Не делайте так: как налоговики проверяют расходы для расчета налога на прибыль

История первая. Проверка на экономическую обоснованность

Налоговики зачастую безосновательно объявляют те или иные расходы экономически необоснованными. Но в данном случае даже арбитры пришли к выводу, что компания перегнула палку.

Как учредители придумали себе дополнительный доход

Компания взяла кредиты в четырех банках. В обеспечение она предоставила недвижимость. Кроме того, по этим кредитным договорам банки заключили договора поручительства с шестью учредителями общества.

Организация выплачивала поручителям вознаграждение. И его сумму учитывала в составе внереализационных расходов как другие обоснованные расходы (подп. 20 п. 1 ст. 265 НК).

Все бы ничего, да только сумма вознаграждения оказалась равна 106,5 млн руб. Мимо такой суммы сомнительных затрат налоговики пройти не могли.

Почему суду выплата вознаграждений показалась подозрительной

Учредители заключили со своей компанией договоры возмездного оказания услуг по договорам поручительства. В них предусмотрено вознаграждение. Оно выплачивалось систематически – ежемесячно или ежеквартально.

Арбитров возмутили три вещи.

Во-первых, выяснилось, что выплата вознаграждения поручителям компании не было требованием банка. Это была инициатива самой организации. При этом никаких особых рисков для поручителей-то и не было:

поручительство имуществом физлиц не обеспечено;

номеров счетов поручителей, с которых банк мог бы списать деньги в безакцептном порядке, не было;

платежеспособность поручителей даже не проверялась.

Во-вторых, размер вознаграждения был выбран совершенно произвольно.

В-третьих, получилось, что учредители выплачивают вознаграждение сами себе. Ведь они и есть бенефициары компании. Но при этом они выплачивают вознаграждение себе за счет казны, так как затраты на вознаграждение уменьшают налог на прибыль.

Что решил суд

Арбитры пришли к выводу, что затраты на выплату вознаграждения по поручительству действительно не отвечают требованиям пункта 1 статьи 252 НК. Они экономически необоснованны.

Затраты необязательны, произведены по личной инициативе компании. А фактически, ее учредители выплачивали вознаграждение сами себе (постановление АС Уральского округа от 19.08.22 № А76-37391/21).

История вторая. Расходы без документов

Все документы компании должны «биться» между собой. Иначе инспекторам достаточно сопоставить между собой данные из разных первичных документов и регистров, найти нестыковки, и все пробелы трактовать не в пользу налогоплательщика.

Как налоговики объемы песка рассчитывали

Компания покупала песок у двух сомнительных компаний. У них были все признаки «техничек». Поэтому инспекторы приступили к тщательной проверке, как спорные объемы песка использовал покупатель.

Налоговики сопоставили накладные на списание песка в производство с формами КС-2, и убедились, что данные не сходятся. Дополнительно они просмотрели локальные сметные расчеты, формы КС-3, и только усилились в подозрениях.

Инспекция провела анализ договоров подряда, актов о приемке выполненных работ, обороток по счетам 10.1 «Сырье и материалы» и 10.8 «Строительные материалы», накладных, форм КС-2, КС-3, локальных смет. Получилось, что в налоговые расходы компания списала значительные объемы песка, которые ничем не подтверждены.

Организация пыталась доказать, что остатки песка находятся на складах, но и этому документальных доказательств не представила.

Что решил суд

Арбитры убедились, что компания постоянно меняет показания по целям использования и объемам песка. Встречные документы от контрагентов списанные организацией в расходы объемы песка также не подтверждают.

Поэтому судьи все неподтвержденные объемы из налоговых расходов сняли (постановление АС Поволжского округа от 01.11.2022 № А57-20840/2021).

Какие выводы можно сделать

Чтобы получить право на учет затрат в расходах, компании и ИП должны доказать две вещи:

подтвердить расходы первичкой;

подтвердить экономическую обоснованность.

Проверять условия нужно последовательно. Пусть затраты даже трижды обоснованы, но если на них нет подтверждающих документов, учесть их в расходах нельзя.

Когда первичка на месте, посмотрите на их обоснованность глазами налогового инспектора. Если это сложно сделать самим, пригласите налогового консультанта. Со стороны все проблемные места виднее.