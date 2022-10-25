Как в 1С перейти на уплату ежемесячных авансовых платежей по фактической прибыли

Почему это важно

В связи с веденными санкциями в отношении России, государством были разработаны меры поддержки, связанные с изменением Налогового кодекса, для компаний и ИП, которые уплачивают налоги.

Организации, которые уплачивают налог на прибыль, могут с 2022 года перейти на оплату авансовых платежей, исходя из фактической прибыли, но необходимо уведомить налоговую по месту своего нахождения не позднее 20-го числа последнего месяца в отчетном периоде, в котором организация стала применять данный расчет авансового платежа.

Воспользоваться таким правом могут абсолютно все без исключения налогоплательщики, которые уплачивают авансовые платежи по налогу на прибыль.

Обязательно изменение в части расчета суммы по авансовому платежу по налогу на прибыль, должно быть прописано в учетной политике организации.

Такой переход может быть осуществлен в любое время, начиная с третьего месяца, четвертого месяца или иного, до конца календарного года.

Составление уведомления о переходе

Переход может быть осуществлен, если организация подала заявление/уведомление об использовании такого способа.

Специализированный формы документа нет, потому что не закреплено законодательством. Уведомление составляется в свободной форме, но рекомендуется пользоваться формой уведомлений, согласно письму ФНС от 22.04.2020сг. № СД-4-3/6802.

Сформировать уведомление на подачу можно с помощью программы «1С:Бухгалтерия предприятия», ред 3.0.

Необходимо перейти в раздел «Отчеты» — «Регламентированные отчеты» — перейти на вкладку «Уведомления», по кнопке создать необходимо выбрать «Уведомление об изменении порядка исчисления авансов по налогу на прибыль».

В уведомлении указываются данные организации:

наименование;

ИНН;

КПП;

контактный номер телефона;

дату, с которого организация решила перейти на исчисления авансовых платежей исходя из фактической прибыли.

Далее уведомление подписывается директором организации и предоставляется в ИФНС после заполнения уведомления, его можно вывести на печать.

Документ может быть передан в налоговую инспекцию несколькими способами:

лично;

через уполномоченного представителя;

почтовым отправлением;

в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.



Способ отправки и сроки рассмотрения налоговой службой уведомления никакого значения не имеют, потому что право организация получила с момента, который указан в уведомлении.

Есть сроки по отправке данного уведомления: если организация решила перейти на расчет авансового платежа по фактической прибыли начиная с отчетного периода 4 месяца, то уведомление должно быть подано не позднее 20 апреля.

Приведем сроки подачи уведомления в налоговую:

с отчетного периода 3 месяца — 15 апреля;

с отчетного периода 4 месяца — 20 апреля;

с отчетного периода 5 месяцев — 20 мая;

с отчетного периода 6 месяцев — 20 июня;

с отчетного периода 7 месяцев — 20 июля;

с отчетного периода 8 месяцев — 22 августа (20 августа — суббота);

с отчетного периода 9 месяцев — 20 сентября;

с отчетного периода 10 месяцев — 20 октября;

с отчетного периода 11 месяцев — 21 ноября (т. к. 20 ноября — воскресенье);

с отчетного периода 12 месяцев — 20 декабря.

Если организация пропустит срок сдачи уведомления, то это повлечет за собой невозможность изменения расчет авансового платежа по налогу на прибыль.

Расчет ежемесячного авансового платежа рассчитывается по следующей формуле:

Авансовый платеж = Налогооблагаемая база × Ставка по налогу на прибыль — Авансовые платежи за предыдущие периоды

Пример расчета

Рассчитаем авансовые платежи, которые перечислит организация «Авангард».

Условия: