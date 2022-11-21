Налоговый учет процентов по займам на строительство: что надо знать бухгалтеру

От этого выбора зависят, в частности, суммы налогов на прибыль и имущество.

Если отражать проценты в составе первоначальной стоимости объекта

По общему правилу суммы процентов по долговым обязательствам любого вида надо включать в состав внереализационных расходов (подп. 2 п. 1 ст. 265 НК). Одновременно мы знаем, что первоначальная стоимость ОС формируется исходя из всех расходов на их приобретение (п. 1 ст. 257 НК).

То есть если вы берете кредит взяли на покупку имущества, то до того момента, как ОС начали эксплуатировать, проценты можно включать в первоначальную стоимость объекта.

Из НК мы помним, что застройщик имеет право сам выбирать порядок учета затрат, если эти траты можно учесть как разные виды расходов (п. 4 ст. 252 НК).

Суммы по кредиту включайте в первоначальную стоимость актива, даже если потом долг простили (пример – постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 11.05.2021 № Ф01-1562/2021 по делу № А29-10922/2019).

Если проценты по кредиту отражать в составе внереализационных расходов

Этот подход учета процентов заключается в том, что для налога на прибыль проценты по кредитам должны входить в состав внереализационных расходов (подп.2 п. 1 ст. 265 НК). Такие суммы нужно учитывать на дату уплаты процентов по кредитному договору (подп. 12 п. 7 ст. 272 НК).

По мнению Минфина в его письмах прошлых лет, проценты по кредитам и займам, которые использовали для строительства – это внереализационные расходы компании.

Причем без разницы, текущий это или инвестиционный кредит.

По этой теме можно еще изучить письма Минфина от 05.07.2011 № 03-03-06/1/398, от 10.03.2015 № 03-03-10/12339, ФНС от 29.09.2014 № ГД-4-3/19855.

Но в судебной практике есть решения, по которым проценты по кредитам являются внереализационными расходами (постановления ФАС Северо-Западного округа от 13.05.2014 № Ф07-2575/14, от 14.11.2013 № Ф07-7530/12).

Получается, в налоговом учете в процессе строительства проценты по кредитам образуют убытки прошлых лет, которые можно перенести на будущее, но с ограничением. Прибыль текущего года можно уменьшить на убытки прошлых лет не больше чем наполовину.

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– признанный эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. Тридцать с лишним лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и опыт выступления на семинарах; Елена Васильева – аудитор, сертифицированный специалист 1С, предприниматель, инвестор, основатель онлайн Школы Управления Бизнесом, автор книг.

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