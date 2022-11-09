Лизинг: готовимся к отчету по налогу на прибыль

Эксперты бухгалтерского консалтингового агентства «Простые решения» разъяснили, на что обратить внимание при подготовке годовой отчетности по налогу на прибыль.

Что такое лизинг?

Если коротко и просто, лизинг – это долгосрочная аренда основных средств. Иногда используется термин «финансовая аренда».

Финалом лизинга может быть, как выкуп техники или оборудования, здания или земельного участка, так и возврат ценного имущества владельцу.

Договор лизинга всегда расходный, а значит расходы можно учесть в налоге на прибыль.

Что нового в 2022 году?

Договоры лизинга по сути своей - это разновидность договора аренды. Чаще всего в лизинг предприятие берет нечто дорогостоящее. Такие отношения регламентируются главой 34 Гражданского кодекса и законом от 29 октября 1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)».

Лизинговые платежи за имущество или оборудование у арендатора относятся к расходной части бюджета. При этом расходы эти напрямую относятся к затратам на производственный процесс (издержки) что учитывает подпункт 10 пункта 1 статьи 264 НК.

Следовательно, арендные платежи должны быть экономически оправданы, подтверждены документами и осуществлены для деятельности, направленной на получение дохода.

В бухгалтерии, ко всему прочему должны быть оригиналы самого лизингового договора, акта приема-передачи предмета лизинга (в произвольной форме или по форме ОС-1), всех счетов на оплату лизинговых платежей от лизингодателя, а также платежные документы, подтверждающие оплату этих счетов.

Если договор завершил действие, дополнительно должен быть акт приема-передачи предмета лизинга при возврате лизингодателю.

Важно! Ежемесячные акты на услуги по лизингу не предусмотрены. Размер, способ проведения и периодичность лизинговых платежей определяются договором лизинга.

Все о лизинговых платежах

Предприятие, воспользовавшееся лизингом, обязано выплачивать лизинговые платежи, что зафиксировано в пункте 3 статьи 28 закона № 164-ФЗ.

В сам платеж из возмещения затрат лизингодателя по приобретению и передаче предмета лизинга лизингополучателю и других предусмотренных договором лизинга услуг и доход лизингодателя. Исчисляется сумма лизингового платежа сразу за весь период аренды.

Важно! Если ввод в эксплуатацию полученного лизингового имущества невозможен сразу и нужно время для отладки, например, то лизинговые платежи на период предпусковой подготовки также включаются в расходы к учету по налогу на прибыль (письмо Минфина от 7 марта 2008 № 03-03-06/1/160).

Цена выкупа

Иногда договор аренды включает в себя последующий выкуп имущества. Тогда в нем прописывается и выкупная цена. Она, обычно, включается в общую сумму лизингового договора, что допускает пункт 1 статьи 28 закона № 164-ФЗ.

Эту сумму можно выплачивать единовременно самостоятельным платежом, или она может входить в регулярный лизинговый платеж.

Важно! С 1 января 2022 года установлено, что если лизинговый платеж включает в себя выкупную стоимость имущества, то лизингополучатель формирует свои расходы за вычетом этой стоимости, поскольку выкупную цену следует учитывать в расходах не на лизинг, на приобретение основных средств.

Следовательно, эти средства нужно учитывать отдельно. Это важно, потому что при определении налоговой базы по прибыли не учитываются расходы на приобретение амортизируемого имущества (п. 5 ст. 270 НК).

Не запутайтесь, даже если предприятие выплачивает цену выкупа равными частями, вместе с лизинговыми платежами – это все равно расходы на приобретение основных средств, которые нужно будет оформить как авансовые платежи.

Ранее Минфин неоднократно разъяснял эти тонкости, а в 2022 году они были закреплены в налоговом кодексе. А точнее в подпункте 10 пункта 1 статьи 264 НК. Акт регламентирует момент перехода права собственности лизингового имущества и, соответственно, отражение в учете денежных средств.

На пальцах: в составе лизингового платежа выкупную стоимость лучше сразу выделять и учитывать ее отдельно. Списание выкупной цены может быть произведено единовременно в качестве материальных расходов, если ее величина превышает 100 000 рублей. После перехода права собственности на объект лизингодатель вправе отразить выкупную стоимость как доход от продажи имущества. А лизингополучатель – включить ее в первоначальную стоимость объекта и в дальнейшем списывать через амортизацию.

Что дальше?

Дальше лизинговые платежи необходимо будет учитывать на расходы того, кто арендует имущество и перечисляет платежи. Этот порядок применяется, если договор лизинга заключен в 2022 году или позднее.

Если договор был заключен в 2021 году или ранее, налоговый учет лизингового имущества нужно вести по прежним правилам вплоть до истечения срока действия договора (ст. 2 закона № 382-ФЗ).

Амортизация

С 1 января 2022 года исключен пункт 10 статьи 258, который устанавливал, что лизинговое имущество амортизирует та сторона, которая учитывает его на своем балансе. До 1 января 2022 года амортизировать мог и арендатор (лизингополучатель). Сейчас же это делает только собственник объекта лизинга.

Важно! Сказанное выше актуально для договоров, заключенных после 1 января 2022 года. Есть еще одна тонкость. Те, что были заключены ранее, оформляются по старым правилам вплоть до завершения договора.