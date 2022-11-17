Продажа имущества с собственниками-детьми. Надо ли платить налоги?

Что нужно знать плательщикам НДФЛ

Плательщиками НДФЛ признаются резиденты РФ, получившие доходы на ее территории. Налоговый кодекс не разделяет налогоплательщиков по возрасту, не выделяет несовершеннолетних в отдельную категорию и не освобождает от уплаты налога.

Это означает, что доходы от продажи имущества, находящегося в собственности ребенка, облагаются 13% (для нерезидентов – 30%) ставкой налога в общем порядке.

Существует ряд обстоятельств, при соблюдении которых обязанность исчисления и уплаты НДФЛ не возникает. Одно из них – срок владения. Налога можно избежать при условии владения недвижимостью пять и более лет.

Однако срок минимального владения может быть снижен до трех лет в следующих случаях:

Собственность была приобретена до 1 января 2016 года. Имущество было приватизировано. Проданная недвижимая собственность являлась единственным жильем на момент продажи. Недвижимость была получена в дар либо по наследству. Жилье было получено по договору пожизненного содержания с иждивением.

Изменение срока оплаты региональными властями

Также региональные власти имеют право изменять срок минимального владения. Так, Законодательное собрание Ростовской области внесло поправки в областной закон от 10.05.2012 № 843-ЗС «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области», которые позволили уменьшить срок владения недвижимым имуществом до 0.

То есть в некоторых случаях независимо от срока владения доход от продажи освобождается от налогообложения. Воспользоваться данной льготой возможно при соблюдении следующих требований:

Недвижимость приобретена с использованием средств материнского капитала с определением долей. До определения права собственности по долям приобретенное жилье должно находиться в собственности лица, получившего сертификат на материнский капитал, не менее 5 лет.

Иными словами, если дети продали имущество, в котором им выделены доли в связи с использованием средств материнского капитала (как часто и бывает), а до этого кто-то из родителей (или оба) владел таким имуществом 5 лет и более, то обязанности по уплате налога не возникает. Норма распространяется на сделки по продаже, возникшие с 1 января 2022 года.

Если минимальный срок владения (три или пять лет) не соблюден, то избежать налога при продаже недвижимости ребенком можно по иному основанию независимо от срока владения.

Льготы для многодетных семей

Льгота предусмотрена для многодетных семей (в данной ситуации два и более ребенка). Условия обозначены для родителей, но при их выполнении распространяются и на детей:

Наличие нескольких несовершеннолетних детей. В семье должно воспитываться два и более несовершеннолетних детей либо детей до 24 лет, находящихся на очном обучении. Возраст определяется на момент продажи имущества. Покупка новой недвижимости. Взамен проданного жилья должно быть приобретено новое имущество в тот же календарный период, в котором состоялась продажа, или не позднее 30 апреля следующего года. Важно отметить, что для освобождения от уплаты налога необходимо зарегистрировать переход права собственности либо полностью оплатить приобретаемое жилое помещение. Улучшение жилищных условий. Площадь или кадастровая стоимость приобретенного имущества должны быть больше проданной, при этом необходимо учитывать доли всех членов семьи. Ограничение по кадастровой стоимости. Кадастровая стоимость проданного недвижимого имущества не должна превышать 50 млн. рублей. Отсутствие иной недвижимости в собственности. Члены семьи на момент продажи не должны являться собственниками более 50% какого-либо иного жилья, общая площадь которого превышает площадь приобретаемого объекта недвижимости.

Подача декларации не всегда означает необходимость платить

Если же освобождение не положено ни по сроку владения, ни как многодетной семье, соответствующей вышеуказанным условиям, то нужно подавать декларацию. Но подача декларации не означает обязательный налог.

Даже тут есть варианты уменьшения налога у ребенка (один из вариантов на выбор, все вместе варианты применять нельзя):

1 000 000 рублей или расходы. Юные налогоплательщики имеют право на имущественный вычет в размере 1 000 000 рублей, который позволит значительно снизить сумму дохода, с которого исчисляется налог. Он может использоваться многократно в течение жизни, но единожды за календарный год. Никакого документального подтверждения не требуется. Вместо 1 000 000 рублей уменьшить налогооблагаемую базу можно на сумму документально подтвержденных расходов, которые были понесены ребенком при приобретении проданного объекта недвижимости. Если долю выделили родители, при продаже доли ребенка доход можно уменьшить на расходы, понесенные родителями при приобретении доли в недвижимости. Применить данный вычет можно в случае покупки жилья с использованием материнского капитала.

Если же даже после применения вычетов возникает налог, то ребенок обязан его заплатить, несмотря на то, что он нигде не работает, и фактически платят налог родители.

Подать декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо до 30 апреля года, следующего за годом продажи, а уплатить образовавшийся налог до 15 июля.

В случае нарушения срока подачи декларации несовершеннолетним ребенком штраф не будет применяться, если он не достиг 16 лет (письмо ФНС № ЕА-4-15/16364@ от 24.11.2021). Однако уплатить налог родителям все равно придется.