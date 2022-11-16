Как ИП на ОСН учитывать доходы и расходы

Как учитывать доходы
Общая система для ИП означает, что ему надо платить НДФЛ. Значит, использовать правила главы 23 НК.
Чиновники считают, что в этой главе нет таких понятий понятия как «метод начисления» или «кассовый метод». А есть особый порядок учета доходов и расходов.
Датой получения дохода считается дата его выплаты (п. 1 ст. 210, п. 3 ст. 225 НК). Это относится и к авансам (письмо Минфина РФ от 29.08.2012 № 03-04-05/8-1022, постановление АС Поволжского округа от 16.01.2019 N Ф06-40815/2018). Поэтому аванс надо включить в состав доходов сразу после его получения.
Как учитывать расходы
Что делать, если стали ИП внезапно
Выводы
«Клерк.Разборы» - эксклюзивные и полезные статьи от редакции
Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах. Вышел новый закон или письмо ФНС? Не ищите в инете, мы все разберем для вас.