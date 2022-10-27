Нужно ли соглашаться на срочный трудовой договор

Вообще говоря, временной является любая работа: устраиваясь, вы не знаете, когда вам сделают новое предложение, от которого вы не сможете отказаться. Или когда сами захотите лучших условий. Или когда по семейным обстоятельствам придется переехать. Но фраза «это временно» всё равно пугает.

Разбираемся, стоит ли соглашаться на такую занятость, предложений о которой вокруг внезапно стало очень много.

Почему «внезапно стало очень много»

Прежде на временную работу звали лишь в особых ситуациях, например:

в начале сезона сбора урожая или при подготовке к активным новогодним продажам;

когда постоянная сотрудница решила уйти в декрет;

если компания решила поучаствовать в тендере, для выполнения задач по которому объективно не хватало людей.

В сентябре государство объявило частичную мобилизацию, и компании были вынуждены срочно искать замену мобилизованным специалистам.

Согласно поясняющим документам от государства (в число которых входит недавно опубликованный закон № 376-ФЗ), отношения с заменяющими сотрудниками должны оформляться срочными договорами аналогично ситуациям ухода женщин в декрет и в последующий отпуск.

А соискателям всё чаще приходится решать, соглашаться на предложения о временной работе или же искать постоянную.

Краткий ликбез о временных трудовых отношениях

Возможны два варианта оформления временных трудовых отношений:

с помощью гражданско-правового договора (например, подряда) — регулируется ГК и заключается обычно ради выполнения строго определенного объема работ, при этом подразумевается небольшой срок сотрудничества компании и работника (в среднем от двух до шести месяцев);

(например, подряда) — регулируется ГК и заключается обычно ради выполнения строго определенного объема работ, при этом подразумевается небольшой срок сотрудничества компании и работника (в среднем от двух до шести месяцев); с помощью срочного трудового договора — регулируется статьями 58 и 59 ТК.

Увольнение в обоих случаях и при благоприятных условиях — то есть, когда обе стороны друг другом довольны — происходит в заранее известные сроки: либо по окончании срочного договора (статья 79 ТК), либо по завершении проекта и факту приемки работы. Но прекратить трудовые отношения можно и по другим причинам: они описаны в статьях 77, 78, 81 ТК.

Формально временной/срочной занятость может быть и в тех случаях, когда по факту она не такая — например, работник:

на пенсии,

учится на очном отделении,

имеет предписание от врачей о временном характере работы,

отправляется работать на Крайний Север,

работает по совместительству.

Срок договора подряда зависит от объема и трудоемкости работы, а максимальный срок срочного договора — пять лет (минимальный законом не оговорен, но обычно речь о двух месяцах).

Ниже перечислим преимущества и недостатки временной работы, взвесив которые вы сможете принять наилучшее для себя решение.

Преимущества временной работы

Вы зарабатываете деньги

Многие люди не могут позволить себе длительную безработицу: сбережения отсутствуют, есть ипотека или другие материальные обязательства. В этих обстоятельствах любая зарплата хороша и не имеет значения, получаете вы ее по обычному трудовому договору или по срочному.

Важно! По срочному договору в случае замены мобилизованного специалиста или ушедшей в декрет сотрудницы размер зарплаты временного сотрудника не может быть ниже, чем у основного.

Вы работаете официально

Пусть работа временная, но по срочному договору вам положены и больничные, и отпуска (из расчета два дня отпуска за каждый месяц работы — статьи 115 и 122 ТК). Кроме того, работа по срочному договору засчитывается в трудовой стаж.

Испытательный срок короче (иногда)

Он составит всего две недели, если срочный договор вы заключили на период от двух до шести месяцев. Или испытательного срока не будет совсем, если работать предстоит два месяца (статья 70 ТК).

Вы получаете некоторую гарантию трудоустройства (иногда)

Если заменяете сотрудницу, которая ушла в декрет или в отпуск по уходу за ребенком, то компания не может убрать из штатного расписания декретную должность, пока основная сотрудница не вернется к работе.

Проще говоря, вы отработаете столько, сколько ваша предшественница планирует находиться в отпуске, — это уже некоторая стабильность.

Вам не придется объяснять рекрутерам долгие перерывы в работе

Обычно у нанимающих специалистов возникают вопросы к соискателю, если в его резюме есть «паузы» — необъяснимо долгие (на субъективный взгляд, конечно) перерывы в работе или поиски места после ухода с последнего.

