемся «французами». Хотелось бы надеяться на Китай и параллельный импорт, но в это верится с трудом.

Видимо, придется менять профиль. Мы уже стали обслуживать и «корейцев», и «японцев» — теперь не до жиру.

Думаю, что Китай — наше всё, но все зависит, опять же, от наличия запчастей на рынке и их доступности.

Наши ребята механики подготовлены, да и по большому счету сами машины в обслуживании похожи, так что больших сложностей перейти на другие бренды нет. Вопрос в стоимости запчастей и расходников.

Вопросы задавала Дарья Бендарская

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