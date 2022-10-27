Если в договоре есть пункт об НДС, продавец-упрощенец должен выставить счет-фактуру

Вычет НДС по счету-фактуре от упрощенца разрешен

Входной НДС по счету-фактуре, полученному от упрощенца, можно принять к вычету в общем порядке (см., например, письмо Минфина от 23 января 2020 № 24-01-08/3874).

Право покупателя на вычет даже не зависит от того, уплатил продавец на УСН налог в бюджет или нет. Это может иметь значение, только если обе компании проводили незаконные сделки по минимизации налогов, чем нанесли ущерб бюджету.

Если налоговики этого не докажут, вычет правомерен.

Это подтверждает арбитражная практика. Так, АС Центрального округа в постановлении от 6 ноября 2018 по делу № А68-11361/2017, вынес такое решение:

в силу требований пункта 5 статьи 173 НК обязанность по исчислению НДС и его уплате в бюджет несет продавец, выставивший счет-фактуру; если продавец обязанность по уплате налога не исполнил, это должно влечь негативные последствия для него, а не для покупателя; доказательств согласованности действий сторон сделки и их направленности на получение покупателем необоснованной налоговой выгоды в виде вычета НДС налоговики не представили.

Когда сумму оплаченного налога покупатель может получить обратно

НДС, сумма которого выделена в договоре, но на которую нет счета-фактуры от продавца-упрощенца, могут признать его неосновательным обогащением, а сумму НДС, прописанную в договоре, — вернуть покупателю, причем с процентами.

Есть свежий пример из арбитражной практики (см. определение арбитражного суда ЦО от 13 сентября 2022 № Ф10-3846/2022 по делу № А14-5728/2021).

Ссылки продавца на то, что он не является плательщиком НДС и поэтому не выписал счет-фактуру, а в коммерческое предложение, а также и товарные накладные суммы были вписаны без выделения НДС, ему не помогли в суде.

Судьи указали следующее.

Договор четко определяет цену без НДС (речь шла о приобретении лизингодателем оборудования для дальнейшей передачи его в лизинг). В коммерческом предложении сумма покупки указана без выделения НДС, но там не указано и то, что цена не включает НДС. То есть, коммерческое предложение никак не опровергает условия договора и не позволяет утверждать, что договор оформлен с технической ошибкой, хотя продавец на этом настаивал.

(речь шла о приобретении лизингодателем оборудования для дальнейшей передачи его в лизинг). В коммерческом предложении сумма покупки указана без выделения НДС, но там не указано и то, что цена не включает НДС. То есть, коммерческое предложение никак не опровергает условия договора и не позволяет утверждать, что договор оформлен с технической ошибкой, хотя продавец на этом настаивал. В товарной накладной нет НДС , но зато в платежках, выписанных покупателем, НДС есть. Накладная противоречит договору, а платежки — нет. То, что продавец не выставил счет-фактуру, тоже противоречит договору, который обязывает продавца это сделать.

, но зато в платежках, выписанных покупателем, НДС есть. Накладная противоречит договору, а платежки — нет. То, что продавец не выставил счет-фактуру, тоже противоречит договору, который обязывает продавца это сделать. Также нет доказательств того, что он заранее уведомлял покупателя о том, что применяет УСН и намерен провести сделку без НДС.

Результат: сумму НДС, перечисленную покупателем продавцу в составе оплаты за оборудование, как неосновательное обогащение суд взыскал с продавца с процентами.