Как технический прогресс ломает налоговые схемы. Электронные «свидетели» и не только

Силами одной автомашины

Общество купило у лизинговой компании щебень. Объем – 2,3 тыс. тонн. Уже сам по себе эта сделка выглядит странной, хотя теоретически возможна. Поставка – автотранспортом.

Общество получило счета-фактуры с НДС, и ТТН. Из перевозочных документов видно, что перевозка произведена силами автомобиля MAN.

Собственно говоря, с этого автомобиля все и началось.

Во-первых, максимальная масса перевозки – 33 тонны. При этом по данным одной ТТН – объем перевезенного щебня составил 98,3 тонны. Другой – 101,6 тонны, третий – 102 тонны, и так далее. Из чего любой разумный человек сообразит, что в документах написана полная чепуха. Такая перевозка физически невозможна.

Во-вторых, расстояние от места погрузки щебня до места разгрузки – более 500 км. ТТН составляли же каждый день. Но автомобиль не мог покрывать такое расстояние туда и обратно каждый день. Да еще с учетом того, что на нем работал один водитель.

В-третьих, по данным системы «Платон» по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения указанный автомобиль в спорном периоде вообще не ездил. У него была одна поездка на расстояние в 660 метров.

Инспекторы вызвали на допрос владельца машины, но он, вполне предсказуемо, не появился.

«Поплывший» свидетель

После этого налоговики отправились к менеджеру лизинговой компании, который курировал сделку.

Прижатый к стенке, менеджер назвал двух реальных поставщиков щебня. И указал, что товар перевозили по железной дороге.

Однако оба названных поставщика от лизинговой компании отреклись. Они с ней не работали. При этом в налоговых декларациях и поставщиков и лизинговой компании никаких упоминаний друг о друге не было.

Кроме того, выяснилось, что менеджер никакого дохода в лизинговой компании не получал. Это подтвердила справка по форме 2-НДФЛ.

Надо ли говорить, что у самой лизинговой компании обнаружились все признаки технички? Более того, в ЮГРЮЛ внесены сведения о недостоверности.

Арбитры решили, что в спорной поставке от самой лизинговой компании участвовали исключительно ее реквизиты. Поэтому общество правомерно лишилось вычетов по НДС, связанных со спорной поставкой (постановление АС Поволжского округа от 13.09.2022 № А12-28565/2021).

«Платон» – друг налоговиков

После того, как заработала система «Платон», начали массово «валиться» налоговые схемы, где важную роль играл транспорт. Налоговики используют систему в следующих случаях.

Сверяют маршруты и проверяют количество поездок. Чтобы доказать нереальность грузоперевозки, инспекторы сверяют маршруты движения транспорта с данными путевых листов или транспортных накладных. «Платон» показывает реальное местонахождение автомобиля и маршрут его движения (постановление Восьмого ААС от 15.04.2022 № 08АП-15826/2021). Проверяют, где реально находился автомобиль. Так, «Платон» не дает информацию по дорогам не федерального значения. Поэтому компании заявляют, что перевозили груз именно по таким дорогам (постановление Восьмого ААС от 05.04.2022 № 08АП-757/2022). Однако вполне может оказаться, что в спорном периоде – по данным того же «Платона» – автомобиль находился в другом месте. Он в принципе не мог перевозить указанный груз. Крыть такое нечем. Проверяют, зарегистрирован ли автомобиль в системе. Например, по документам у компании есть транспорт, который подлежит регистрации в «Платоне». А по факту его там нет. Так выявляют «технические» компании (постановление АС Поволжского округа от 24.02.2021 № Ф06-297/2021). Кроме того, чтобы доказать, что покупатель напрямую взаимодействует с производителями, налоговики отслеживают движение его транспорта. Так они отсекают из цепочки формальных поставщиков (постановление АС Уральского округа от 13.05.2022 № Ф09-2108/22). Сверяют информацию из «Платона» с данными из других источников. Так, например, находят взаимозависимых лиц (решение АС Московской области от 12.01.2022 № А41-54135/2021). Доказывают, что лицо не могло применять спецрежим по физическим причинам – отсутствию транспорта (постановление АС Северо-Западного округа от 25.03.2019 № Ф07-2539/2019).

Выводы

Подобные накладки происходят там, где создатели налоговой схемы хотят много получить, приложив минимум усилий. Разве трудно было проверить расстояние между пунктами погрузки и доставки? Сравнить вес в ТНН и физическую грузоподъемность машины? Нет, но не сделали даже этого.

В инспекциях работаю неглупые люди, которых, между прочим, периодически учат и следователи из компетентных органов. А развитие цифровой техники позволяет легко перепроверить многие данные, которые раньше уточнить было сложно.