Чтобы учесть неучтенные расходы, есть только два варианта. Какие?

О каких расходах забыла компания

Организация упустила из виду неустойки и штрафы по решениям судов и мировым соглашениям, которые ей присудили в 2017 году. Вспомнила она об этих суммах только в 2021 году. И решила учесть в составе внереализационных расходов.

Проблема в том, что с 2020 году компания перестала платить налог на прибыль и перешла на УСН.

По какой-то причине она не стала подавать уточненку по налогу на прибыль за 2017 год, а подала за 2018 год. Налоговики убрали спорные затраты из уточненки, и компания отправилась в суд.

Почему компания считала себя правой

Санкции по решениям судов за 2017 год подлежали включению в налоговую базу по налогу на прибыль за 2017 год. Декларация подлежала подаче до 28.03.2018. Она была подана в срок. Компания уплатила налог на прибыль.

В результате уплаты завышенной суммы налога у компании образовалась переплата. Распорядиться ею можно в течение трех лет, начиная с 28.03.2018, то есть до 28.03.2021. Компания подала уточненку по налогу на прибыль 10.02.2021, то есть в срок уложилась.

Организация применяет с 2020 года УСН и не может зачесть убытки в последующие годы. Компания не совершала никаких противоправных действий, не уклонялась от уплаты налогов и бюджет ничего не потерял. Однако организация и не желает платить налог с прибыли, которой нет.

Как арбитры разобрались в ситуации

Период, когда учитывают штрафы и пени

Да, штрафы, пени и иные подобные санкции компании вправе учесть в составе внереализационных расходов (подп. 13 п. 1 ст. 265 НК). При условии, что или их признал должник, или назначил суд.

Датой подобных расходов будет момент, когда или должник признал санкции, или приговор вступил в законную силу (подп. 8 п. 7 ст. 272 НК).

Периоды, когда можно исправить ошибки

По общему правилу, если компания нашла неучтенные затраты, то включить их в расходы надо в том периоде, к которому они относятся (п. 1 ст. 54 НК). Для этого надо подать в инспекцию уточненку (п. 1 ст. 81 НК). Соответственно, уплатить пени.

Есть исключение. Когда неучтенные затраты привели к переплате налога в бюджет, их можно учесть в периоде, когда их обнаружили. Тогда уточненка не нужна – запоздавшие затраты можно включить в декларацию за текущий период (определения ВС от 19.01.2018 № 305-КГ17-14988 и от 21.01.2019 № 308-КГ18-14911).

Кроме того, надо, чтобы к моменту исправления ошибки, то есть подачи декларации или уточненки, не истек трехлетний срок возврата переплаты (ст. 78 НК).

Когда нельзя выбрать период для учета ошибки

Налоговики доказали, что компания не могла не знать о решениях судов уже в 2017 году. Поэтому она не может утверждать, что суммы «забытых» штрафов и пеней стали ей известны позже. Следовательно, ошибка была сделана при составлении декларации по налогу на прибыль за 2017 год.

По правилам статьи 54 НК, у компании есть право на выбор. Или отразить спорные расходы в уточненке за 2017 год. Или отразить их в декларации за 2021 год. Иных вариантов кодекс не предусматривает.

Декларацию за 2021 год компания не может подать, так как налог на прибыль не платит. Значит, остается только уточненка за 2017 год.

А вот уточненку за 2018 год организация подавать не вправе. Формально, тогда компания незаконно занизит сумму налога за 2018 год (постановление АС Северо-Западного округа от 24.10.2022 № А05-14931/2021).

Когда вступают в силу решения суда

Решения суда вступают в законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование, если они не были обжалованы.

Если жалоба подана, то решение суда вступает в законную силу после рассмотрения судом этой жалобы. Но при условии, что обжалуемое решение не отменено.

В случае, когда решение суда из-за жалобы отменено или изменено, и принято новое решение, оно вступает в законную силу немедленно (п. 1 ст. 209 ГПК).

Апелляционную жалобу можно подать в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме (п. 2 ст. 321 ГПК).

Мировое соглашение вступает в силу немедленно (п. 11 ст. 153.10 ГПК). Но тоже может быть обжаловано в течение месяца.

Выводы

Как видите, очередная организация использовала формулу «бюджет ничего не потерял». Иногда она срабатывает. Но у всего есть свои границы.

Когда в НК установлены достаточно четкие правила, их надо выполнять точно так, как прописано в кодексе. Даже если никаких убытков бюджету это действительно не принесет.

Иначе в налогообложении воцарится хаос.