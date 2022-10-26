«Никаких мобилизационных заданий не надо». Что рассказали «Клерку» в Минцифры про отсрочки для айтишников и аккредитацию IT-компаний

– Какие нормативно-правовые акты регулируют предоставление отсрочки от частичной мобилизации сотрудникам IT-компаний?

Заявление на включение в список лиц, претендующих на отсрочку от частичной мобилизации, подается через портал «Госуслуги».

При подаче заявления ориентируйтесь на положения Рекомендуемого перечня приоритетных специальностей и направлений подготовки высшего образования для обеспечения основных потребностей аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, и операторов связ в квалифицированных кадрах, установленного приказом Минцифры России от 26 сентября 2022 г. № 712.

– Нужно ли организации, где работает IT-специалист, мобилизационное задание для получения этому специалисту отсрочки?

Нет, предоставление таких документов не требуется.

К необходимым для получения отсрочки сотрудника относятся следующие требования:

во-первых, необходимо иметь высшее образование в соответствии с приказом Минцифры России от 26 сентября 2022 г. № 712.

во-вторых, сотрудник должен вести трудовую деятельность, направленную на развитие отрасли информационных технологий, в аккредитованной в соответствии с законодательством организации или телеком-компании с лицензией в области связи.

Работать при этом надо полный рабочий день.

Организация направляет сведения по всем работникам, которые подпадают под требования о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Чтобы права работников ааккредитованной организации на непривлечение на военную службу по мобилизации не нарушались, в Минцифры рекомендуют сразу же обращаться по адресам help@digital.gov.ru и sos@digital.gov.ru.

– Какой документ получает айтишник по своей отсрочке от военкомата? Это справка или свидетельство, и в каком виде?

Человеку, которому предоставлена отсрочка, просто не придёт повестка.

Решение об отсрочке может быть принято после выдачи повестки. Если повестка пришла, при явке в военкомат необходимо взять с собой:

паспорт;

документ воинского учета;

оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем;

диплом о получении соответствующего высшего образования.

Если вы работаете в IТ, то берите справку с места работы, подписанную гендиректором или уполномоченным им лицом о том, что вы задействованы:

в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений;

или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры.

Если вы – сотрудник оператора связи, то необходимо иметь при себе справку с места работы, подписанную генеральным директором или уполномоченным им лицом о том, что вы принимаете участие в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, средств, линий, сетей связи общего пользования, а также центров обработки данных.

Также рекомендуем представить заверенную гендиректором или уполномоченным копию выписки из реестра об аккредитации ИТ-компании или копию лицензии работодателя на оказание услуг связи.

– Вопрос по аккредитации IT-компаний. В какой срок обычно приходит решение о включении в реестр?

Заявление на получение государственной аккредитации рассматривается Минцифры России в срок до 15 рабочих дней с момента подачи заявления.

Примечание от редакции: государственная аккредитация – важный «знак качества», который подтверждает, что компания соответствует всем госпараметрам и может претендовать на льготы от государства. Это своего рода ГОСТ для бизнеса. Больше о новом порядке аккредитации IT-компаний на «Клерке» писали здесь.

– Могут ли отказать в аккредитации, если компания соответствует всем условиям? Если такая ситуация случилась, как ее исправить?

Нет, отказ в такой ситуации не предусмотрен.

Пунктами 17 и 22 Положения о государственной аккредитации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 1729, предусмотрен закрытый перечень условий для отказа и аннулирования государственной аккредитации.

Отказ в аккредитации при соответствии компании условиям, закрепленным Положением, не предусматривается.

При этом в соответствии с пунктом 29 Положения организация, в отношении которой принято решение об отказе в предоставлении аккредитации или аннулировании аккредитации, вправе направить жалобу в уполномоченный орган и (или) обжаловать такое решение в соответствии с законодательством.