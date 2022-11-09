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Как будем отдыхать в 2023 году: календарь

Власти утвердили календарь праздников и выходных дней на 2023 год. Объясняем, на какие даты обратить внимание.

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Как будем отдыхать в 2023 году: календарь
Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»

Что случилось

Премьер Мишустин подписал постановление о днях отдыха для россиян в 2023 году. 

Какие документы смотреть

Праздничные дни для всех россиян, как и прежде, прописаны в статье 112 Трудового кодекса.

Особенности переносов выходных именно на 2023 год будет регулировать Постановление Правительства РФ от 29 августа 2022 г. № 1505 "О переносе выходных дней в 2023 году".

Праздничные дни 2023

Праздники в 2023 году будут в эти даты: 

  • 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
  • 7 января – Рождество Христово;
  • 23 февраля – День защитника Отечества;
  • 8 марта – Международный женский день;
  • 1 мая – Праздник Весны и Труда;
  • 9 мая – День Победы;
  • 12 июня – День России;
  • 4 ноября – День народного единства.

Другие праздники не проходят на государственном уровне и могут быть нерабочими днями только на уровне регионального законодательства. 

Всего в 2023 году будет 118 выходных и праздничных дней. На празднование Нового года из них уйдет 9 дней. Четыре дня продлится праздник, приуроченный ко Дню защитника Отечества (с 23 по 26 февраля), а на Международный женский день будем отдыхать только 8 марта. Майские праздники разделены на две части: с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

Трехдневные выходные будут в связи с празднованием Дня России (с 10 по 12 июня) и Дня народного единства (с 4 по 6 ноября).

Переносы выходных

В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести: 

  • на пятницу, 24 февраля;
  • и понедельник, 8 мая, соответственно.

Важное напоминание

Работать в выходные и праздничные дни Трудовой кодекс запрещает.

Если это все-таки необходимо, то нужно письменное согласие работника, а оплатить такую работу нужно по двойной ставке (ст.153 ТК). 

Без письменного согласия в праздники привлечь к работе сотрудника можно (ст.113 ТК):

  • для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;
  • для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, государственного или муниципального имущества;
  • для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств.

Календари

Общую картину по праздникам мы показали тут: 

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