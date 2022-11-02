Нужны бухгалтеры, которые любят животных и знают английский. Топ вакансий на БухДжобе

Места добрых дел
Сразу две вакансии ждут кандидатов в приятные и благородные (ну хотя бы по описанию) организации.
Первая – в ветеринарный центр «ВетСити» в Москве, считать зарплату врачам и другим сотрудникам.
Оформление по ТК, не самая плохая зарплата, все как положено.
Вторая – в благотворительный фонд «Помощь» в Питере.
Там нужен помощник бухгалтера, так что зарплата будет поменьше, но и требований не очень много.
Каста повыше
В Оренбурге ищут главбуха, но если честно, то больше похоже на супермена (супервумен).
Кучу всего делать, но при этом не сильно большие требования к знанию программ. Стандартный набор нужен – Word, Excel, 1С 8.3, ЗУП.
А чтобы работать бухгалтером в Kuoni Tumlare (Санкт-Петербург), надо знать английский. Есть жирный плюс: удаленка.
Как-то негусто
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