Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Налоговикам можно жаловаться на налоговиков. «Клерк» открывает консультации по бюджетному учету

ФНС напомнила, что незаконные налоговые проверки можно оспорить (спасибо, кэп!), а еще стало известно, кого налоговая будет обелять в следующем году.

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«Ночной бухгалтер». Налоговикам можно жаловаться на налоговиков. «Клерк» открывает консультации по бюджетному учету
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Говорит эксперт

ФНС выпустила письмо, где напомнила, что результаты налоговых проверок можно обжаловать, если считаете, что они несправедливы. Мол, пишите, инспекторы на местах обязаны все рассмотреть и разобраться. Выглядит как шоколадная конфета. А что под оберткой?

– Подготовка возражений на акт налоговой проверки – один из самых важных этапов оспаривания результатов проверки, поэтому подходить к нему компания должна очень ответственно, – напоминает адвокат Карина Урберг. – Ведь если процедура рассмотрения материалов проверки нарушена, это может повлечь за собой отмену решения в целом. Так что налоговики, как правило стараются не нарушать ход самой процедуры и представленные возражения действительно рассматривают, обеспечивая для этого участие налогоплательщика.

Правда, в 99,9% случаев налоговики нарушают права налогоплательщика как в ходе самой проверки, так и на этапе передачи компании ее результатов. Какие могут быть варианты? Представление не полных или ненадлежащих материалов проверки, игнорирование доказательств в пользу налогоплательщика, допрос только «нужных» ФНС свидетелей и так далее.

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