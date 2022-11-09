Как будем отдыхать в 2023 году: календарь

Что случилось
Премьер Мишустин подписал постановление о днях отдыха для россиян в 2023 году.
Какие документы смотреть
Праздничные дни для всех россиян, как и прежде, прописаны в статье 112 Трудового кодекса.
Особенности переносов выходных именно на 2023 год будет регулировать Постановление Правительства РФ от 29 августа 2022 г. № 1505 "О переносе выходных дней в 2023 году".
Праздничные дни 2023
Праздники в 2023 году будут в эти даты:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
- 7 января – Рождество Христово;
- 23 февраля – День защитника Отечества;
- 8 марта – Международный женский день;
- 1 мая – Праздник Весны и Труда;
- 9 мая – День Победы;
- 12 июня – День России;
- 4 ноября – День народного единства.
Другие праздники не проходят на государственном уровне и могут быть нерабочими днями только на уровне регионального законодательства.
Всего в 2023 году будет 118 выходных и праздничных дней. На празднование Нового года из них уйдет 9 дней. Четыре дня продлится праздник, приуроченный ко Дню защитника Отечества (с 23 по 26 февраля), а на Международный женский день будем отдыхать только 8 марта. Майские праздники разделены на две части: с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.
Трехдневные выходные будут в связи с празднованием Дня России (с 10 по 12 июня) и Дня народного единства (с 4 по 6 ноября).
Переносы выходных
В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести:
- на пятницу, 24 февраля;
- и понедельник, 8 мая, соответственно.
Важное напоминание
Работать в выходные и праздничные дни Трудовой кодекс запрещает.
Если это все-таки необходимо, то нужно письменное согласие работника, а оплатить такую работу нужно по двойной ставке (ст.153 ТК).
Без письменного согласия в праздники привлечь к работе сотрудника можно (ст.113 ТК):
- для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;
- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, государственного или муниципального имущества;
- для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств.
Календари
Общую картину по праздникам мы показали тут:
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