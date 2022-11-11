«Наш взлет многие связывали с тем, что мы начали позже других, то есть мы учились на ошибках, на опыте других стран, изучали, улучшали технологии. И не секрет, что многие решения базировались на иностранных технологиях. Но, конечно, главное, что наши замечательные кадры и наличие финансовых ресурсов стали трамплином для цифрового прыжка», заявила Эльвира Набиуллина на Форуме инновационных финансовых технологий 2021/22.
Цитата дня. Про прыжки с трамплина
Глава Центробанка рассказала, в чем секрет успеха технологий в российском банковском деле. Получилась оригинальная формулировка.