Игорь Мутелика: Люди боятся и меньше ездят в Краснодарский край

Вопросы задавал журналист Владимир Приходько. Смотрите видео интервью в конце статьи.

Нас интересует состояние рынка краткосрочной и долгосрочной аренды после 24 февраля. Как он изменился и почему изменился?

Я на самом деле здесь разделю поэтапно, наверное. Потому что нужно понимать, что рантье (это те люди, которые сдают помещения) делятся на два типа. Те, кто работали с airbnb.ru и booking.com, которые ушли с рынка. И те, кто работали со всеми в принципе.

Я из первых. Работал только airbnb и booking. Поэтому таким, как я, было очень тяжело. Booking нам приносил довольно-таки интересную заполняемость. Самое главное, с этих площадок приходили качественные гости. На этом и строился наш расчет. Те, кто пользовался всеми площадками, остались, скажем так, в топе.

В первую неделю, после того, как booking и airbnb закрылись, мы не понимали, что делать. Объекты стоят, собственники хотят денег и заполняемости, а у нас этого просто нет.

Я правильно понимаю, что airbnb и booking обеспечивали тебе 100 процентов заполняемости?

Скажем, они давали 95%. Соотношение между ними было таким примерно. 60% – booking, 40% – airbnb. Там потока хватало. Для Краснодара тем более, потому что это все-таки международные компании. Очень известные.

Это была первая неделя, когда мы не понимали, что делать, но понимали, что нужны альтернативы. До этого мы просчитывали Авито и Суточно.ру, но не заходили. Разместили там по одному объявлению в тестовом режиме.

На второй неделе серверы Суточно.ру и Островок.ру попадали. Потому что все хлынули туда регистрировать свои объекты. И ребята просто не успевали, система не выдерживала. Для нас это было очень тяжело. И это продолжалось полтора-два месяца. Мы не могли войти в новую систему.

И как вы выходили из положения?

Никак. Мы просто нервничали и звонили в службы поддержки. Там иногда не отвечали, но когда все же получалось, нам честно признавались, что не успевают: «вас очень много».

Хлынули-то со всех сторон: рантье и гости. Естественно, к такому завалу не был готов никто.

Может, стоило вернуться к старой практике и выйти с табличкой на привокзальную площадь?

Ну, я думаю, вряд ли это стало бы хорошим выходом. Во-первых, объем большой. Во-вторых, это все-таки старомодно. И качество гостей совсем другое. Уровень гостей совсем другой.

Как быстро восстановился трафик, например, в высокий курортный сезон?

Какой была средняя заполняемость вашего фонда за эти девять месяцев. Я знаю краснодарскую статистику, и скажу, что места размещения в городе на середину августа заполнялись на 47%. Это очень мало. Выход на себестоимость. Или даже чуть ниже. Ни о какой прибыли речь не шла.

Да, согласен. Здесь реально выход был чуть выше себестоимости. Это понятно. Ну, мы сразу поняли, что это продлится долго. У нас просто отодвинулось начало сезона. Он у нас начался очень поздно. Начался, наверное, в июне. Потому что трафик какой-то более-менее пошел в июне.

У нас тогда была заполняемость под 80%. По крайней мере, в нашей компании.

Нужно отдать должное ребятам из ostrovok.ru и Суточно.ру, которые очень быстро начали развиваться и поставили систему на поток, и люди начали ездить. Нам стало намного проще. Мы уже разобрались в этой системе.

Если в целом разделить все эти девять месяцев, то первая половина была очень тяжелой, вторая была намного лучше.

А сейчас... Допустим, новости о мобилизации как-то сказались на бизнесе?

Конечно.

Фото Игоря Мутелика

Каким образом? К вам хлынули люди, которые хотели избежать мобилизации?

Нет. Просто к этому моменту стало уже больше тех, кто снимает квартиры в среднесрок – на один-три месяца, не посуточно. Но как только сказали про мобилизацию и случился взрыв на Крымском мосту, у нас сразу стало пусто, снова никого нет. Тишина. Люди опять боятся.

Но нужно еще понимать, что закрыт аэропорт, и потока гостей все равно нет. Если самолет прилетел – 400 людей привез; одна машина, которая приехала из Москвы, привезла только четверых. Поэтому потока все равно нет. Люди все равно боятся, сторонятся, меньше сюда ездят. И частенько уезжают отсюда.

То есть можно говорить о том, что средняя заполняемость за девять месяцев составила 60 – 65%?

Я думаю, что это даже слишком оптимистично. Даже до 60% процентов сложно будет дотянуть.

