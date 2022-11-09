Как компании учесть кредиторку, которую ей простили + пример соглашения о прощении долга

Речь про письмо Минфина от 30.09.2022 № 03-03-06/1/94886.
Когда долг надо включить в доходы
Видов внереализационных доходов много. Один из них – кредиторка, которая списана из-за истечения срока исковой давности, или по другим основаниям (п. 18 ст. 250 НК). В том числе – когда долг просто прощен.
Но простить долг просто так тоже нельзя. Порядок прощения регулирует ГК. Так, кредитор вправе простить долг только в том случае, если он сам не нарушит права собственных кредиторов (ст. 415 ГК, п. 30 постановления Пленума ВС от 11.06.2020 № 6).
Например, когда он сам должен большие суммы, но прощает аналогичные суммы собственным должникам. Ему просто нечем будет гасить свои долги.
При этом и должник вправе отказаться от прощения. Для этого он должен направить кредитору возражение.
Правильно составить соглашение о прощении долга вы можете с помощью нашего примера.
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