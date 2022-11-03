Когда можно принять к вычету НДС по строительству? Рассказали сами налоговики

ФНС в письме от 17.10.2022 № СД-3-3/11361@ разъясняет, как правильно поступить.

Откладывать вычет не нужно

Вычесть суммы НДС, которые предъявлены заказчику строительства подрядными организациями, можно. Равно как и входной НДС по товарам, работам и услугам, которые приобрели для строительно-мотнажных работ (п. 6 ст. 171 НК).

Для права на вычет достаточно соблюсти стандартные условия (п. 1, 5 ст. 172 НК):

иметь счета-фактуры от подрядчиков;

иметь счета-фактуры от поставщиков;

принять товары, работы и услуги к учету;

иметь первичку;

использовать результаты СМР в операциях, которые облагаются НДС.

Налоговики подчеркнули, что функциональное назначение строящихся объектов недвижимости для целей применения вычетов по НДС значения не имеет.

Однако прямо здесь же начали сами себе противоречить. Они написали, что если заказчик планирует использовать объект в операциях, которые облагаются НДС, то может сразу принять входной НДС к вычету. Не надо дожидаться, когда объект построят и введут в эксплуатацию.

Но тогда ведь получается, что если объект заранее планируется использовать в операциях без НДС, то и вычет применять нельзя? И как тут не учитывать функциональное назначение объекта?

Потом восстановите

А что делать, если результат строительства все-таки не будет участвовать в операциях, облагаемых НДС? Тогда сумму НДС, которую ранее приняли к вычету, надо просто восстановить (п. 2 ст. 170, ст. 171.1 НК).

Налоговики подчеркнули, что это давняя позиция и ничего нового тут нет – письма Минфина от 11.11.2020 № 03-07-11/98049, от 18.06.2019 № 03-07-11/44274, от 01.12.2016 № 03-07-11/71110, ФНС России от 04.07.2017 № СД-4-3/12872@, от 21.05.2015 № ГД-4-3/8564@.

И раздельный учет НДС, получается, вести во время строительства тоже незачем.

Выводы и судебная практика

Раз сами налоговики советуют сначала получить вычет по НДС, а потом уже разбираться – то так и делайте. В противном случае право на вычет можно вообще потерять.

Так, нельзя получить вычет, если компания подает налоговую декларацию по истечении трех лет после того, как соответствующий налоговый период закончился (п. 2 ст. 173 НК). Поэтому инспекторы отказывают в возмещении, если в декларацию включают счета-фактуры, которым более трех лет. При этом отказывают и тогда, когда просрочка возникла из-за добросовестного заблуждения (определение Верховного суда от 17.01.2022 № 309-ЭС21-25634).

В той истории налоговики отказали компании в возмещении входного НДС по строительству МФЦ. Они посчитали, что срок для возмещения пропущен.

Компания строила МФЦ за счет своих средств и средств инвестора. Входной НДС накапливала на счете 19.

В августе 2014 зарегистрировала право собственности на недострой. В декабре 2015 продала его взаимозависимому лицу. Весь НДС предъявила к вычету. Однако в ноябре 2016 договор продажи расторгла. Подала уточненку и восстановила НДС.

В марте 2016 компания расторгла договор с инвестором. А в марте 2018 объект законсервировала.

Затем – в феврале 2019 – подала уточненки, где снова предъявила к вычету ранее восстановленный налог. Организация пояснила, что раньше не могла предъявить налог к вычету. Площади МФЦ надо было разделить с инвестором. И компания не знала, какая часть вычета НДС приходится именно на нее.

Однако арбитры поддержали налоговиков. Право на вычет возникло с момента регистрации права собственности на недострой. Срок для вычета уже истек.