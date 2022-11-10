Доработка НМА: как учесть в бухгалтерском и налоговом учете

Как оформить проведение модернизации НМА

Стандартной первички для оформления модернизации НМА нет. Поэтому компании надо разработать эти документы самой и утвердить в учетной политике.

Сначала руководителю надо издать приказ о проведении модернизации НМА. Там надо указать:

цели и сроки проведения работ;

наименование НМА;

ответственных лиц.

По окончании модернизации составьте акт приемки-сдачи работ. Форму акта разработайте самостоятельно. Там следует прописать наименование и стоимость проведенных работ.

Налоговый учет

НМА – это приобретенные или созданные компанией результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности. Ну или хотя бы исключительные права на них.

Активы надо использовать в производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд организации в течение длительного времени. Длительное время – это срок свыше 12 месяцев (п. 3 ст. 257 НК).

Как определить первоначальную стоимость

В налоговом учете первоначальная стоимость амортизируемых НМА – это сумма расходов на их приобретение или создание и доведение их до состояния, в котором они пригодны для использования. Сюда не входят только НДС и акцизы, если иной порядок не предусмотрен в самом НК.

Как учесть сумму доработки

В НК не предусмотрели такую опцию, как доработку НМА. Думаете, это значит, что затраты на модернизацию НМА можно учесть единовременно? Как бы не так! Чиновники придумали иной вариант – гораздо менее выгодный налогоплательщикам (письма Минфина от 18.10.2022 № 03-03-06/1/100586, от 17.05.2018 № 03-03-06/1/33132).

Расходы признаются в том периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок. В случае если сделка не содержит таких условий и связь между доводами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, расходы распределяются организацией самостоятельно (п. 1 ст. 272 НК).

Исходя из этого, чиновники решили, что расходы на доработку надо учитывать в течение периода использования НМА. Видимо, равномерно.

Бухгалтерский учет

Не имеет значения, какой бухстандарт по НМА вы применяете – ПБУ 14/2007 или ФСБУ 27/2021. Проблема и там, и там решается примерно одинаково.

Действующее ПБУ

В ПБУ 14/2007 этот вопрос вообще выпал. В таком случае надо пользоваться нормами МСФО (подп. «а» п. 7.1 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»). Поэтому в ход пойдут нормы МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы». Там сказано, что на сумму модернизации можно увеличить балансовую стоимость НМА (п. п. 18, 20 МСФО (IAS) 38). И этот выбор следует прописать в учетной политике.

Будущее ПБУ

В ФСБУ 27/2021 «Нематериальные активы» вопрос решен. Сначала фактические затраты на улучшение НМА признайте капитальными вложениями. Для этого надо выполнить условия из пункта 6 ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» (подп. «м» п. 5, п. 9 ФСБУ 26/2020).

К таким фактическим затратам можно отнести:

суммы, которые заплатили подрядчику, за минусом входного НДС (подп. «а» п. 10, подп. «а» п. 11 ФСБУ 26/2020);

стоимость ТМЦ, которые использовали для модернизации, за вычетом входного НДС (подп. «б» п. 10, подп. «а» п. 11 ФСБУ 26/2020);

оплату труда с отчислениями сотрудников, которые выполняли модернизацию (подп. «д» п. 10 ФСБУ 26/2020);

амортизацию активов, которые использовали в модернизации (подп. «в» п. 10 ФСБУ 26/2020).

Затем увеличьте первоначальную стоимость НМА на сумму модернизации (п. 18 ФСБУ 26/2020, п. 28 ФСБУ 14/2022).

Выводы

Позиция налоговиков, конечно, увеличивает срок признания затрат на доработку НМА в налоговых расходах. Зато нивелирует разницу между налоговым и бухгалтерским учетами. Ведь при таком варианте сумма амортизации в бухучете будет равна сумме амортизации НМА в налоговом учете плюс сумма ежемесячного списания затрат на доработку в налоговые расходы.