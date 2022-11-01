Чтобы вернуть переплату, надо доказать, что она есть

Рзберем постановление АС Поволжского округа от 29.08.2022 № А65-18252/2021.

Как компания обманула две первые инстанции

Компания потребовала от инспекции вернуть переплаты по НДС, УСН, транспортному и земельному налогу. Инспекторы отказали, и организация отправилась в суд.

В первой инстанции отказали в возврате НДС, УСН, транспортного налога. Истек срок в три года для возврата. А вот с возвратом земельного налога согласились.

Апелляция поддержала это решение. В КРСБ действительно есть переплата по земельному налогу. Срок для возврата переплаты не пропущен. Налоговики не доказали, что компания обязана была уплатить этот налог.

Почему кассация приняла иное решение

Нет декларации. Кассация копнула глубже. В 2018 году доверенное лицо компании подало за нее декларацию по земельному налогу. Сумму налога компания перечислила в бюджет.

Однако налоговики нашли в декларации ошибки в КБК и ОКТМО. Инспекция вернула налоговую декларацию и направила уведомление о подаче уточненки. Однако организация так уточненку и не подала.

Сумма излишне уплаченного налога подлежит зачету в счет предстоящих платежей, погашения недоимки, задолженности по пеням и штрафам или возврату налогоплательщику (ст. 78 НК). При этом излишне уплаченной суммой налога признается уплата средств в бюджет в размере, который превышает сумму налога, подлежащую уплате за период. Причем сумма налога должна быть указана в налоговой декларации.

Компания в спорном периоде должна была платить налог на землю. Но декларацию так и не подала. Инспекции просто не с чем сравнивать сумму, которая была перечислена в бюджет.

КРСБ не подходит. КРСБ не может быть единственным доказательством факта переплаты. Ведь уплатой налога признается не только перечисление денег в бюджет, но и проведение инспекцией операций по лицевому счету, который она ведет. И там как раз отражаются данные из налоговых деклараций, которые должна представить организация. Лицевой счет – это только форма внутреннего контроля.

Так что пока компания не представит декларацию, с данными из которой можно будет сравнить сумму, попавшую в бюджет, никакой переплаты не существует. И возвращать средства из бюджета налоговики не должны.

Как надо платить земельный налог

Налог должны платить организации – собственники земельного участка с любым режимом налогообложения. Арендаторам платить не надо (письмо ФНС от 21.07.2021 № БС-3-21/5125@).

Налог надо уплатить по реквизитам УФК и ИФНС по месту нахождения земельного участка. Авансовые платежи придется перечислить, если они предусмотрены местным законодательством (ст. 397 НК). Сроки уплаты налога и авансовых платежей везде одинаковые.

Декларацию по земельному налогу сдавать не надо. Эту обязанность отменил Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ (письмо Минфина от 19.06.2019 № 03-05-05-02/44672).

С 1 января 2023 земельный налог и авансы по нему надо будет перечислять в составе ЕНП. Отдельные платежки не нужны. Однако перед уплатой авансов и налога придется подавать уведомления:

о сумме налога – 27.02.2023;

о сумме аванса – 25.04.2023, 25.07.2023 и 25.10.2023.

Выводы

Конечно, конкретно по земельному налогу декларации уже давно не актуальны. Важно запомнить сам принцип определения переплаты. Это сравнение уплаченной суммы с той, которую надо было уплатить. Полагаем, что он не утратит актуальности и после перехода на ЕНП.