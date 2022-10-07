Новый порядок аккредитации IT-компаний: таблица с условиями

Новая нормативка

Опубликовано постановление Правительства от 30.09.2022 № 1729 с новым порядком аккредитации IT-компаний.

Там есть условия по доле профильных доходов, кодов ОКВЭД, зарплате сотрудников, налоговым долгам.

В Минцифры обещаютв этот документ в части кодов ОКВЭД (перечень расширят).

Кроме того, должен выйти приказ Минцифры с перечнем доходов, которые включают в состав профильных.

Также должен быть административный регламент по включению в реестр аккредитованных.

Должны утвердить форму заявления и справки для подтверждения доходов.

Эти документы должны разработать в ближайшее время.

Условия

Вариантов аккредитации три:

с учетом доходов и зарплаты;

без учета зарплаты;

без учета доходов (для стартапов).

Для наглядности мы собрали все условия для разных вариантов в одну таблицу (для коммерческих компаний).

Норма ПП № 1729 Условие для варианта № 1 Условие для варианта № 2 Условие для варианта № 3 (стартап, компания создана не более 3 лет назад и имеет доход до 1 млн. руб). Подпункт а пункта 4 Основной ОКВЭД из перечня Подпункт б пункта 4 Среднемесячная зарплата в РСВ за последний квартал не ниже средней зарплаты по РФ или региону - Среднемесячная зарплата в РСВ за последний квартал не ниже средней зарплаты по РФ или региону Подпункт в пункта 4 Доля профильных доходов по итогам предыдущего года более 30% - Пункт 7 - Компания является правообладателем программы из реестра российского ПО и имеет от нее доход - Пункт 8 - - Компания включена в реестр стартапов (если он есть в регионе) Подпункт г пункта 4 У компании есть сайт и на нем размещена необходимая информация Подпункт д пункта 4 Компания направила в ИФНС заявление о согласии на раскрытие налоговой тайны Подпункт б пункта 17 Нет прямого или косвенного участия (не менее 50%) РФ, субъекта РФ, муниципалитета Подпункт г пункта 17 Организация не является банком, страховой компанией, небанковской кредитной организацией, некредитной финансовой организацией Подпункт д пункта 17 Компания не имеет недоимку по налогам более 3 тыс. рублей Подпункт е пункта 17 У руководителя компании нет неснятой или непогашенной судимости

Далее расскажем более подробно о некоторых условиях

Код ОКВЭД

Сейчас в перечне 31 код ОКВЭД. Один из этих кодов должен быть

Причем 13 кодов (их мы пометили звездочкой), если они заявлены в качестве основных, должны идти только в комплекте с дополнительными кодами.

Смотрите в нашей таблице эти коды.

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 26.20.4* Производство средств защиты информации, а также информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств защиты информации 46.51.2* Торговля оптовая программным обеспечением 58* Деятельность издательская 47.91.2* Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет 58.2* Издание программного обеспечения 59.14* Деятельность в области демонстрации кинофильмов 60.10* Деятельность в области радиовещания 60.20* Деятельность в области телевизионного вещания 62.0 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения 62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий 62.02.1 Деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем 62.02.4 Деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации 62.02.9 Деятельность консультативная в области компьютерных технологий прочая 62.03 Деятельность по управлению компьютерным оборудованием 62.03.1 Деятельность по управлению компьютерными системами 62.03.11 Деятельность по управлению компьютерными системами непосредственно 62.03.13 Деятельность по сопровождению компьютерных систем 62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая 63.1 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет 63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность 63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов 63.11.9 Деятельность по предоставлению услуг по размещению информации прочая 63.12 Деятельность web-порталов 63.91* Деятельность информационных агентств 73.1 Деятельность рекламная 73.20.1* Исследование конъюнктуры рынка 74.90.9 Деятельность в области защиты информации 85.30* Обучение профессиональное 85.41* Образование дополнительное детей и взрослых 85.42* Образование профессиональное дополнительное

*Если в качестве основного кода значится код 26.20.4, 46.51.2, 47.91.2, 58, 58.2, 59.14, 60.10, 60.20, 63.91, 73.20.1, 85.30, 85.41, 85.42, то для аккредитации требуется, чтобы еще были дополнительные коды из групп 62 и 63.

Список кодов ОКВЭД в ближайшее время. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

Доходы

Для расчета доли в 30% берут доход за предыдущий год.

Если компания создана в прошлом году, то берут доход со дня создания до конца прошлого года.

Если компания создана в текущем году и ее доход уже более 1 млн руб., то берут доход текущего года.

Как фирма докажет, что доля профильных доходов более 30%?

Во-первых, это надо указать в заявлении, которое подписывает директор фирмы.

Во-вторых, надо заполнить справку, в которой будут расписаны доходы по видам деятельности.

По сути, Минцифры примет на веру данные, которые предоставила компания. Но в случае сомнений могут и проверить.

Общий доход (знаменатель формулы) в любом случае проверят по данным ГИР БО. Если там нет вашей бухотчетности (например, она засекречена), то данные поступят из ФНС по СМЭВ.

