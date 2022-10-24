Однодневки

Цитата дня. Про риски и однодневки

Глава регионального УФНС в Ярославской области рассказал, как, по его мнению, надо бороться с однодневками.

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Цитата дня. Про риски и однодневки

Вопрос об однодневках задал чиновнику депутат областной Думы.

Обсуждали, почему Ярославская область — лидер в антирейтинге по числу действующих «обнальщиков».

На все это глава УФНС по Ярославской области Александр Поляков ответил так:

— Фирмы-однодневки регистрируют на конкретных людей, которые подставляют себя ради десяти тысяч рублей в месяц, не понимая всех рисков. После моего обращения в прокуратуру 25 уголовных дел возбуждено на таких вот граждан. И такая работа ведется на постоянной основе.

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