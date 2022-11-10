Когда исполнитель попадет в реестр недобросовестных поставщиков? Свежая судебная практика

Неподписание контракта из-за поломки ноутбука

В первом случае сотрудник компании решил подписать контракт с заказчиком в последний регламентированный день, но ноутбук не дал этого сделать и сломался.

Заказчик признал общество уклонистом, а ФАС включила поставщика в РНП.

Суды первой и апелляционной инстанций признали решение антимонопольного органа незаконным, посчитав, что контрольный орган не смог доказать прямого умысла общества на уклонение от заключения контракта.

В пользу такой позиции, по мнению судов, говорило то, что сотрудник, ответственный на подписание контракта, находился на удаленке и вынужден был приехать в офис для подписания контракта в последний день регламентированного срока. Суды также учли, что общество успело получить банковскую гарантию.

Суд кассационной инстанции, напротив, решения нижестоящих судов отменил, а решение ФАС признал законным.

Коллегия судей отметила, что действия сотрудника общества, отложившего выполнение своих обязанностей по подписанию контракта на последний день, не могут являться доказательством добросовестного поведения, а напротив, свидетельствует об отсутствии должной заботливости и осмотрительности со стороны общества.

Документ: Постановление АС Московского округа 01 ноября 2022 года по делу № А40-24064/22.

Болезнь сотрудника

Во втором деле Единый заказчик строительства признал компанию уклонившейся от заключения контракта, поскольку участник закупки не подписал контракт и не представил его обеспечение.

ФАС во включении поставщика в РНП заказчику отказала.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали заказчику в требовании признания решения ФАС незаконным, поскольку невозможность подписания государственного контракта со стороны общества была вызвана нетрудоспособностью единственного сотрудника общества, подтвержденной документально.

Суд кассационной инстанции признал решение ФАС и позиции нижестоящих судов не соответствующими положениям закона № 44-ФЗ.

Коллегия судей указала, что организация обществом своей работы, при которой заключение государственного контракта и представление обеспечения в установленный срок зависело от возможности лишь самого директора общества совершить соответствующие действия, его самочувствия и здоровья, не могло рассматриваться как обеспечение обществом соблюдения соответствующих норм и правил и принятие обществом мер для его заключения.

Суд поставил под сомнение препятствия, которые не позволили бы обществу привлечь к работе других сотрудников с учетом осуществляемой обществом деятельности, заключения многомиллионных контрактов.

Документ: Постановление АС Московского округа от 25.10.2022 по делу № А40-34647/2022.

Итог

Судам и контрольным органам при рассмотрении дел об РНП в связи с уклонением компании от заключения контракта необходимо проверять наличие вины общества не только в форме умысла, но и неосторожности.