Сколько стоят бухгалтеры и чего от них сейчас хотят. Вакансии на Бухджобе

Что свеженького

В ООО «Бельфор» в Москве ищут ведущего бухгалтера. Платить будут вполне хорошо, взамен просят знание ФСБУ (каких именно, не уточняют) и Налогового кодекса. А еще будут отправлять в командировки и заранее об этом пишут.

В Красноярске в одну из фирм нужен главбух. Стандартный набор пожеланий, но вот зарплата... От 20 до 40 тысяч. Главбуху, Карл! Мы, конечно, понимаем, что расценки не везде столичные, но... Мало того, две компании на ОСНО. В комментариях так и написали «Рабов ищут!».

Еще столичное: нужен заместитель главного бухгалтера ЖКХ в УК Кварталы Новой Риги. Хотят полное бухгалтерское сопровождение ООО на УСН. Работают с Такскомом, Контуром и СБИС.

Для искателей северных надбавок есть вариант поехать в Анадырь. Там требуется заместитель главного бухгалтера в ООО БЕРИНГ ЗОЛОТО. Можно договориться работать удаленно.

Есть опыт в добывающей отрасли? На Север отправляться не обязательно. В УК БЕРИНГИЯ в Москве ищут главбуха. Платить обещают от 150 тыщ.

Есть еще любопытная удаленка. ООО на УСН доходы в ООО Менди. Больше всего нам понравилось, как указали требования. «Любое взаимодействие с госорганами – это полностью ваша задача и ответственность, мы готовы предоставить все необходимое, но не готовы напоминать и пинать». Формулировочка!

Ну и зачем мне ваш Бухджоб?

Чтобы быть в курсе, что сейчас требуют от бухгалтера, чему надо учиться и сколько просить за свою работу.

Просто подпишитесь на БухДжоб в Телеграм и разместите резюме в БухХантере.

Обновления точно не пропустите.

И конечно, добавьте в закладки наш новый суперсервис на сайте! Работа мечты вас обязательно найдет.