То есть совсем маленькая прибыль. Вы же следите за рынком, коллегами...

Как они отреагировали? Многие ли отказались от бизнеса по посуточной аренде? Остались только сильные, у кого большие объемы. Или все-таки маленькие тоже остались?

Я скажу так. Слабеньким попроще, наверное. Я имею ввиду тех ребят, у которых поменьше объектов, а не тех, у кого 30 и выше, потому что у них уже идет отчетность перед собственником.

Вопрос, скорее, был не в самих игроках, вопрос был в собственниках. Потому что, понятно, что это не все твои апартаменты.

Ты либо берешь их либо в субаренду, либо в управление. Некоторые собственники с начала февраля продавали свою недвижимость. Их часть ушла. Другие побоялись, забрали свою недвижимость и стали сдавать ее в долгосрочную аренду.

То есть структура бизнеса у вас такова: часть объектов в собственности, часть – в субаренде, и часть – в управлении?

Сейчас примерно 90% объектов у нас в управлении. На данный момент я остался только с одной субарендой. Не вижу пока целесообразности. Там огромные риски. Нет того заработка, чтобы я мог ее окупать.

И три апартамента у нас сейчас – в собственности. Некоторые уже работают, некоторые только-только запускаются. Мы все равно этот бизнес не оставляем и продолжаем работать.

Давайте вернемся к площадкам онлайн-бронирования. Интересен вопрос: как, на ваш взгляд, отреагировали российские игроки, чтобы занять нишу, освободившуюся после ухода airbnb и booking?

Я скажу так. Ребята молодцы. Нужно отдать им должное. Просто у них не было времени. Видимо, они этого точно не ожидали. Сейчас на рынке для меня существует три больших компании: Суточно.ру, Ostrovok.ru и Авито.ру, которая плавненько переходит в хорошую площадку бронирования.

Есть еще Броневик, Твил, Квартирка и все остальное. Это (по крайней мере, у нас в Краснодаре) почти не работает. Поэтому не делаю на них акцента. Есть еще Яндекс.Недвижимость, но они в нашу нишу особо не продвигались.

Самым серьезным стал Островок, но впечатляющий рывок совершил и Суточно.ру. Во-первых, ресурс начал продвигать рекламу свою. До этого ее просто не было. Во-вторых, он практически «слизал» базу с airbnb. Это был самый крутой сайт для рантье.

Почему не получилось просто скопировать и функционал успешных международных площадок. Тот же airbnb превращался в настоящую экосистему?

Тут нужно понимать ценности и как в принципе создавалась airbnb, и какие у них были ценности. Отечественные площадки, я имею ввиду Суточно.ру, были просто для денег. Но пришло время развиваться. И многое ребята уже очень классно скопировали. Единственное, чего им сейчас не хватает, это времени.

Есть же площадка Твил.ру, которая имеет прямое отношение к нашему городу... И я знаю, что они были довольно активным в марте-апреле-мае.

В своем объеме я там ничего интересного не увидел, на самом деле. Не могу конкретно ничего сказать, потому что просто с этой площадкой не работал. Абсолютно.

Были попытки и моменты, но, видимо, мы были на том этапе, когда сами нервничали и не закрепились на ней.

Какой из наших сервисов кажется вам удобнее с точки зрения арендодателя и клиента?

На мой взгляд, это Суточно.ру, который очень сильно подкопировал airbnb. С ним приятно работать. Возникающие вопросы, как со стороны рантье, так и со стороны гостя, решаются очень быстро. Плюс у них есть система страхования.

Есть плюшечки для всех. Система у них хорошая. Есть разные способы связи: чат и телефон.

И наконец, давайте составим рейтинг площадок бронирования (личный рейтинг Игоря Мутелика – ред.). Начнем с самого лучшего и закончим худшим.

На первом месте у меня «Авито» (с него приходит больше всего гостей), как ни странно, хотя это доска объявлений. Но сервис сейчас сильно развивается.

На втором месте по заполняемости Ostrovok, хотя с ними очень неудобно и тяжело работать. Суточно.ру, Яндекс.Недвижимость и Инстаграм*, хотя это вообще не площадка, но с нее идет неплохой поток, если регулярно ею занимаешься. Даже несмотря на то, что это запрещенная в России сеть.

*Instagram – проект Meta Platforms Inc., деятельность которой в России запрещена.

Авито 40%. Островок 30%. Суточно 15%. Собственный сайт, Яндекс. Недвижимость, Квартирка −15%.

Вопросы задавал Владимир Приходько.

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