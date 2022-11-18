«Клерк» — это семья. У нас дружат, находят работу и кошек, устраивают встречи, приходят за советом. Наши пользователи анонимно поделились историями про любимый «Клерк»

Многие из наших пользователей на сайте уже по 10, 15 лет, есть и старожилы со стажем в 20-ть. По просьбе наших читателей, чтобы их не смущать, мы не указываем ники и изменили имена, а вот слова сказанные ими – искренние и самые настоящие :)

Вот, например, что рассказывает Светлана:

« Я с Клерком примерно 19 лет. Тут в общем-то, довольно просто вычислить, потому что вышла я на работу, когда Вовке (прим.ред. – сыну) было полгода, а летом, благодаря рассылке Тани Демидовой „Бухучёт в ажуре“ попала на Клерк. Да так тут и зацепилась. Тогда блогеров не любили )))) Это было недостойное занятие. Нормальные люди тусили на форуме Но всё постепенно менялось. В некотором смысле, оба моих ребёнка выросли на глазах клерковчан. Так что я даже не знаю, чего пожелать. Наверное, чтоб просто ещё много-много лет мы могли все собираться в одном месте и поддерживать друг друга в самых разных вопросах. И чтобы всегда был всем доступен тот формат, который ему удобен. Я имею в виду, чтобы и справочники разнообразные были, и новости, и трибуны, и дневники, и блоги компаний, и форумы. »

Конечно, мы будем стараться для вас, ведь «Клерк» – прежде всего для людей, для общения, обмена опытом, дискуссий и профессиональной поддержки. А наших старожилов очень ждем в

. Вам точно есть, чем поделиться и что рассказать новичкам)

Про отдых

Отдыхать «клерки» тоже умеют. Вот, что вспоминает Ирина:

«У меня есть такая история. 2012 год. Был один клерко-программист. И вот был последний рабочий день перед первомаем, мы сидели пили пиво, он у себя в Томске, я в Перми, болтали по аське... И в ночи ему приходит идея, чтоб я приехала к нему. Сказано-сделано, в 3-30 утра я уже ехала в такси в аэропорт. Но прямых рейсов не было (и нет), поэтому лететь пришлось через Москву с пересадкой 16 часов. В Москве меня встретил Stas R и отвез на сходку клерков, на которую даже не планировала записываться. Был шашлык-машлык в парке. С клерками встретилась, поиграла с детьми Гаврюшки во фрисби.

И потом уже оказалась в Томске. Всего на сутки. Посмотрели Томск, попробовала томское пиво прямо из пивоварни. А потом обратно также через Москву. Выходные были 3 дня, и я половину из них провела в перелетах и ожиданиях их в аэропортах. Это воспоминание до сих пор греет мою душу. Клерк – это однозначно огромная часть меня, здесь из меня, новичка, сделали специалиста. Здесь я нашла поддержку и профессиональную, и человеческую.

Желаю Клерку оставаться именно таким: профессиональным и человечным. Не превратиться в армию ботов. Но при этом держать уровень качества.»

А вот и фото от автора: в Томске с Антон Павловичем.

Вообще на «Клерке» оффлайн-встречи – это добрая традиция. Вот так, например, проходили «съезды» лет 7 назад на Новый год:

Многие встречаются и сейчас, ездят друг к другу в гости. Одни из самых любимых городов – Казань и Питер)) (прим. ред. – в комментариях, возможно, меня поправят, но кажется в Казань влюбились многие «клерки»).

Про карьеру

«Клерк» помогает разобраться в сложных вопросах учета, найти полезную и актуальную информацию, а еще может помочь вашей карьере.

Вот что вспоминают наши читательницы:

« Я нашла на Клерке свою последнюю работу... Было это в 2013 году. Решила после первомайских праздников выложить резюме и обратилась к клерковчанам с просьбой помочь его составить. А Марика выложила сообщение, что знакомым нужен бухгалтер, я дала свой телефон, но предупредила о возрасте, т.к мне оставалось полгода до пенсии. Татьяна Демидова отредактировала резюме и вот я 6 мая уже вышла на работу. Отработала я там почти 9 лет. А с клерком я с 2005 года .»

« Мне тоже Татьяна редактировала резюме, не, не так, она научила его составлять. Я его однажды подала на свою бывшую любимую работу, там 11,5 лет проработала, и теперь бы работала. И вот, по резюме, которое мне тут помогли до ума довести, получила в первые пандемийные месяцы (помним, да, что стало с рынком труда) 3 хороших предложения, из которых одно, о котором и мечтать боялась. Это, конечно, возможно стало благодаря всем вам! Я, как и многие, задавала вопросы, училась и росла. »

Для многих история с «Клерком» – это история развития в профессии или даже своего бизнеса.

Рассказывает Наталья:

«На Клерке с 17.05.2002, так что уже больше 20 лет. С 2000 года ушла работать в бухгалтера-одиночку на фирме, т.е работала одна, без команды. До этого работала почти 9 лет бухгалтером на участке материалов – склады, производство. И тут вот такое, „самостоятельное плавание“. Вопросов было много, Интернет был под рукой, хоть и не так свободно, как сейчас. Нашла Клерк, немного посидела на Форуме, сложно было общаться проф. языком и терминами. Отыскались блоги, и вот тут уже жизнь закрутилась.

