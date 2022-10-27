Цифра дня. Про удачливого краснодарца

Получилось 63,8 миллиона рублей!
Читатели «Клерка», конечно, уже подумали об обратной стороне медали:
«НДФЛ-то какой в бюджет придёт, может и нам перепадёт))) миленький ты мой, получай!»
Сразу несколько удач повернулись лицом к жителю Краснодарского края. Иначе и не объяснить, как он выиграл в лотерею столько миллионов.
Получилось 63,8 миллиона рублей!
Читатели «Клерка», конечно, уже подумали об обратной стороне медали:
«НДФЛ-то какой в бюджет придёт, может и нам перепадёт))) миленький ты мой, получай!»
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Сразу несколько удач повернулись лицом к жителю Краснодарского края. Иначе и не объяснить, как он выиграл в лотерею столько миллионов.
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