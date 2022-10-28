Подрядчик перестал был предпринимателем. Что с налогами по ГПД?

Посмотрим, что чиновники ответили на это в письме Минфина от 07.10.2022 № 03-04-06/97046.

Начисление взносов зависит от начисления дохода

Если физлицо заключило с компанией договор на выполнение работ или оказание услуг по ГПД, то компания обязана начислить на вознаграждение по такому договору страховые взносы (подп. 1 п. 1 ст. 420 НК). Исключение – случай, когда это физлицо – предприниматель (подп. 2 п. 1 ст. 419 НК). Они должны платить страховые взносы за себя сами.

Для начисления взносов дата выплаты вознаграждения – это дата начисления выплаты (п. 1 ст. 424 НК). Поэтому проблема с бывшим ИП решается так.

Если компания успела начислить вознаграждение еще до того, как ИП исключили из ЕГРИП, то компания взносы не начисляет. Этим должен заняться сам быв.

Если не успела – то начислять страховые взносы на вознаграждение по сделке придется именно компании. На общих основаниях.

Как исчислить взносы физлицу по ГПД

Выплаты по ГПД на выполнение работ, оказание услуг облагаются страховыми взносами в ПФР и на ОМС. Сумма взносов в ПФР и на ОМС по ГПД исчисляется в том же порядке, что и при выплате зарплаты по трудовым договорам (ст. 431 НК).

Учтите, что возмещение документально подтвержденных расходов исполнителя в связи с выполнением работ или оказанием услуг по ГПД в облагаемой взносами базе не учитываются (п. 1 ст. 421, подп. 16 п. 1 ст. 422 НК).

Размер страховых взносов с выплат по ГПД при использовании общих тарифов:

Уплата НДФЛ зависит от даты выплаты дохода

Российские организации, от которых гражданин получил доходы, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога на доходы физических лиц (п. 1 ст. 226 НК). Такие организации считаются налоговыми агентами.

Однако физлица, у которых есть статус ИП, платят НДФЛ самостоятельно (п. 1, 2 ст. 227 НК).

В отношении доходов, выплаченных организацией физлицу, у которого не статуса ИП, указанная организация признается налоговым агентом. Она обязана удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате (п. 4 ст. 226 НК).

Отсюда следует, что если доход перечисляется лицу, которое уже исключили из ЕГРИП, НДФЛ за него надо удержать и перечислить в бюджет заказчику-организации.

Выводы

Юридические последствия действий гражданина прямо зависят от того, когда он их совершил – когда еще был ИП, или когда нет. Это подтвердил КС в постановлении от 23.06.2022 № 26-П.

Налоговики доначислили предпринимателю страховые взносы. Деньги он не уплатил, и отказался от статуса ИП. Тогда инспекторы передали дело приставам, и те взыскали долг с зарплаты гражданина.

Бывший предприниматель не согласился с этим. Он указывал, что долги с физического лица должны взыскивать только через суд.

Однако арбитры отказали бывшему предпринимателю. Когда он получал статус, должен был знать, что ИП отвечает по долгам всем своим имуществом. И отказ от статуса не обнуляет его долги перед бюджетом, которые возникли, пока он занимался бизнесом.

Но порядок принудительного взыскания долга действительно зависит от того, когда налоговики приняли решение о взыскании. Когда он еще был предпринимателем, или когда перестал? В данном случае решение было принято, когда статус ИП еще действовал.

Исполнительное производство, которое возбудили в отношении предпринимателя, нельзя закрывать после отказа от этого статуса. Иначе должники начнут злоупотреблять этой возможностью. Поэтому никакого нарушения конституционных прав гражданина в действиях налоговой инспекции нет.