Лицензия участника закупок: спорные вопросы по бумажной версии и месту оказанию услуг

Какой документ подтверждает наличие лицензии у участника?

Как известно, закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельный видов деятельности» предусматривает так называемую «реестровую модель лицензирования».

Наличие у участника соответствующей лицензии подтверждается не бумагой, а записью в соответствующем реестре. Названные изменения в закон № 99-ФЗ были внесены законом от 27.12.2019 № 478-ФЗ.

Согласно ч. 3 ст. 13 закона № 478-ФЗ, лицензии, выданные до дня вступления в силу такого закона (т. е. до 1 января 2021 года), подтверждают наличие у лицензиата лицензии только «на день вступления в силу» этого закона.

Иными словами, бумажные лицензии, выданные в рамках закона № 99-ФЗ до 1 января 2021 года, подтверждали наличие лицензии у участника только на 1 января 2021 года, а после указанной даты уже не подтверждают этого и не могут быть предоставлены участником закупки в составе подаваемой им заявки в качестве подтверждения своего соответствия установленным требованиям.

Исключение: лицензируемые виды деятельности, не подпадающие по регулирование закона № 99-ФЗ. Например, деятельность, связанная с защитой государственной тайны. По ним подтверждающим документом по-прежнему будет выступать копия лицензии.

Подтверждением наличия у участника лицензии, выданной в рамках закона № 99-ФЗ, будет только выписка из соответствующего реестра или копия такой выписки. Вместе с тем, как показывает практика, контрольные органы не всегда столь однозначно подходят данному вопросу.

Рассмотрим два решения одного антимонопольного органа: Санкт-Петербургского УФАС.

Бумажная лицензия подтверждает соответствие участника

В силу п. 2 ст. 3 закона о лицензировании, лицензия – специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается записью в реестре лицензий.

Таким образом, исходя из буквального толкования указанной нормы закона следует, что подтверждением наличия у участника закупки соответствующей лицензии является выписка из реестра лицензий.

Вместе с этим, в силу ч. 3 ст. 13 закона от 27.12.2019 № 478-ФЗ и вступившего в силу с 1 января 2021 года, лицензии, выданные до дня вступления в силу настоящего закона, подтверждают наличие у лицензиата лицензии на день вступления в силу настоящего закона. При этом, согласно ч. 4 ст. 9 Закона о лицензировании, лицензия действует бессрочно.

Таким образом, документом, подтверждающим наличие у участника закупки соответствующей лицензии по мимо непосредственно выписки из реестра лицензий, также может являться непосредственно лицензия, выданная до 1 января 2021 года.

Решение Санкт-Петербургского УФАС от 24.12.2021 по делу № 44-5952/21.

Бумажная лицензия не подтверждает соответствие участника

Из буквального толкования ч. 3 чт. 13 закона от 27.12.2019 № 478-ФЗ следует, что лицензии, выданные до 01.01.2021 года, подтверждают наличие у лицензиата лицензии лишь на 01.01.2021 год.

Аналогичная позиция изложена в письме Минэкономразвития от 23.04.2021 года № Д24и-12191 из содержания которого следует, что после 01.01.2021 года подтверждением наличия лицензий, выданных до 01.01.2021 года, является запись в реестре лицензий. С 01.01.2021 года бумажная лицензия не подтверждает наличие у лицензиата лицензии.

В связи с тем, что подтверждением наличия лицензии является запись в реестре лицензий, полагаем, что участник закупки может представить сведения о регистрационном номере лицензии и дате ее предоставления. При этом проверить наличие у лицензиата такой лицензии можно непосредственно на сайте лицензирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором в соответствии с законом о лицензировании должны размещаться сведения из реестра лицензий.

Решение Санкт-Петербургского УФАС от 20.06.2022 по делу № 44-1802/22.

Чем обусловлена позиция, указанная в решении от 24.12.2021 по делу № 44-5952/21, сказать сложно. Вместе с тем, к резолютивной части решения от 20.06.2022 по делу № 44-1802/22 также есть вопросы.

Довольно часто органы контроля при принятии своих решений ссылаются на позицию, изложенную в письме Минэкономразвития от 23.04.2021 года № Д24и-12191.

В этом письме чиновники пишут, что соответствие участника может быть подтверждено не только выпиской из реестра, но также сведениями о регистрационном номере лицензии и дате ее предоставления. На указанном аспекте следует остановиться более подробно.

