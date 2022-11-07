ИАС КБ: что это за зверь и что про него говорят

Что такое ИАС КБ

Давайте начнем с термина.

Итак, ИАС КБ – это информационно-аналитическая система контрольного блока. Она обеспечивает автоматизированное управление циклом рисков и схем уклонения, причем от этапа их выявления до анализа результатов их отработки налоговиками и принятия решений.

Налоговики внедрили ее уже достаточно давно и нужна она им для усиления камерального контроля.

Состоит система из:

СУР-системы;

типологии схем;

досье проверки;

взуально-сетевого анализа

и реестра рисков ИАС КБ.

Это набор функциональных модулей, у каждого из которых свои задачи. Это все, конечно, теория. А можно теперь попроще? Конечно, можно.

Как развивалась система

Первые слухи об ИАС КБ поползли еще в 2015 году, когда ФНС начинала внедрять АИС Налог −3.

В 2021 году было опубликовано письмо ФНС от 3 июня 2021 года №ЕА-4-15/7774, где приводился «временный порядок проведения риск-ориентированного камерального контроля с применением ИАС КБ и формы видов отчетов оценки эффективности отработки шаблонов схем и профилей рисков для использования в работе в рамках пилотного проекта».

Наконец, весной этого года систему усовершенствовали и там появилась некая кнопка «Сформировать проект акта КНП», как говорят инсайдеры.

Суть кнопки в том, что по нажатию ее получается текст, из которого можно проследить связь налогоплательщика с его контрагентами как между собой, так и по цепочке (IP-адреса, телефоны, адреса, подписанты, директора) , а так же текстовое описание всей цепочки, от которой идёт неуплата НДС.

Сейчас систему продолжают дорабатывать, но вот что все это значит для бизнеса?

Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting говорит так: – ИАС КБ фактически использует весь функционал АСК НДС-2, так что по сути, это та же система с теми же последствиями для бизнеса. Здесь будут видны и связи, и разрывы. Система работает как для камерального, так и для выездного контроля за жизнью налогоплательщика. Так что легче не будет, будет только интереснее.

Как это действительно работает

Полностью описывать цепочку со всеми терминами мы не будем, ограничимся максимально понятными моментами.

Некоторыми выводами о реальной работе ИАС КБ делится в своем блоге адвокат Карина Урберг.

Итак, ИАС КБ постоянно выявляет схемы, а налоговики их ежедневно мониторят и распределяют между ответственными для отработки. Причем оставить выявленную схему без отработки нельзя.

Ответственные проводят камеральные проверки, но чаще всего КНП превращается в выездную проверку.

Результатом проверки могут быть: добровольное уточнение и устранение схемы;

акт по результатам КНП и вынесение решения о привлечении к ответственности в части выявленной схемы;

поступление сумм неуплаченного налога, квалифицированного как сумма потенциального ущерба, т.е. по результатам проведения налоговой реконструкции;

удовлетворение вышестоящей налоговой жалобы на решение о привлечении к ответственности;

выявление фактов отсутствия нарушений в ходе КНП.

Что все это значит? Что ИАС КБ действительно существует для тех же целей, что и АСК НДС-2, а значит, и попасть под ее каток рискует каждый сдавший неправильную декларацию по НДС.

А вот о том, что делать, если такую «неправильную» декларацию кто-то сдал за вас, а вы к этому непричастны, поговорим в следующем материале.