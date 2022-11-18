Материальная помощь

Как отразить материальную помощь при УСН «доходы минус расходы»

Материальная помощь при УСН доходы минус расходы может учитываться по-разному. Все зависит от того, на что были выданы средства и как именно бухгалтер будет их оформлять. Рассмотрим подробнее тонкости, связанные с выдачей матпомощи на упрощенке.

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Как отразить материальную помощь при УСН «доходы минус расходы»
Иллюстрация: Gabriele Domicolo/unsplash

На какие цели можно выдать матпомощь при УСН

Работник, состоящий в трудовых отношениях, или бывший работник может оказаться в такой ситуации, когда ему будет необходима матпомощь. И в первую очередь он обратится в организацию, в которой работает или работал.

Матпомощь может быть необходима работнику по разным причинам, например:

  • непростое материальное положение;
  • смерть родных;
  • свадьба;
  • рождение ребенка;
  • отпуск;
  • устранение последствий стихийных бедствий или террористической угрозы;
  • лечение работника или его родственников.

Сумма, в пределах которой организация может оказать матпомощь, не оговорена в нормативно-правовых актах и устанавливается на усмотрение руководителя.

Что нужно знать бухгалтеру перед выдачей матпомощи

По нормам пп. 8, 8.3, 8.4, 9, 28 ст. 217 НК некоторые виды матпомощи, оказанной в один налоговый период, не облагаются НДФЛ:

  • выплата, не превышающая 4 000 руб.;
  • выплата на рождение или усыновление ребенка, не более 50 000 руб.;
  • выплаты, связанные со смертью родственников, оплатой санаторно-курортного лечения, с восстановлением после стихийных бедствий и террористической угрозы (граница суммы матпомощи не определена).

Перечисленные выше виды матпомощи не облагаются и страховыми взносами (п. 3, п. 11 ст. 422 НК).

В случае когда суммы выплат больше указанных выше границ, необходимо будет начислить НДФЛ и страховые взносы.

Материальная помощь при УСН «доходы минус расходы»

Выплаты работникам, не связанные с их профессиональной деятельностью (к ним относится и матпомощь), нельзя включать в расходы и уменьшать базу для расчета налога по УСН (п. 2 ст. 346.16, п. 23 ст. 270 НК).

А вот взносы, начисленные на выплаты свыше необлагаемых пределов, в расходы включать не запрещено (подп. 7 п. 1 ст. 346.16 НК).

Также можно включить в расходы матпомощь, выплачиваемую к отпуску, классифицировав ее как часть системы оплаты труда. Для этого нужно соблюсти несколько условий:

  • возможность подобных выплат необходимо указать в коллективном или трудовом договоре;
  • их сумма должна напрямую зависеть от размера заработной платы и соблюдения трудовых норм.

С таким мнением согласен Минфин (письмо от 02.09.2014 № 03-03-06/1/43912). И это подтверждает арбитражная практика (постановление ФАС ДВО от 22.03.2010 № Ф03-1121/2010).

Итоги

Не нужно забывать, что оказание сотрудникам матпомощи для решения их жизненных ситуаций является доброй волей руководителя и не может считаться оплатой труда (письмо ФНС от 27.04.2010 № ШС-37-3/698@). Следовательно, такие перечисления не могут учитываться в расходах организации и уменьшать базу для исчисления налога при УСН.

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