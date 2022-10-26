Трудовые отношения

Как отменить решение о сокращении штата и избежать споров с работниками

В связи с введенными западными санкциями некоторые компании идут на такие непопулярные меры, как сокращение численности или штата. Однако ситуация меняется, и в сокращении может отпасть необходимость. Что делать работодателю в такой ситуации, чтобы избежать судебных споров, расскажем далее в нашей статье.

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Как отменить решение о сокращении штата и избежать споров с работниками
Иллюстрация: freepik/freepik

Можно ли отозвать уведомление о сокращении работника

Сокращение численности или штата работников — одно из оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК). Сотрудника необходимо уведомить о предстоящем сокращении не менее чем за два месяца до увольнения (ч. 2 ст. 180 ТК).

Однако в течение этого времени ситуация может измениться, работодатель имеет право отозвать уведомление о сокращении специалиста. Закон не обязывает работодателей увольнять сотрудников по истечении двух месяцев после направления им уведомления, если необходимость в сокращении отпала.

Если трудовой договор со специалистом не был расторгнут, а его должность введена вновь, сотрудник может продолжить исполнять свои трудовые обязанности, как и ранее (определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 05.09.2022 № 88-15549/2022). При этом законодательство не требует от работодателя каким-либо образом обосновать свое решение.

Причины отмены сокращения

Самыми распространенными основаниями для сокращения численности (штата) являются:

  • низкий уровень рентабельности производства;
  • финансовый кризис;
  • изменение технологических условий труда в компании, например, были автоматизированы процессы.

Если такие основания отпали, например, улучшилось финансовое положение компании, повысилась рентабельность производства, то это может стать причиной для отмены сокращения.

Как отменить приказ о сокращении

Чтобы отменить приказ о сокращении, можно издать приказ об отмене этого документа. Его составляют в произвольной форме, поскольку нормативно утвержденной нет. В приказ можно включить любую информацию, касающуюся отмены сокращения, в частности:

  • о причинах отмены сокращения штата, например, улучшилось финансовое положение компании, появились новые проекты;
  • об отмене приказа о сокращении численности работников (привести реквизиты отменяемого приказа);
  • о признании недействительными ранее выданных уведомлений о предстоящем увольнении;
  • о назначении ответственных за отзыв уведомлений о сокращении, внесение коррективов в штатное расписание, платежные документы. Этих лиц рекомендуем ознакомить с приказом под подпись. Знакомить с приказом сотрудников, увольнение которых отменяется, необязательно. Достаточно отозвать их уведомления о сокращении.

Скачать образец приказа об отмене сокращения.

Как отозвать уведомление о сокращении

Специального порядка отзыва уведомлений о сокращении численности (штата) нет. Можно всех сотрудников, уведомленных ранее о сокращении, ознакомить под подпись с дополнительными уведомлениями об отмене сокращения. Это будет подтверждением того, что работники знают об отмене увольнения и должны продолжить работу.

Уведомление об отмене сокращения составляют в произвольной форме. Достаточно указать в нем, что должность сотрудника не будет сокращена, поэтому ему, как и раньше, нужно выполнять свои трудовые обязанности.

Подписывает уведомление руководитель компании или другое лицо, которое от имени работодателя уполномочено принять решение об отмене сокращения.

Если ранее о сокращении численности (штата) уведомляли орган службы занятости или профсоюз (при наличии), специально уведомлять их об отмене не требуется. Законодательство такую обязанность работодателя не предусматривает, и риски из-за неуведомления отсутствуют.

Скачать образец уведомление об отмене сокращения.

Как восстановить уволенного работника

Если на момент отмены сокращения работники уже были досрочно уволены на этом основании, то работодатель не вправе отменить решение об их сокращении, так как трудовые отношения между сторонами прекращены.

Однако во избежание рисков рекомендуем предложить таким сотрудникам восстановиться. Это позволит избежать судебных споров и возможных финансовых потерь из-за них.

Если работник посчитает свое увольнение незаконным, он имеет право обратиться в суд и потребовать восстановить его на работе (ч. 2 ст. 391, ч. 1 ст. 392 ТК). В этом случае работодателю придется доказывать, что увольнение законно (абз. 1 п. 23 постановления Пленума ВС от 17.03.2004 № 2). При отмене сокращения штата сделать это будет затруднительно.

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