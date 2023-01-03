Как ООО поменять юридический адрес в 2023 году

Юридический адрес прописан в уставе компании

Меняем адрес в пределах места нахождения

Адрес меняется в пределах места нахождения, если компания, например, просто меняет одну улицу на другую. Или регистрирует юридический адрес по месту жительства директора или одного из учредителей.

Для замены адреса нам понадобится протокол общего собрания или решение единственного участника общества. Там надо зафиксировать решение о смене адреса и внесении изменений в устав. При этом можно утвердить или новую редакцию всего устава, или только лист с вносимыми изменениями.

Меняем место нахождения компании

Когда мы меняем место нахождения, значит, переезжаем в другой регион. Устав должен предусматривать место нахождения общества. Поэтому при смене населенного пункта в любом случае надо изменить положения устава общества (п. 4 ст. 52 ГК, п. 2 ст. 12, подп. 2 п. 2 ст. 33 Закона № 14-ФЗ).

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Юридический адрес не прописан в уставе компании

Меняем адрес в пределах места нахождения

В этом случае достаточно приказа директора о смене адреса. Вопрос о смене адреса не входит в компетенцию общего собрания. Налоговики не вправе требовать решение участников.

Меняем место нахождения компании

Устав должен предусматривать место нахождения общества. Когда компания переезжает в иной населенный пункт, то в любом случае надо изменить положения устава общества (п. 4 ст. 52 ГК, п. 2 ст. 12, подп. 2 п. 2 ст. 33 Закона № 14-ФЗ).

Как провести общее собрание

Когда в обществе один участник, для внесения изменений в устав при смене адреса оформите решение единственного участника (ст. 39 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ).

Если в обществе два и больше участников, обязательно проведите собрание.

Вопрос о смене адреса и изменении устава можно включить в повестку дня как очередного, так и внеочередного собрания. По каждому вопросу нужно 2/3 общего числа голосов участников (п. 8 ст. 37 Закона № 14-ФЗ).

Наша рекомендация

Рекомендуем вообще не указывать адрес в уставе. Тогда в дальнейшем не придется вносить изменения в устав. Точный адрес компании необязательно указывать в уставе. Достаточно указать место нахождения, например, населенный пункт (п. 4 ст. 52, п. 2, 3 ст. 54 ГК, подп. «в» п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ).

Например, если компания находится в Краснодаре, укажите в уставе только город Краснодар. После этого вам не надо будет при каждом переезде в пределах города менять устав компании. Хватит и приказа директора.

Точный адрес в уставе необязателен, так как он есть в ЕГРЮЛ (п. 4 ст. 52, п. 2, 3 ст. 54 ГК, подп. «в» п. 1 ст. 5 Закона № 129-ФЗ).

Образец приказа директора

Общество с ограниченной ответственностью «Мореман»

ПРИКАЗ № 1-юа

О смене юридического адреса

г. Краснодар

25.11.2022

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Изменить юридический адрес ООО «Мореман».

Действующий адрес: г. Краснодар, ул. Строителей, д. 67.

Новый адрес: г. Краснодар, ул. Тихорецкая, д. 33.

2. Начальнику юридического отдела А.В. Вязиной в течение трех рабочих дней с момента издания настоящего приказа представить в регистрирующий орган документы, необходимые для внесения изменений в сведения об организации, содержащиеся в ЕГРЮЛ.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор Булыкин Булыкин И.А.

Какие документы подтвердят реальность нового адреса

Если компания переезжает в иное офисное здание, которое ей принадлежит, понадобится свидетельство о собственности на объект недвижимости.

Если помещение берете в аренду, приготовьте гарантийное письмо от арендодателя и договор аренды.

Чтобы получить гарантийное письмо напишите запрос арендодателю. Форма – свободная. Гарантийное письмо также составляется в свободной форме.

Образец гарантийного письма

Общество с ограниченной ответственностью «Альбатрос»

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

г. Краснодар

30.11.2022

Настоящим гарантируем, что ООО «Альбатрос» в лице генерального директора Кичатова Е.В., действующего на основании устава, предоставит в аренду ООО «Ракушка» нежилое помещение площадью 120 кв. м на срок три года по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Им. Митрофана Седина, д. 45, в том числе в качестве юридического адреса (места нахождения).

Помещение принадлежит ООО «Альбатрос» на праве собственности на основании свидетельства о государственной регистрации права собственности от 10.02.2014, бланк серии 23-АМ № 781273, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, кадастровый (или условный) номер 23:0:0:0:8957/441, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 22.04.2014 года сделана запись о регистрации № 23-23-21/066/2014-78.

Если компания регистрирует юрадрес по месту жительства директора или учредителя, вам понадобятся: копия паспорта;

свидетельство о праве собственности;

документ о согласии сособственников.

Как оповестить налоговиков о смене места нахождения

Чтобы оповестить налоговиков о смене места нахождения компании, потребуются два этапа. На первом этапе следует уведомить налоговую инспекцию по текущему адресу о предстоящей смене места нахождения. На втором – зарегистрировать новый адрес в налоговой инспекции по новому месту нахождения.

Для этого потребуется заполнить форму № Р13014. Она утверждена приказом ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@.