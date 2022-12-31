Взносы по договорам ГПХ в 2023 году

Как увеличится размер страховых взносов

Как начисляют сейчас

С выплат по ГПД заказчики начисляют взносы только по пенсионному и медицинскому страхованию. Есть возможность сэкономить на социальном страховании – взносы «на больничные» равны 2,9 процента.

Есть еще взносы на травматизм – от 0,2 до 8,5 процента, в зависимости от класса профессионального риска работодателя (Федеральный закон от 22.12.2005 № 179-ФЗ). Но они начисляются только при условии, что обязанность их уплаты предусмотрена договором (п. 1 ст. 20.1 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ). Нет пункта в договоре – нет обязанности.

Однако такая экономия означает, что и исполнителям ГПД не полагаются больничные. Ведь в ФСС под это не сформирована нужная сумма.

Как начислять с 2023 года

В 2023 ПФР и ФСС сольются в единый фонд. Платить взносы на пенсионное, медицинское и социальное страхование нужно будет по единому тарифу без разбивки на фонды. Стандартный тариф без учета льгот – 30 процентов.

С выплат сверх предельной базы – 15,1 процента. Льготный тариф для МСП – 15 процентов для выплат сверх МРОТ.

Соответственно, исключение для ГПД также убрали. Суммы по таким договорам будут облагаться в общей массе по единому страховому тарифу.

Исключение сделано для взносов на травматизм. Здесь тарифы на 2023 год не изменились. И начислять их надо, только если начисление взносов предусмотрено в самом договоре ГПХ.

Отчетность заказчика по ГПД

В 2023 году для отчетности по взносам будет единая форма – персонифицированные сведения в СФР.

Срок сдачи – не позднее 25 апреля, 25 июля, 25 октября и 25 января по итогам прошедшего года.

Но информацию о начале и окончании срока ГПД нужно будет сдать не позднее рабочего дня, следующего за таким событием.

Кроме того, налоговикам надо будет ежемесячно подавать на каждого исполнителя по ГПД сведения с суммами выплат и страховых взносов. Срок сдачи – не позднее 25 числа каждого месяца, следующего за прошедшим.

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Как «физики» на ГПД могут получить больничные

Исполнители по ГПД получат право на больничный в 2023 году по результатам 2022 года. Сумма страховых взносов, начисленных с выплат физлицу за предыдущий календарный год, должна быть не менее стоимости страхового года (п. 4.2 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

Стоимость страхового года можно рассчитать самостоятельно по формуле:

МРОТ на начало года х 2,9% х 12.

Это означает, что для 2023 года лимит взносов за 2022 год в общем случае составит 4833,72 руб. (13 890 руб./мес. х 12 мес. х 2,9%). Если в регионе действуют районные коэффициенты к зарплате, МРОТ надо взять с их учетом.

При этом человек вправе суммировать начисленные взносы как по трудовому договору, так и по ГПД. Это значит, что часть исполнителей по ГПХ смогут претендовать на оплату больничного уже в 2023 году. При условии, что в 2022 году они работали по трудовым договорам (письмо Минтруда от 05.08.2022 № 17-1/В-103).

Если же физлицо работает исключительно по ГПД, то право на оплату больничного листа у него появится, в лучшем случае, в 2024 году. При условии, что он наберет норму страхового года в 2023 году.

Когда «физик» имеет несколько заказчиков, то для выплаты пособия ему надо выбрать одного. Если же у него есть и ГПД, и трудовой договор, то больничный ему должны оплачивать по месту работодателя.