Перечень деятельности, которая считается профильной, скоро утвердят.

Сейчас есть такой перечень для налоговых льгот. Он прописан в ст. 284 и 417 НК РФ.

Для аккредитации будет другой перечень.

Для льгот доля IT-доходов должна быть 70%, для аккредитации хватит и 30%.

Зарплата

Это условие для многих стало самым тяжелым.

Сравнивать среднюю зарплату в IT-компании будут со средней по стране или региону. С какой конкретно — выбирает сама фирма.

Если зарплата в регионе меньше, чем в РФ в целом, то компании выгоднее равняться на этот показатель. Если в регионе большая зарплата (например, в Москве), то можно равняться на среднюю по России.

Средняя берется, а не по IT-отрасли.

Для аккредитации будут смотреть зарплату за последний квартал (по данным РСВ). Сравнивать ее будут со средней по РФ или региону за предпоследний квартал.

Определять будут среднемесячную зарплату. Для этого в РСВ возьмут выплаты по трудовым договорам за каждый месяц и разделят на количество сотрудников, которым они начислены.

Доля ставки значения не имеет. Важно количество застрахованных лиц.

Подробно не расписано, какие конкретно показатели из РСВ будут брать.

Глава Минцифры Максут Шадаев пояснил, что не будут учитывать сотрудниц, которые находятся в декрете, и тех, кто работает по договорам ГПХ. Будут ли учитывать мобилизованных, договора с которыми приостановлены, пока не ясно. Этот вопрос Шадаев обещал проработать.

Но как будут исключать этих людей из расчета, пока не ясно. В форме РСВ фигурируют все застрахованные лица.

Как только будут пояснения по вопросу расчета средней зарплаты, мы обязательно об этом расскажем.

Для сравнения будут брать среднюю зарплату по данным Росстата.

Такие данные есть здесь.

Например, за 2 квартала 2022 года средняя зарплата по России составила 63 784 руб.

В Москве в июле зарплата была 115 294 руб., в Самарской области — 48 276 руб., в Краснодарском крае — 47 440 руб.

Реестр стартапов

Пока такой реестр есть только в Москве. Поэтому московские компании, которые не могут набрать 30% профильной выручки, и общий доход которых менее 1 млн руб., должны предоставить выписку из этого реестра.

В других регионах такого реестра нет. Поэтому требовать выписку с компаний из регионов не будут. То есть, компания сама будет позиционировать себя как стартап.

Но чтобы не было злоупотреблений, скоро такие реестры заведут во всех регионах. Власти будут контролировать этот процесс, включать туда тех, кто действительно — старпат.

Налоговая тайна

Согласие на раскрытие налоговой тайны нужно направить в ИФНС. Но до сих пор нет утвержденного формата, есть только рекомендованный. Он представлен в письме ФНС от 29.08.2022 № АБ-4-19/11332

Но со дня на день должен быть утвержден новый формат.

В этом бланке надо указать коды сведений, которые могут быть раскрыты, год, за который их раскрывают и срок, на который действует такое согласие.

Какие-то сведения можно сделать открытыми для общего доступа, какие-то — только для отдельных налогоплательщиков. Их надо указать в бланке.

К сожалению, разъяснений по заполнению формы согласия от Минцифры пока нет.

Сайт

Глава Минцифры Максут Шадаев пояснил, что неважно, на чье имя оформлен сайт. Главное, чтобы он был, и там была вся нужная информация.

Сайт будет просматривать министерство, чтобы убедиться, что компания действительно ведет IT-деятельность.

На сайте должна быть такая информация: сведения о направлении IT-деятельности (какие услуги оказываются и какие продукты разрабатываются);

сведения о продуктах (созданных и используемых), внесенных в реестр российского ПО.

Уже аккредитованные компании

Из-за нового порядка аккредитации всполошились, в том числе, и компании, которые уже аккредитованы.

Им проходить сейчас повторную аккредитацию не надо. Но одна обязанность в связи с новым порядком у них появилась.

Надо в течение месяца (до 1 ноября) направить в ИФНС согласие на раскрытие налоговой тайны.

Для уже аккредитованных компаний коды ОКВЭД не важны. Коды из перечня нужны только тем, кто будет проходить аккредитацию по новым правилам.

По доле госучастия тоже есть поблажка для «старичков». По уже аккредитованным будут учитывать только прямое участие. Косвенное учитывать не будут.

В следующем году будет проверка (до 1 июля 2023), в том числе по доле доходов и зарплате.

Если компания ее не пройдет, ее исключат из реестра.

Но можно будет подать документы на новую аккредитацию. Когда это можно сделать, в постановлении не уточняется.

Но для компаний, которые подают на аккредитацию и не проходят по каким-то критериям, сказано, что они могут подать документы заново, как только устранят недочеты.

На вебинаре глава Минцифры Максут Шадаев сказал, что компания, которая не прошла проверку по итогам показателей прошлого года (в частности, по зарплате), может подать на новую аккредитацию и тогда уже будут учитывать зарплату за прошлый квартал, а не за прошлый год.