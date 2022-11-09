Налоговая реконструкция: будет ли толк от письма ФНС

Атака на «техничку»

Налоговики сняли с компании вычеты и расходы, потому что посчитали, что она купила товар у подконтрольной технической компании. Однако арбитры полностью опровергли домыслы инспекторов.

Поставщик был создан задолго до того, как заключил сделки с покупателем.

Основной вид деятельности – оптовая торговля электротоварами – смыслу сделок соответствует.

Серьезных доказательств взаимозависимости сторон по правилам пункта 2 статьи 105.1 НК инспекция не представила. Руководитель поставщика когда-то был работником покупателя. Однако потом основал собственную компанию.

Поставщик располагается по месту регистрации. Реально арендует два нежилых помещения под офис и склад. Это подтвердил арендодатель.

Товар реально поставлен и затем продан новым покупателям. Все документы в порядке.

Оборудование для торговли поставщику не нужно. Штат сотрудников, необходимый для подобного вида деятельности, есть.

Анализ банковских выписок соответствует обычным расходам фактически действующей компании. Оплата закупленных товаров подтверждена.

Налоговая отчетность в норме. Показатели соответствуют данным из книг покупок и продаж.

Расходы подтверждены...

Поставщик оказался кристально чист перед законом. Поэтому арбитры вернули покупатели все расходы по покупке спорных товаров.

... А вычеты по НДС – нет!

А вот дальше начался какой-то абсурд. По идее, если подтверждена добросовестность поставщика товара, то не должно быть проблем не только к сумме расходов, но и к сумме вычетов по НДС. При условии, что все документы и основания для вычета в порядке.

Напомним, что для этого требуется (п. 1, 5 ст. 172 НК):

иметь счета-фактуры от поставщиков и подрядчиков;

принять товары, работы и услуги к учету;

иметь первичку;

использовать товары, работы и услуги в операциях, которые облагаются НДС.

Однако суд привел еще одну причину для отказа. У покупателя, оказывается, отсутствовали доказательства формирования источника возмещения НДС в бюджете!

Арбитры сообщили, что отказ в праве на налоговый вычет может иметь место, если процесс реализации не сопровождается соблюдением корреспондирующей этому праву обязанности по уплате НДС в бюджет в денежной форме. И добавили, что они не сами это придумали. Так сказали КС и ВС – определение от 04.11.2004 № 324-О и определение от 14.05.2020 № А42-7695/2017 соответственно.

Вот так неожиданно к четырем условиям, чтобы принять входной НДС к вычету, добавилось пятое. Документы, которые подтверждают, что поставщик или подрядчик уплатили НДС по спорной сделке в бюджет.

Но и это еще не все

Арбитры почему-то начали обсуждать расчет налоговиков, где поставщик 1 уровня назван подконтрольной организацией, и выделены реальные поставщики товара – компании 2 уровня.

Компания настаивала хотя бы на налоговой реконструкции, но в этом ей отказали. Организация, которая использует формальный документооборот с участием «технических» компаний, вправе учесть фактические налоговые расходы в случае предоставления или наличия у инспекции сведений и документов, позволяющих установить реальные хозяйственные операции. Расчетный способ определения суммы налога в указанных случаях не применяется (п. 39 Обзора судебной практики ВС № 3 (2021), утв. Президиумом ВС 10.11.2021).

Арбитры установили, что ни при проверке, ни в ходе судебного разбирательства покупатель не раскрыл фактических хозяйственных операций, достоверную стоимость приобретенного товара.

Получается полный абсурд. Расходы подтверждены, потому что поставщик 1 уровня – реальная добросовестная компания. Вычеты по НДС сняты, потому что поставщик 1 уровня – подконтрольная компания и нереальный поставщик. При этом и там, и там речь идет об одной и той же организации.

И вот это вот все одобрил ВС в определении от 15.08.2022 № 305-ЭС22-13412!

Выводы

Что же это получается? Реальный поставщик или нет – вообще не важно? Главное, уплатил ли он НДС в бюджет? И покупатель должен это контролировать? Мы даже не спрашиваем – как.

В общем и целом, вывод можно сделать такой. Не имеют значения отдельные решения ВС. Тот же суд может по полностью аналогичному делу принять ровно противоположное решение.

Не существует алгоритма, пользуясь которым можно получить право на налоговую реконструкцию. Все это по-прежнему зависит от точки зрения на проблему конкретного состава арбитров конкретного суда.

Поэтому – да, придется интересоваться, уплатил ли контрагент НДС в бюджет. Тогда вы получите хотя бы возможность ссылаться на создание «источника для возмещения налога в бюджете».

И еще придется надеяться на искусство вашего налогового адвоката.