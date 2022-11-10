Почему чем сильнее кризис, тем важнее управленческий учет? Памятка для бухгалтеров, чем помочь гендиру

Объясняем, почему пора перестать прятать голову в песок.

Немного теории

Бизнес хаотично двигаться не может, ему нужна стратегия. Планы развития то есть. Но планы строятся на принятии управленческих решений. А принятие таких решений невозможно без элементарных данных. Насколько прибылен бизнес? Насколько закредитован? Какова доходность, какова рентабельность?

Как бухгалтер, вы не можете ответить на эти вопросы. Потому что ваша отчетность состоит из других показателей. Вот тут амортизационные расходы, вот там – выручка за год, вот здесь – сумма НДС или расходы на зарплаты сотрудников в этом месяце.

Сопоставляем: нестыковка. Баянистая история, скажете вы. Сто раз про это рассказывали! Ну где я время найду на вычисление всяких рентабельностей да ликвидностей? Это вообще не моя компетенция!

Вернёмся в начало. Кризис запросто может сподвигнуть директора подумать об аутсорсе для бухгалтерии. Догадываетесь, как повысится ваша ценность в глазах генерального, когда он выяснит, что поставить УУ на ноги помогли именно вы?

Какие вопросы сможет решать ваш гендир с вашей помощью

Принимать верные управленческие решения;

знать, что нужно сделать, чтобы заработать столько-то. И сколько в месяц и в год;

сколько для этого надо держать в обороте и сколько продавать;

какую отсрочку можно давать;

понадобится ли кредит;

можно ли позволить себе платить поставщикам предоплату;

какой бонус заплатить менеджерам, чтобы себя не обокрасть;

сколько проектов и с какой маржой нужно в год;

какие затраты пора сокращать.

На практике все разбираем на курсе повышения квалификации «Клерка». Расскажем больше, если оставите контакты:

Чуть-чуть примеров

Один из первых финансовых показателей «здоровья» бизнеса – это отсутствие кассовых разрывов. Знакомое понятие, верно?

Зачастую дело происходит так: вам приходит аванс от крупного клиента, сумма на расчетном счете не дает покоя, поэтому вы принимаете решение вытащить деньги в виде заработанной прибыли. И планируете, что текущие расходы будете покрывать за счёт вновь присланного аванса (либо от этого же клиента, либо от других – не столь важно). Все бы ничего, но иногда наступает такой момент, когда новых авансов недостаточно (к примеру, падает объём продаж) или же вы вытащили слишком много денег.

Отсюда возникает кассовый разрыв. Что делать?

Сиюминутно – решать проблему с кассовым разрывом путём привлечения сторонних средств, либо внесением личных (к примеру, займ собственника).

А чтобы такого больше не было – внедряем управленческий учёт, считаем свою прибыль и, исходя из полученной суммы, понимаем, сколько на самом деле мы безопасно можем вытащить из бизнеса.

Окей, где учиться?

И теперь – финальные аргументы.

Собственники готовы платить за управленческие отчеты больше, чем за налоговые. Потому что именно «управленка» необходима для роста и развития бизнеса.

Бухгалтеры, которые если не перешли в финдиры, но стали готовить управленческую отчетность для собственника, получают в 5-7 раз больше своих коллег, сосредоточенных исключительно на «обслуживании» налоговиков.

Если вы уже задумались, то пора познакомиться с курсом повышения квалификации «Клерка». Мы дадим пошаговый алгоритм настройки управленческих отчетов и покажем, как их встроить в ваш повседневный учет, чтобы не перерабатывать, но при этом получать реальную картину для ведения бизнеса.

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