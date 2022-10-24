Цитата дня. Про риски и однодневки

Вопрос об однодневках задал чиновнику депутат областной Думы.
Обсуждали, почему Ярославская область — лидер в антирейтинге по числу действующих «обнальщиков».
На все это глава УФНС по Ярославской области Александр Поляков ответил так:
— Фирмы-однодневки регистрируют на конкретных людей, которые подставляют себя ради десяти тысяч рублей в месяц, не понимая всех рисков. После моего обращения в прокуратуру 25 уголовных дел возбуждено на таких вот граждан. И такая работа ведется на постоянной основе.