«Ночной бухгалтер». Налоговикам можно жаловаться на налоговиков. «Клерк» открывает консультации по бюджетному учету

Говорит эксперт

ФНС выпустила письмо, где напомнила, что результаты налоговых проверок можно обжаловать, если считаете, что они несправедливы. Мол, пишите, инспекторы на местах обязаны все рассмотреть и разобраться. Выглядит как шоколадная конфета. А что под оберткой?

– Подготовка возражений на акт налоговой проверки – один из самых важных этапов оспаривания результатов проверки, поэтому подходить к нему компания должна очень ответственно, – напоминает адвокат Карина Урберг. – Ведь если процедура рассмотрения материалов проверки нарушена, это может повлечь за собой отмену решения в целом. Так что налоговики, как правило стараются не нарушать ход самой процедуры и представленные возражения действительно рассматривают, обеспечивая для этого участие налогоплательщика.

Правда, в 99,9% случаев налоговики нарушают права налогоплательщика как в ходе самой проверки, так и на этапе передачи компании ее результатов. Какие могут быть варианты? Представление не полных или ненадлежащих материалов проверки, игнорирование доказательств в пользу налогоплательщика, допрос только «нужных» ФНС свидетелей и так далее.

Стоять, бояться

Похоже, что в 2023 году особого внимания к себе придется ждать транспортной отрасли. Именно ее собираются «обелять» налоговики.

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Дела давно минувших дней

Внезапно ковидное. Если сотрудник год назад сделал прививку от ковида, но ревакцинацию делать не хочет, отстранять его от работы нельзя, заявил Роструд.

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