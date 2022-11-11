Банки

Цитата дня. Про прыжки с трамплина

Глава Центробанка рассказала, в чем секрет успеха технологий в российском банковском деле. Получилась оригинальная формулировка.

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Цитата дня. Про прыжки с трамплина

«Наш взлет многие связывали с тем, что мы начали позже других, то есть мы учились на ошибках, на опыте других стран, изучали, улучшали технологии. И не секрет, что многие решения базировались на иностранных технологиях. Но, конечно, главное, что наши замечательные кадры и наличие финансовых ресурсов стали трамплином для цифрового прыжка», заявила Эльвира Набиуллина на Форуме инновационных финансовых технологий 2021/22.

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