Как дисциплинировать системного администратора. Сохранность вверенного имущества

Нет такой ответственности

Материальная ответственность работника регламентирована главой 39 ТК.

Полная материальная ответственность работника – его обязанности возместить работодателю прямой действительный ущерб в полном размере (ст. 242 ТК). Однако такая ответственность может возлагаться на работника лишь в случаях, предусмотренных в законе.

Правила такие (ст. 243, 244 ТК). Письменный договор о полной материальной ответственности можно заключить:

если работнику уже есть 18 лет;

он непосредственно обслуживает денежные или материальные ценности.

Вроде бы системный администратор подходит под эти критерии. Но есть одно «но». Надо, чтобы такая возможность для компании была прописана в государственном перечне.

Перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной материальной ответственности за недостачу вверенного имущества, утвержден постановлением Минтруда России от 31.12.2002 № 85.

Как тонко заметили чиновники, такой должности как системный администратор, в этом перечне нет. Как нет и выполняемых им работ. Поэтому с системным администратором не может заключаться договор о полной индивидуальной материальной ответственности.

А ведь системный администратор распоряжается очень дорогим имуществом. Что же делать работодателю?

Мы пойдем другим путем

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на работника в случае недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора или полученных им по разовому документу (п. 2 ст. 243 ТК).

Проще говоря, все особо ценное имущество надо передавать сисадмину по отдельным договорам, где он должен расписаться. И вот если что-то случиться уже с этим имуществом, работнику придется отвечать своим карманом.

С другой стороны, это выгодно и самому системному администратору. Он может брать не себя ответственность только за то оборудование, которое реально сам может контролировать. И требовать с работодателя, чтобы тот обеспечил возможности для такого контроля – например, ограничил доступ в серверную посторонних лиц.

При этом руководство таким же путем может возложить ответственность за компьютерную технику на ее непосредственных пользователей.

Выдал компьютер сотруднику по акту – тот за него и отвечает.

А такая ситуация, когда сисадмин почему-то должен отвечать за сохранность техники, которой не пользуется, и физически не контролирует, должна быть исключена.