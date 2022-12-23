Абсурдные требования чиновников. Две истории о ЕГРЮЛ

Когда в ЕГРЮЛ вносят сведения о недостоверности

По результатам проверки достоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, может быть установлена недостоверность содержащихся в нем сведений о компании (п. 6 ст. 11 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ). Например, сведений, которые предусмотрены в подпунктах «в», «и», «л» пункта 1 статьи 5 Закона № 129-ФЗ. Это сведения о юридическом адресе, об учредителях организации или об ее директоре.

В таком случае инспекция направляет в компанию уведомление, что спорные сведения надо уточнить. Это можно сделать даже по электронной почте. А у организации будет тридцать дней, чтобы или подтвердить свои данные, или предоставить исправленные. В противном случае налоговики внесут в ЕГРЮЛ запись о недостоверности сведений о компании.

История первая. Молниеносная проверка

Герой этой истории мог воскликнуть как товарищ Саахов: «Ничего не сделал! Только вошел»! Но инспекторам и этого оказалось достаточно.

Завязка сюжета

У компании единственный учредитель. Он же – директор.

Организация зарегистрировалась 22.03.2021. На следующий же день инспекция отправила обществу уведомление о вызове руководителя по вопросу регистрации компании и ведения ею деятельности.

Директор не пришел. Тогда инспекция направил и в обществу, и учредителю уведомление, что им надо предоставить достоверные сведения в отношении руководства компании.

Общество ответ на уведомление не дало. Тогда налоговики внесли в ЕГРЮЛ запись о недостоверности.

Мотивация у инспекции была. Они считали, что компания зарегистрирована для работы в рамках налоговой «площадки» по НДС. Иначе говоря, для участия в незаконной налоговой схеме.

Решение арбитров

Судьи убедились, что документы у компании есть:

решение учредителя о создании юридического лица;

приказ о назначении учредителя на должность директора общества;

трудовой договор между обществом и директором;

карточка с образцами подписей и оттиском печати, которую заверил Сбербанк.

Проверку достоверности сведений, которые есть в ЕГРЮЛ, налоговики не проводили. Да и когда они могли это сделать, если отправили уведомление о недостоверности сразу после регистрации компании?

Учредителя вызвали на допрос в качестве свидетеля. То, что он не явился, нехорошо, но еще ничего не доказывает. Тем более того, что он не учредитель и не директор.

Так что налоговики запись о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ обязаны удалить (постановление АС Поволжского округа от 10.06.2022 № № А55-26473/2021).

Когда налоговики вправе приостановить регистрацию компании

Еще до госрегистрации компании, или изменения данных в ЕГРЮЛ налоговики обязаны провести проверку достоверности указанных сведений (п. 3 ст. 51 ГК). Также проверка достоверности проводится инспекцией, если у нее появились сомнения, или поступили заявления от заинтересованных лиц, что с компанией не все гладко (п. 4.2 ст. 9 Закона № 129-ФЗ).

Для проверки достоверности сведений в ЕГРЮЛ налоговики вправе:

изучить документы и пояснений сторон;

получить объяснения от свидетелей;

получить справки;

провести осмотр объектов компании;

привлечь экспертов.

Налоговики вправе приостановить регистрацию компании до дня, когда они закончат проверку. Но не более чем на один месяц (п. 4.4 Закона № 129-ФЗ).

История вторая. Вижу, но не верю

Завязка сюжета

В августе 2021 в инспекцию поступило заявление о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, в отношении директора компании. Налоговики направили в адрес компании уведомление о необходимости представить достоверные сведения.

К несчастью организации, почтовая корреспонденция до цели не дошла. Ее вернули в инспекцию с почты из-за истечения срока хранения. Налоговики внесли в ЕГРЮЛ запись о недостоверности сведений.

Однако в декабре 2021 от общества поступило заявление в электронной форме, что их директор – это настоящий директор. Заявление подписали усиленной квалифицированной ЭЦП.

Однако налоговики удалять запись не стали, а инициировали дополнительную проверку.

В январе 2022 уже сам директор отправил в инспекцию заявление, что именно он – директор общества. Но инспекция ему не поверила.

Решение арбитров

Суд решил выяснить, почему инспекция отказывается верить директору, что он – директор общества, несмотря на все заявления. Оказалось, что общество, по мнению налоговиков, относится к категории проблемных налогоплательщиков.

Арбитры не поняли логику. Как проблемы компании связаны с признанием директора директором? Гражданин не отказывается от своего статуса. Юридических причин, чтобы не признать этого гражданина директором, у инспекции нет.

Налоговики обязаны удалить запись о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ в отношении директора организации (постановление АС Центрального округа от 03.11.2022 № А64-2316/2022).

Выводы

Если человек не отказывается от статуса директора организации и готов подтвердить это письменно, никакие уловки налоговиков не способны изменить этого факта. В крайнем случае, справедливость можно восстановить в суде.