Позиция о возможности предоставления в составе заявки сведений о регистрационном номере лицензии и дате ее предоставления изложена в письме Минэкономразвития. Письмо не является нормативным правовым актом и выражает исключительно позицию ведомства.

Подпунктом «н» п. 1 ч. 1 ст. 43 закона № 44-ФЗ прямо предусмотрено, что в качестве подтверждения своего соответствия установленным требованиям участник предоставляет в составе заявки соответствующие «документы», а не «сведения».

Таким образом, никакие сведения о лицензии (в отсутствие в составе заявки выписки из реестра) не могут подтвердить соответствие участника, а заявка участника, содержащая исключительно сведения о выданной ему лицензии, должна быть отклонена комиссией заказчика при рассмотрении.

Данный вывод подтверждается решением того же Санкт-Петербургского УФАС России, в котором сказано:

«на выписку из реестра лицензий должен быть нанесен двухмерный штриховой код (QR-код), содержащий в кодированном виде адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ с размещенными на ней записями в реестре лицензий. При помощи двухмерного штрихового кода, нанесенного на выписку из реестра лицензий, должно быть обеспечено отображение записей в отношении конкретной лицензии, сведения о которой содержатся в выписке из реестра лицензий, включая информацию об актуальности содержания выписки из реестра лицензий, из которой произведен переход (путем автоматического сравнения номера версии лицензии), и информацию о статусе лицензии (действующая, приостановлена, приостановлена частично, прекращена). Указанное отображение должно обеспечиваться в том числе в форме, применимой к использованию в мобильном приложении федеральной государственной информационной системы „Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)“.

Представленная Заявителем запись в реестре лицензий не содержит усиленной квалифицированной электронной подписи лицензирующего органа и двухмерный штриховой код (QR-код), при помощи которого можно осуществить проверку путем перехода в реестр лицензий.

Соответственно комиссией по осуществлению закупок правомерно принято решение об отклонении заявки».

Возможно ли осуществление деятельности не по месту, указанному в лицензии?

Нужно отметить, что участник закупки должен осуществлять лицензированный вид деятельности по месту, прямо указанному в лицензии.

Вместе с тем, из данного правила есть исключение, которое предусмотрено ч. 1.1 ст. 18 закона № 99-ФЗ. Согласно ему, положением о лицензировании конкретного вида деятельности могут устанавливаться виды работ, услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, при выполнении, оказании которых не по месту осуществления лицензируемого вида деятельности, указанному в реестре лицензий, не требуется внесение изменений в реестр лицензий.

Рассмотрим примеры.

Осуществление деятельности не по месту, указанному в лицензии – отказ в допуске

Положением о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений не содержит работ (услуг), которые могут выполняться не по месту, указанному в лицензии.

Таким образом, законодателем установлен запрет на осуществление лицензируемого вида деятельности по адресу, не указанному в лицензии, до того момента, как будет переоформлена лицензия. Право на осуществление лицензируемого вида деятельности предоставляется лицу исключительно в отношении адресов, указанных в лицензии в качестве места осуществления соответствующего вида деятельности.

Такой запрет установлен в целях предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, возможность нанесения которых связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями этой деятельности. А также обусловлен установлением законодательством специальных требований к отдельным местам осуществления деятельности, в соблюдении которых лицензирующие органы должны иметь возможность удостовериться.

Соответственно отсутствие в лицензии указания на осуществление лицензируемой деятельности в месте, указанном в извещении о проведении закупки, лишает возможности участника выполнять необходимые работы.

Решение Хабаровского УФАС от 27.04.2022 № 7-1/70 по жалобе № 027/06/106-556/2022.

Осуществление деятельности не по месту, указанному в лицензии – допуск

Пунктом 11 постановления Правительства от 01.06.2021 № 851:

«О лицензировании медицинской деятельности...» предусмотрено, что выполнение работ (услуг), предусмотренных приложением к Положению о лицензировании, может осуществляться лицензиатом не по месту, указанному в лицензии, а по месту нахождения мобильной медицинской бригады для оказания первичной медико-санитарной помощи населению, проведения профилактического медицинского осмотра, диспансеризации. Данная деятельность не требует внесения изменений в реестр лицензий. Соответственно при закупке указанных услуг комиссия заказчика не вправе отклонить участника, если место, указанное в его лицензии, не совпадает с местом оказания услуг, указанном в техническом задании заказчика".

Решение Архангельского УФАС от 24.06.2022 № 029/06/49-562/2022, Удмуртского УФАС от 01.06.2022 по делу № 018/06/106-395/2022.