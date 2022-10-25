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6-НДФЛ

Как отразить дивиденды в 6-НДФЛ

Ставка НДФЛ по дивидендам зависит от сумм дохода и налогового статуса физлица. Доход с разными ставками надо отдельно отражать в 6-НДФЛ.

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Как отразить дивиденды в 6-НДФЛ

2 октября 2022 года завершился мораторий на банкротства, из-за которого у компаний были проблемы с выплатой дивидендов.

Те, кто выплачивал их до этой даты, должен был размещать на Федресурсе сообщение об отказе от моратория.

Некоторые компании просто ждали, когда закончится мораторий, чтобы выплатить дивиденды без лишней суеты.

В этом материале разберем, как отразить дивиденды в форме 6-НДФЛ тем, кто их уже выплатил.

Ставка НДФЛ

Ставка НДФЛ с дивидендов зависит от налогового резидентства физлица, которое их получает.

В общем случае ставка 13%, если получатель дивидендов — налоговый резидент РФ. Если налоговая база по доходам от долевого участия за налоговый период превысит 5 млн руб., то с суммы превышения налог нужно платить по ставке 15%.

Ставка 15% с любой суммы, если получатель дивидендов — нерезидент РФ. Но надо учитывать, что соглашениями об избежании двойного налогообложения может быть предусмотрена другая ставка.

Смотрите в нашей таблице ставки.

Размер дохода

Резидент РФ

Нерезидент РФ

Доход до 5 млн рублей

13%

15%

Доход свыше 5 млн рублей

15%

15%

Налоговая база по дивидендам определяется отдельно от налоговых баз по другим видам доходов нарастающим итогом с зачетом сумм налога, уплаченных с предыдущих выплат дивидендов этого года.

Это означает, что при выплате дивидендов в размере 5 млн руб. к доходам каждой следующей выплаты дивидендов в течение того же календарного года тому же налоговому резиденту РФ нужно применять ставку 15%.

Причем зарплата и дивиденды для целей применения ставки 15% не суммируются.

Дата перечисления НДФЛ

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