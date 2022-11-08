Банковские карты

Карта МИР: зачем нужна и какие выплаты на нее приходят

После ухода платежных систем Visa и MasterCard из России внутри страны с их карточками ничего не произошло, они продолжили работать как раньше. Мало того, банки продлили действие старых карт. Но популярность карт МИР все равно выросла. Почему?

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Карта МИР: зачем нужна и какие выплаты на нее приходят
Иллюстрация: Kampus Production/pexels

Зачем нужна карта МИР

Во-первых, эти карты популярны среди владельцев Android. На этих телефонах можно установить приложение MирPay, с помощью которого можно как прежде платить касанием телефона.

Во-вторых, на карты МИР приходит все больше социальных выплат.

Какие банки выпускают карты МИР

Сегодня карты платежной системы «Мир» выпускают все ведущие российские и иностранные банки, работающие на территории РФ.

Полный список банков-партнеров платежной системы можно посмотреть здесь.

Какие карты МИР бывают

Есть три основных типа карт «Мир»: классические, социальные и премиальные.

Классические карты – это обычные дебетовые или кредитные карты, которые используются для расчетов на всей территории России и стран-партнеров. По классическим картам можно совершать покупки, снимать с них наличные и совершать другие операции, предусмотренные условиями банка.

Социальные карты – это специальные карты для получения зарплат, пенсий, стипендий и других выплат из бюджета РФ. Социальные карты обычно обслуживаются бесплатно.

Премиальные карты – карты Mir Supreme со специальными условиями обслуживания и расширенной программой лояльности, включающей бесплатные проходы в бизнес-залы аэропортов, повышенный кэшбэк в выбранных категориях и другие бонусы. Карты Mir Supreme стоят дороже классических карт, хотя зачастую дешевле премиальных аналогов других платежных систем.

Условия выпуска и обслуживания разных типов карты «Мир» зависят от конкретного банка, выпустившего карту.

Какие выплаты приходят на МИР

Сейчас на МИР приходят:

  • зарплата, премии и вознаграждение госслужащих;
  • государственные стипендии и пенсии;
  • ежемесячное пожизненное содержание судей;
  • пособия по безработице;
  • выплаты для чернобыльцев;
  • детские пособия (список – в ст. 3 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ);
  • ежемесячные выплаты малоимущим семьям в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка (по ФЗ от 28.12.2017 № 418-ФЗ);
  • также выплаты малоимущим на третьего и последующих детей до достижения ребенком трех лет (по Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 606), а также на детей от 3 до 7 лет (по Указу Президента РФ от 20.03.2020 № 199);
  • государственная социальная помощь – это различные денежные выплаты из бюджета субъекта РФ (пособия, субсидии и т. п.), а также социальная доплата к пенсии по Федеральному закону от 17.07.1999 № 178-ФЗ;
  • субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;
  • ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России».

Сейчас на карты МИР будут приходить и выплаты мобилизованным.

Как оформить?

В основном, банки выпускают пластиковые карты МИР. Их оформляют так же, как и карты других платежных систем:

  • надо выбрать нужный банк;
  • далее выберите нужный вам тариф;
  • затем заполните заявку на сайте банка или при личном визите;
  • уточните сроки получения и приходите за картой в установленный день.

В некоторых банках МИР можно оформить дистанционно.

А что по виртуальным картам и бесконтактной оплате?

Виртуальные карты МИР выпускает значительно меньшее число банков, но тем не менее, такие есть – например, Тинькофф.

В этом случае карта выпускается быстро.

Насчет бесконтактной оплаты на сайте МИРа сказано так:

«Да, Вы можете подключить свою карту „Мир“ к андроид смартфону, совместимому с приложениями Mir Pay и Samsung Pay. Вы сможете использовать смартфон для проведения бесконтактных платежей по карте „Мир“ на соответствующих банковских терминалах и расплачиваться в терминалах, которые не принимают бесконтактные карты. Уточнить о возможности подключения сервисов можно у банка, выпустившего вашу карту».

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