Какими документами подтверждать реальную зарплату

Справка о подтверждении заработка может понадобиться и работающим, и уволенным работникам. Она должна быть выдана по запросу работника в течение трех дней.

Форма справки для большинства случаев не утверждена, она составляется в произвольной форме. Есть утвержденная форма 2-НДФЛ, которая выдается при увольнении работника и несколько рекомендованных форм, которые нужно использоваться при выдаче справок работникам и которые будут считаться документом, подтверждающим доходы работника.

Справка 2-НДФЛ

В первую очередь (по состоянию на 2022 год) справка 2-НДФЛ требуется при приеме на работу.

2-НДФЛ по форме 182н – справка о зарплате, которая выдается при увольнении и нужна новому работодателю для начисления пособия по временной нетрудоспособности. Форма утверждена в Приложении № 1 к приказу Минтруда от 30.04.2013 № 182н.

Эту справку бухгалтерия заполняет в своей учетной программе, работнику не нужно предоставлять бухгалтеру форму. Достаточно подать заявление с просьбой выдать справку по форме 182н или 2-НДФЛ.

Кстати, бухгалтеры обязаны выдавать такие справки всем работникам по завершении каждого календарного года (налогового периода по НДФЛ).

Справка 2-НДФЛ понадобится при оформлении налогового вычета. Кроме того, это удобный способ доказать свой официальный доход и подтвердить платежеспособность перед банком или иными структурами.

С 2023 года эта справка отменена, сведения для расчета больничного новому работнику бухгалтерии нужно получать через фонд.

Справка о среднем заработке для центра занятости

Справка входит в основной пакет документов, который подается в центр занятости для постановки на учет в качестве безработного. Существует установленная Минтрудом форма. Она приведена в письме от 10.01.2019 № 16-5/В-5. Эта форма рекомендованная, но она удобна и работодателям, и сотрудникам центра занятости.

Имейте в виду, что в каждом городе центр занятости может разработать свой бланк. В Москве форма справки утверждена Приказом ДТСЗН г. Москвы от 24.12.2018 № 172.

Справка о среднем заработке для пособия по безработице не входит в состав обязательных документов, которые организация выдает работнику при увольнении. Она составляется по запросу уволенного. Бухгалтерия должна составить такую справку в течение трех дней с момента подачи заявления.

Справка о заработной плате за 6 месяцев для субсидии

Как правило, госорганы, потребовавшие документ, сами определяют объем необходимой им информации и форму бланка. Такие справки составляют в свободной форме и по форме 1.

Справка на визу

Такие справки работники запрашивают довольно часто. Справка о заработке для получения визы составляется в произвольной форме. В общем случае, в ней должно быть указано место работы, дата начала работы, должность работника, его средняя заработная плата.

Справка выдается на фирменном бланке организации с печатью и подписью директора или главбуха.

Справка для получения кредита

Чтобы получить кредит или оформить ипотеку, заемщик должен документально подтвердить свою платежеспособность. Обычно в этом качестве выступает 2-НДФЛ. Если по каким-то причинам ее оформить не получается, можно составить справку по форме банка. В ней работодатель указывает реальный среднемесячный доход работника за последние несколько месяцев.

У этого бланка нет единого стандартизованного образца, поэтому каждый банк предлагает собственную форму.

Справка для суда

В судебных спорах, если данные работодателя и работника о его заработке расходятся, единственным документом, который может подтвердить суду размер заработной платы является непосредственно трудовой договор (определение 3-го КС от 07.09.2022 по делу № 88-16614/2022, 2-70/2021).

Нужно ли выдавать справки всем работникам

Согласно статье 84.1 ТК, руководитель обязан произвести с увольняющимся сотрудником полный расчет в последний день работы, по письменному заявлению – предоставить все необходимые документы, связанные с работой.