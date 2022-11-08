Налог на добавленную стоимость и субсидии. Когда можно принять НДС к вычету

Об этом и не только рассказывают аналитики консалтингового агентства «Простые решения».

Включать ли субсидии в налоговую базу по НДС?

Субсидии — это безвозвратные средства, которые получает бизнес от государства в качестве меры поддержки. Деньги могут быть получены из бюджета любого уровня и в любой форме.

Входят ли субсидии в налоговую базу по НДС? Нужно разбираться индивидуально.

Например, если субсидии получены в счет оплаты товаров, реализуемых с НДС не по льготным ценам, или если субсидия компенсирует недополученные доходы, возникшие в связи с применением скидок и льгот, то денежные средства необходимо включить в налоговую базу по НДС.

Можно ли принять НДС к вычету, если затраты профинансированы субсидией?

Опять все зависит от конкретной ситуации. Если в субсидию заложен НДС, то входной налог полностью или частично оплачивается за счет субсидии, то есть принять его к вычету нельзя.

Если при этом расходы оплачены частично из средств субсидии, а частично за счет собственных средств предприятия, то к вычету можно принять только ту часть суммы расходов, которая не была субсидированной.

Важно! Для зарплатной субсидии входной НДС можно принимать к вычету, это прямо прописано в законе № 121-ФЗ.

Если же в субсидию НДС не заложен, то весь входящий налог на добавленную стоимость можно принять к вычету в стандартном порядке. Это связано с тем, что субсидия не компенсирует НДС и вы оплачиваете его полностью из своего кармана (ст. 107 НК).

Важно! Заложен ли НДС в субсидию прописано в договоре на получение субсидии. Если таких данных нет, то по умолчанию считается, что НДС заложен и принимать эти суммы к вычету, в случае использовании их на затраты нельзя.

Нужно ли восстанавливать НДС?

И снова читаем договор: если НДС не заложен в субсидию, то НДС можно полностью принять к вычету и его не придется восстанавливать. Если же НДС входит в субсидию, принятый к вычету НДС нужно будет восстановить.

Суммы восстановленного НДС по товарам (работам, услугам, основным средствам, нематериальным активам и имущественным правам) можно учесть в составе прочих расходов при расчете базы по налогу на прибыль. Сделать это налогоплательщик имеет право на момент восстановления НДС, то есть в квартале получения бюджетных средств.

Но если не разделять расходы, налог в субсидированной части придется восстановить по правилам п. 3 ст. 170 НК. Налоговые инспекторы контролируют это во время проверок.

Помните! НДС восстанавливается в том квартале, в котором пришла субсидия.

Что еще нужно учесть?

Если в налоговую базу необходимо включить субсидии, которые получены в счёт оплаты товаров (работ, услуг), реализуемых с НДС. А субсидии, направленные на финансирование затрат на приобретение товаров (работ, услуг), в том числе имущественных прав, основных средств, нематериальных активов, не учитываются при определении налоговой базы по НДС, так как предполагается, что не имеет значения, приобретены они за счёт субсидии или она компенсирует произведенные затраты.

Ни в том, ни в другом случаях объект налогообложения не возникает.

При этом всё-таки в каждом конкретном случае следует исходить из конкретных обстоятельств и договоров, позволяющих достоверно квалифицировать цели получения субсидии и понять, какую норму Налогового кодекса России применять к той или иной ситуации.

Отмечу только, что в случае приобретения товаров (работ, услуг), в том числе основных средств, нематериальных активов, имущественных прав, полностью за счёт субсидий или бюджетных инвестиций, суммы НДС, предъявленные налогоплательщику, вычету не подлежат (п. 2.1 ст. 170 НК), а в случае принятия к вычету суммы налога по приобретённым товарам, сумма налога восстанавливается (п. 6 п. 3 ст. 170 НК).