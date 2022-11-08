Карта МИР: зачем нужна и какие выплаты на нее приходят

Зачем нужна карта МИР
Во-первых, эти карты популярны среди владельцев Android. На этих телефонах можно установить приложение MирPay, с помощью которого можно как прежде платить касанием телефона.
Во-вторых, на карты МИР приходит все больше социальных выплат.
Какие банки выпускают карты МИР
Сегодня карты платежной системы «Мир» выпускают все ведущие российские и иностранные банки, работающие на территории РФ.
Полный список банков-партнеров платежной системы можно посмотреть здесь.
Какие карты МИР бывают
Есть три основных типа карт «Мир»: классические, социальные и премиальные.
Классические карты – это обычные дебетовые или кредитные карты, которые используются для расчетов на всей территории России и стран-партнеров. По классическим картам можно совершать покупки, снимать с них наличные и совершать другие операции, предусмотренные условиями банка.
Социальные карты – это специальные карты для получения зарплат, пенсий, стипендий и других выплат из бюджета РФ. Социальные карты обычно обслуживаются бесплатно.
Премиальные карты – карты Mir Supreme со специальными условиями обслуживания и расширенной программой лояльности, включающей бесплатные проходы в бизнес-залы аэропортов, повышенный кэшбэк в выбранных категориях и другие бонусы. Карты Mir Supreme стоят дороже классических карт, хотя зачастую дешевле премиальных аналогов других платежных систем.
Условия выпуска и обслуживания разных типов карты «Мир» зависят от конкретного банка, выпустившего карту.
Какие выплаты приходят на МИР
Сейчас на МИР приходят:
- зарплата, премии и вознаграждение госслужащих;
- государственные стипендии и пенсии;
- ежемесячное пожизненное содержание судей;
- пособия по безработице;
- выплаты для чернобыльцев;
- детские пособия (список – в ст. 3 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ);
- ежемесячные выплаты малоимущим семьям в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка (по ФЗ от 28.12.2017 № 418-ФЗ);
- также выплаты малоимущим на третьего и последующих детей до достижения ребенком трех лет (по Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 606), а также на детей от 3 до 7 лет (по Указу Президента РФ от 20.03.2020 № 199);
- государственная социальная помощь – это различные денежные выплаты из бюджета субъекта РФ (пособия, субсидии и т. п.), а также социальная доплата к пенсии по Федеральному закону от 17.07.1999 № 178-ФЗ;
- субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;
- ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России».
Сейчас на карты МИР будут приходить и выплаты мобилизованным.
Как оформить?
В основном, банки выпускают пластиковые карты МИР. Их оформляют так же, как и карты других платежных систем:
- надо выбрать нужный банк;
- далее выберите нужный вам тариф;
- затем заполните заявку на сайте банка или при личном визите;
- уточните сроки получения и приходите за картой в установленный день.
В некоторых банках МИР можно оформить дистанционно.
А что по виртуальным картам и бесконтактной оплате?
Виртуальные карты МИР выпускает значительно меньшее число банков, но тем не менее, такие есть – например, Тинькофф.
В этом случае карта выпускается быстро.
Насчет бесконтактной оплаты на сайте МИРа сказано так:
«Да, Вы можете подключить свою карту „Мир“ к андроид смартфону, совместимому с приложениями Mir Pay и Samsung Pay. Вы сможете использовать смартфон для проведения бесконтактных платежей по карте „Мир“ на соответствующих банковских терминалах и расплачиваться в терминалах, которые не принимают бесконтактные карты. Уточнить о возможности подключения сервисов можно у банка, выпустившего вашу карту».