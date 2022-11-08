Двойные стандарты переплаты у налоговиков и у судов. В какой капкан можно попасть

Юрлица должны решать проблемы сами

Конфликт

Организация представила декларацию по НДС за 2-й квартал 2015 на 500 тыс. руб. В октябре 2015 была подана уточненка к уменьшению. Соответственно, переплата составила 400 тыс. руб.

Организация не стала требовать вернуть переплату. Налоговики зачли ее в мае 2018 на сумму в 100 тыс. руб. Соответственно, осталось еще 300.

И вот тут компания решила переплату вернуть. Вот только заявление на возврат подали в декабре 2018. В заявлении нашли ошибки, и налоговики отказали в возврате аж в сентябре 2020.

Исправленное заявление подали в ноябре 2020, и тут уже инспекторы отказали в возврате переплаты из-за пропуска срока на возврат.

Апелляция встала на сторону компании. Налоговики были обязаны сообщить организации о наличии остатка переплаты (п. 9 ст. 78 НК). Но не сообщили. Так что право на возврат переплаты у организации есть. При этом апелляция сослалась на кассационное определение ВС от 16.06.2021 № 49-КАД20-5-К6.

Решение конфликта

Однако кассация пересмотрела спор в пользу налоговиков (постановление АС 07.09.2022 № А40-188353/2021).

Если компания не смогла получить возврат по статье 78 НК, она вправе обратиться в суд. Срок – три года, с момента, когда она узнала о нарушении своего права (определение КС от 21.06.2001 № 173-0).

Когда организация узнала о нарушении, определяют с учетом четырех показателей (постановление Президиума ВАС от 25.02.2009 № 12882/08):

причина переплаты;

возможность сразу уплатить правильную сумму налога;

изменение действующего законодательства;

иные обстоятельства в пользу организации.

И обосновывать все это должен сам налогоплательщик.

Арбитры полагают, что организация должна узнать о факте переплаты, когда сдает отчетность. Он ведь может соотнести фактически уплаченные суммы и суммы по отчетности (определения ВС от 07.10.2016 № 305-КГ16-12552, от 11.10.2017 № 305-КГ17-6968).

Уточненка была подана в октябре 2015. В этот момент компания узнала о переплате. С этого момента и надо считать три года (п. 7 ст. 78 НК). То, что налоговики не уведомили организацию об остатке переплаты после частичного зачета, ничего не значит.

И ссылка на определение ВС тоже не работает. Там совсем другие обстоятельства.

Физлицам есть поблажки

А какие же такие обстоятельства были в кассационном определении ВС от 16.06.2021 № 49-КАД20-5-К6?

Конфликт

Физлицо было предпринимателем с июня 2004 по февраль 2019, и применял УСН.

В 2014 году он ошибочно заплатил единый налог на сумму 92 тыс. руб. В результате образовалась переплата.

В мае 2015 налоговики уведомили ИП о переплате. В 2016 – 2018 годах ИП единый налог и не платил. Налоговики закрывали его за счет переплаты.

Но в феврале 2019 ИП обратился за возвратом переплаты. ИП сослался на то, что узнал о размере переплаты только в феврале 2019, когда зашел в ЛКН на сайте www.nalog.ru.

И вот тут ему отказали, так как истекли три года для возврата. И все три инстанции поддержали инспекторов.

Решение конфликта

Зачет суммы переплаты в счет предстоящих платежей производят на основании заявления налогоплательщика по решению инспекции. Иногда налоговики вправе произвести зачет излишне уплаченной суммы самостоятельно (п. 4, 5 ст. 78 НК).

Инспекторы сами проводили зачеты в 2016-2018 годах. При этом налоговики обязаны сообщать налогоплательщику о переплате налога. На это инспекции дается месяц с момента, когда они ее обнаружили (п. 3 ст. 78 НК).

Налоговики после каждого зачета были обязаны сообщать ИП о размере остатка переплаты. Без такой информации ИП сложно определиться, что дальше делать с переплатой. Но инспекторы свои обязанности не выполняли.

Суд решил, что трехлетний срок на возврат должен начинаться с момента, когда ИП получает сообщение об остатке переплаты. Последний зачет налоговики провели в феврале 2019. Они сами подтвердили, что трехлетний срок не истек. Так что три года надо считать с февраля 2019.

Суд подчеркнул, что физлиц нужно защищать особо. В отношениях с государством они – слабая сторона (постановления КС от 12.07.2007 № 10-П, от 13.12.2016 № 28-П, от 10.03.2017 № 6-П, от 11.02.2019 № 9-П).

Выводы

И в том, и в другом деле налоговики проводили частичный зачет переплаты. И не оповещали налогоплательщиков об остатке.

Но в отношении юрлица арбитры решили, что оно само должно следить за остатками переплаты и зачетами. Налоговики должны оповещать об остатках... Но не особо обязаны.

А вот «физики», даже в виде ИП, могут рассчитывать на снисхождение. Для них арбитры готовы посчитать сроки по каким-то другим – льготным – правилам.