Клерк для меня это семья, друзья, опора, поддержка, понимание всегда и во всем, даже если сама еще не до конца понимаю – напишу сюда, и оппп, все так просто оказывается, иногда.. ))) Здесь было, есть, и надеюсь, будет, все – и жизнь, и свадьбы, и поддержка, и любовь.»

Интересно, что в жизнь с «Клерком» втянулась не только Наталья, но и ее семья:

«Удивительное чувство, когда тебя муж, в середине августа, спрашивает – а мы на Клерк НГ-то в этом году поедем ??? Ты там смотри, не проворонь информацию !!! А в голове – Новый год ?? Уже ??? Ой... И ты, действительно, готовишься, ждешь, а потом получаешь встречу как один большооооой мешок с сюрпризами и подарками..))) Потому что столько тепла, любви, объятий, смеха, встреч, всего.. И этот праздник ждешь, действительно, всей семьей. Для меня «Клерк» это как позывной в этом мире – если человек носит звание «Клерк» он не может быть плохим, злым, вредным, глупым. И я надеюсь, что всегда в соц.сетях и телефоне будут звездочки, помеченные комментарием «Клерк»

Про атмосферу и котиков

Мы говорили, что на «Клерке», как дома. А вот и доказательство))

« Я тут с 2007 года, уже 15 лет))) (сама удивилась) временами пропадаю, но всегда возвращаюсь))) пришла на форум с вопросами по бух учету, да так и застряла)) Самое ценное для меня это то, что всегда можно получить ответ на свой вопрос (не только бухгалтерский). И порадуются за тебя и пожурят и поругают и помогут, все тут как дома))) Веселой истории у меня нет, есть душевная, очень благодарна за поддержку в трудные для меня времена, это было очень нужно и важно! А пожелать... развития, процветания и разнообразия)) всем! И Клерку и клерковчанам!!! »

Напомним, что на «Клерке» есть очень много разных проектов и разделов. И каждый может найти что-то свое. Например, есть

и

форумы. До сих пор не утихают споры о том, какой круче))) Есть

, а есть – частные блоги пользователей –

.

Вот еще несколько разделов, которые очень любят наши читатели, и с которых начинается их рабочий (и не только) день:

Новости

Статьи

Бухтабло (профессиональная страничка с самым-самым нужным и полезным для бухгалтера). Название всем миром выбирали :) Теперь это в редакции практически мем.

Между прочим, на «Клерке» любят животных))) И кое-кто даже нашел здесь домашнего любимца.

«Я нашла здесь кошку!», – пишет Светлана и фото прикладывает:

Когда мы задавали пользователям вопросы и интересовались, сколько они уже на «Клерке», некоторые с удивлением понимали, сколько времени прошло:

«Ого! А я оказывается на Клерке с 12.08.2002 – 20 лет! Клерку процветания, финансовой стабильности, надежных партнеров, результативных проектов, всех благ!» – пишет Татьяна.

Бывают и вот такие забавные истории:

«Я на Клерке 16,5 лет. И первый эл.ящик завела для того, чтобы вопрос задать на форуме. Раньше нужна была регистрация. И я торопилась, но никак не могла получить уникальное имя на Яндексе. В итоге выбрала и почта дала имя нику на Клерке и до настоящего времени оно уникально, и на всех площадках я под этим именем. И эта почта у меня основная до сих пор.

В дневники попала случайно из любопытства, занятное чтиво. Прежде баталии были ого-го! Спустя год, полтора наверное, в момент, не помню подробности, но попала под «раздачу». ТоТ сказал, что на Клерке разгул непонятных существ, чистят пользователей( что-то подобное). Так и появился мой блог «Другое существо»

Бонус

Раскроем небольшой секрет:

«Я на „Клерк“ попала, когда еще училась в техникуме, 2001-2002 год. Бухгалтерия – это моя судьба, вся та рутина, которую многие ругают, мне всегда нравилась. Но, конечно, нужны были советы и помощь опытных товарищей) Я тогда часто заходила читать форум, советоваться. Ник был совсем другой, правда. Потом пошла работать и тут меня буквально бросили в омут с головой – все по классике „забудьте все, чему вас учили“)))

Тогда „Клерк“ стал утренней привычкой – садишься утром за компьютер с чашкой кофе или чая и открываешь сайт. И весь день у тебя открыта вкладка – то бланки нужны, то новости читаешь, то ищешь инструкцию, как новый отчет заполнять, часто пользуюсь календарем и калькуляторами.

Здесь всегда можно было найти поддержку, поделиться хорошими новостями и трудностями, попросить совета в решение не только профессиональных, но и каких-то личных проблем.

Хочу, чтобы „Клерк“ и дальше оставался таким же уютным, домашним и лучшим местом для наших встреч!»

Пишите и вы свои пожелания «Клерку» в комментариях, делитесь интересными историями. Мы всегда вам рады!