Любой перерыв можно объяснить на собеседовании, но в условиях жесткой конкуренции до этого этапа может не дойти. Если устроитесь на временную работу в отсутствие интересных предложений о постоянной, то не приобретете ярлык неудачника.

Важно! Ситуация на рынке труда и последствия мобилизации понятны всем работодателям, и вы можете не опасаться, что кого-то удивит «слишком короткий» срок временной работы. Да и в трудовой книжке будет пометка «уволен(-а) в связи с истечением срока трудового договора» (никаких «по собственному желанию» и отсылок к статье).

Вы можете попробовать смежное или новое направление

Многие работодатели вынуждены срочно искать замену мобилизованным сотрудникам, поэтому могут снизить требования к соискателям. Это дает шанс сменить профессию на смежную или даже устроиться на работу, в которой у вас нет опыта (если работодатель оценит сильную мотивацию и готов вас обучить).

Вы можете попасть в компанию мечты

Причины те же, что в пункте выше: требования в условиях «человек нужен вчера» снижаются и быстрый отклик на вакансию может стать для вас шансом устроиться туда, где обычно высокий конкурс.

Вас могут взять на постоянную работу

Вариантов много: например, вы настолько хороши, что после возвращения основного сотрудника «под вас» создадут новую штатную единицу. Или в компании откроется вакансия — и вас, отличного специалиста, который уже вписался в коллектив, будут рассматривать в первую очередь. Или основной сотрудник после декрета или демобилизации не захочет возвращаться в компанию.

Вы расширяете деловые связи

Допустим, на постоянную работу после временной вас не возьмут. Но в процессе выполнения своих функций вы познакомитесь с новыми людьми, включая партнеров, поставщиков, клиентов компании, и может получиться так, что один из них пригласит вас на работу по окончании срочного договора с текущим работодателем.

Вы получаете работу без стресса

Многое, конечно, зависит от ваших особенностей. Но в целом временный характер работы подразумевает меньшую ответственность. Вам не придется психологически готовиться к переработкам, а к ошибкам и конфликтам отношение будет проще.

Недостатки временной работы

Вы не будете ощущать стабильность

Всё потому, что вскоре вам снова придется искать работу. Если устроитесь на замену сотруднице в декрете, примерный срок ее выхода на работу известен: спустя полтора-три года.

Но не факт: женщина вправе выйти на работу, когда захочет, и с заменяющим специалистом сразу попрощаются.

Если устроитесь на замену мобилизованному сотруднику, то срок в договоре работодатель может указать любой в пределах пяти лет. И удобнее для него поставить вместо конкретной даты фразу «до демобилизации сотрудника».

Да и в целом о стабильности в наши дни говорить сложно. И работу большинство людей ищут и меняют каждые три-пять лет.

У вас не будет карьерных перспектив

Работодателю незачем (и порой невыгодно) повышать временного сотрудника. Его не будут воспринимать всерьез и ожидать от него многого.

Но не факт: временного сотрудника можно повысить, если для него найдется подходящая должность и сам он стоит любых хлопот.

Работодатель не будет в вас вкладываться и обучать вас

Но не факт: многое зависит от интересов и целей компании. Например, для нее может быть жизненно важно, чтобы каждый сотрудник — даже если он временный — полностью выкладывался на работе и выполнял свои задачи превосходно. Ради такого будут обучать.

У вас не будет корпоративных плюшек

Обычно их предлагают постоянным сотрудникам за верность компании, например за долгий срок работы или карьерные достижения (на определенных должностях). Но не факт: временным специалистам тоже могут оплачивать ДМС или спортзал, если компания сочтет, что ей это выгодно.

Вам будет сложно работать с полной отдачей

Но не факт: если вы гиперответственный перфекционист, или безоглядно любите свою работу, или нацелены на то, чтобы «зацепиться» в компании, — то работать будете так, как привыкли, любите и умеете (читайте: хорошо).

Подытожим

Если сомневаетесь, стоит ли соглашаться на временную работу, напомните себе: еще Соломон своим «и это пройдет» показал, что в жизни всё временно.

Задайте себе вопрос: «Если бы должность была постоянная — показалась бы она мне привлекательной с точки зрения дохода, ценностей, развития карьеры и компетенций, нетворкинга?»

Если ответ положительный, то временный характер работы не должен стать препятствием.