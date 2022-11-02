Нужны бухгалтеры, которые любят животных и знают английский. Топ вакансий на БухДжобе

Места добрых дел

Сразу две вакансии ждут кандидатов в приятные и благородные (ну хотя бы по описанию) организации.

Первая – в ветеринарный центр «ВетСити» в Москве, считать зарплату врачам и другим сотрудникам.

Оформление по ТК, не самая плохая зарплата, все как положено.

Вторая – в благотворительный фонд «Помощь» в Питере.

Там нужен помощник бухгалтера, так что зарплата будет поменьше, но и требований не очень много.

Каста повыше

В Оренбурге ищут главбуха, но если честно, то больше похоже на супермена (супервумен).

Кучу всего делать, но при этом не сильно большие требования к знанию программ. Стандартный набор нужен – Word, Excel, 1С 8.3, ЗУП.

А чтобы работать бухгалтером в Kuoni Tumlare (Санкт-Петербург), надо знать английский. Есть жирный плюс: удаленка.

Как-то негусто

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