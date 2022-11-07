Тебе это снится. Как работать в ночную смену и не наломать дров?

Именно поэтому работа в ночное время считается особым видом труда и регулируется отдельно.

Об особенностях труда ночью рассказали эксперты Профсоюза работников торговли и услуг.

Что говорит закон

В статье 96 Трудового кодекса указано, что ночным временем считается период с 22 часов вечера до 6 часов утра.

По закону продолжительность смены в ночное время сокращается на один час без последующей отработки – вместо восьми часов сотрудник может отработать не более семи. Однако, если работник принят специально для работы в ночное время, эта норма на него не распространяется.

Кроме того, отдельные особенности ночной работы могут быть прописаны в коллективном договоре, которые составляют представители работодателя и профсоюз компании или предприятия.

При этом ночью можно работать столько же, сколько и днем в том случае, если это необходимо по условиям труда – например, если чередуются ночные и дневные смены. Перечень должностей, для которых устанавливается такой режим работы, также прописывается в коллективном договоре профсоюза с руководством предприятия.

Кому в ночную работать нельзя

Закон прямо запрещает работу в ночное время гражданам определенных групп:

беременным женщинам;

подросткам до 18 лет;

женщинам с детьми до трех лет;

инвалидам;

родителям детей-инвалидов;

работникам, которые ухаживают за больными членами семьи.

Кроме того, не допускаются до ночной работы матери и отцы-одиночки с детьми до 14 лет, супруги вахтовиков, а также многодетные родители (три и более ребенка до 18 лет).

Примечательно, что запрет не распространяется на подростков, которые участвуют в создании или исполнении художественных произведений – например, для игры в театре или выступлении на концерте.

И творческих работников – например, сотрудников телевидения и других СМИ, деятелей кино, театров, концертных организаций, цирков и т. д. Перечень профессий и должностей этих работников утверждается правительством РФ с учетом мнения трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений.

Кто работать ночью обязан

Как это ни странно, но в некоторых ситуациях сотрудник обязан выйти на работу в ночное время, если ему поступит соответствующее указание от работодателя. Право привлекать к труду за пределами рабочего времени работника прописано в статье 97 ТК.

При этом, работа ночью может быть классифицирована по двум категориям – сверхурочная работа и работа в режиме ненормированного рабочего дня.

К сверхурочной относится работа, которую работник выполняет по инициативе работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени или смены.

При этом сверхурочная работа выходит за нормальное число рабочих часов за определенный период – неделю, месяц, квартал или год. Именно поэтому она так называется. И оплачивается тоже дополнительно. Однако есть и ограничения – сверхурочная работа не может превышать 4-х часов в течение двух дней подряд или 120 часов в год.

Сверхурочная работа

К сверхурочной работе можно привлекать только по письменному согласию работника с учетом мнения профсоюза и только в нескольких случаях:

чтобы закончить работу, которая из-за непредвиденной задержки не могла быть выполнена до конца рабочего дня, причем, незавершение может повлечь за собой порчу имущества или создать угрозу жизни и здоровью людей;

для ремонта и восстановления механизмов или сооружений, если их неисправность может стать причиной прекращения работы для значительного количества сотрудников;

если сменщик не пришел на работу, а работа при этом не допускает перерыва (например, авиадиспетчер).

Однако в некоторых ситуация согласие работника не требуется. Если речь про: предотвращение катастрофы или устранение ее последствий;

при ремонте центральных систем водоснабжения, канализации, подачи газа и тепла, освещения, транспорта и связи;

а также в случае введения чрезвычайного или военного положения.

Это правило не распространяется на те же категории работников, которым нельзя работать в ночную смену.

Ненормированный рабочий день

В отличие от сверхурочной работы, к которой могут привлекать, а могут и не привлекать, ненормированный рабочий день – это такой режим работы. Он регулируется 101 статьей ТК и заключается в том, что работники могут привлекаться к выполнению трудовых функций за пределами рабочего времени эпизодически – то есть, регулярно.

Перечень профессий и должностей, для которых установлен ненормированный рабочий день, обязательно должен быть зафиксирован в коллективном договоре и сформирован с учетом мнения профсоюза.

При этом, даже если сотруднику установлен режим ненормированного рабочего времени, его нельзя привлекать к дополнительной работе постоянно. В противном случае это будет сверхурочная работа, которую нужно оплачивать дополнительно.

К сожалению, четких границ, где заканчивается ненормированный режим и начинается сверхурочная работа, законодатели не установили. Однако эти параметры вполне могут быть отражены в коллективном договоре каждого предприятия.

За ненормированность рабочего времени работникам положен дополнительный оплачиваемый отпуск, который не может быть короче трех дней. При этом его можно точно так же, как и основной отпуск, переносить, суммировать или брать в виде денежной компенсации.