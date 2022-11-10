Почему ювелиры так не хотят переходить на ОСНО

Отмена спецрежимов для ювелирного бизнеса стала большим ударом по нему еще до того, как вступила в силу. Ударом прежде всего моральным, потому что стоит только рассчитать будущую налоговую нагрузку, как уже хочется объявить минуту молчания по всему тому, что ты строил годами. Как будто мало санкций, удорожаний материалов, все еще рагребаемых последствий «коронакризиса»...

Еще 1 марта 2022 года Гильдия ювелиров России писала в своем обращении в «Ювелирных известиях»:

«ко всем на­шим бе­дам и про­б­ле­мам стре­ми­тель­но при­б­ли­жа­ют­ся но­вые: уси­ле­ние тур­бу­лен­т­но­сти на ры­н­ках, рост сто­и­мо­сти сы­рья, обо­ру­до­ва­ния, ин­стру­мен­тов, рас­ход­ных ма­те­ри­а­лов для про­из­вод­ства юве­ли­р­ных из­де­лий, па­де­ние по­ку­па­тель­ской спо­соб­но­сти на­се­ле­ния и сни­же­ние ин­те­ре­са по­тре­би­те­лей к юве­ли­р­ной про­дук­ции...»

И дальше:

«Ва­ж­но, что­бы нор­ма­тив­ное пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние в от­рас­ли не со­з­да­ва­ло до­пол­ни­тель­ной на­груз­ки и до­пол­ни­тель­ных рас­хо­дов для участ­ни­ков ры­н­ка, а на­о­бо­рот, спо­соб­ство­ва­ло об­ле­г­че­нию усло­вий ве­де­ния биз­не­са, сни­же­нию из­дер­жек на ад­ми­ни­стри­ро­ва­ние обя­за­тель­ных тре­бо­ва­ний, по­вы­ше­нию кон­ку­рен­то­с­по­соб­но­сти оте­че­ствен­ных юве­ли­р­ных из­де­лий как на внут­рен­нем, так и на вне­ш­нем ры­н­ке».

Буквально через несколько дней после этого был принят Федеральный закон от 09.03.2022 № 47-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», среди прочего отменивший право ювелиров применять УСН и ПСН.

Право на спецрежимы работало в ювелирной отрасли 20 лет (введено Федеральным законом от 24.07.2002 № 104-ФЗ). Теперь этого права не будет.

Как объяснили чиновники, это нужно для «справедливости»: мол, спецрежимами часто пользовались ради незаконного дробления бизнеса. Об этом же говорят и представители крупного бизнеса отрасли, например, в Ассоциации ювелиров.Но огромная судебная практика (можно посмотреть только тег #дробление бизнеса на «Клерке», чтобы это понять) говорит, что дробится далеко не только ювелирная отрасль. Следует ли из этого, что отменить спецрежимы нужно для всех?

Итак, что мы имеем, подходя к «точке X». По состоянию на март 2022 года в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства включены:

10895 субъектов деятельности по коду 47.77.2 «Розничная торговля ювелирными изделиями в специализированных магазинах»;

4143 субъекта деятельности по коду 46.48.2 «Торговля оптовая ювелирными изделиями»;

4337 субъекта, ведущих деятельность по кодам 32.12.5 и 32.12.6, связанным с производством ювелирных изделий.

Большая часть из них работает на УСН с объектом «доходы».

Переход на ОСНО увеличит налоговую нагрузку на малый бизнес в отрасли приблизительно в 7 раз. Платить придется НДС, в некоторых случаях налог на прибыль, налог на имущество от его кадастровой стоимости...

В итоге бизнесмены окажутся на распутье.

Как пишет в своем письме (есть в распоряжении «Клерка») исполнительный директор «Опоры России» Шубин, основных варианта три:

«полностью закрыть данную деятельность для сохранения возможности применять специальные налоговые режимы для других видов деятельности;

при сохранении вида деятельности, поднять цену и стать совершенно неконкурентоспособными по сравнению с крупными сетями, потерять рынок реализации, не получить доход, не иметь источников для уплаты налогов и закрыться;

сохранить конкурентную цену, не получить дохода для покрытия новых затрат, также не иметь источников для уплаты налога и закрыться».

При этом всего в ювелирной отрасли (не только в малом бизнесе) работают сотни тысяч человек. На что обречены работники тех ИП, которым придется закрыться, вы понимаете и сами.

Словом, размышления пока не из веселых. Но может быть, мы смотрим на проблему слишком однобоко? Поговорим об этом в следующих материалах.