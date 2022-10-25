Доход жильцов МКД: кто должен платить НДФЛ

Есть ли обязанность платить НДФЛ
Предположим, что ТСЖ сдало в аренду стену МКД под световую рекламу. Внешняя стена МКД — это общая долевая собственность владельцев квартир (п. 1 ст. 36 ЖК). ТСЖ — посредник между арендатором и жильцами.
По идее, жильцы действительно должны платить НДФЛ с той доли арендной платы за эту стену, которая приходится на долю каждого из них (письма Минфина от 19.06.2012 № 03-04-06/3-171, от 12.12.2018 № 03-04-05/90165 и ФНС от 19.04.2019 № БС-3-11/3842@).
Как удерживают НДФЛ налоговые агенты
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Выводы
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