Как живет юрист Краснодарского мирового суда с доходом 150 тысяч рублей

О Елене Линкевич
31 год. Родилась в Волгограде. В 2007 году поступила в Волгоградский институт бизнеса.
В 2009 году переехала в Краснодар, перевелась в Южный институт менеджмента, окончила вуз в 2012 году. Специализация – юриспруденция, гражданское право.
Опыт работы по специальности – 10 лет, частную практику ведет с февраля 2021 года.
Какие дела у Елены Линкевич сейчас в работе
- Алименты на ребенка (районный суд).
- Взыскание неустойки с застройщика за несвоевременную передачу объекта (краевой суд).
- Согласование перепланировки в жилом помещении (районный суд).
- Раздел недвижимости (районный суд).
- Спор с микрофинансовыми организациями по вопросу ничтожности договора займа (два дела: в районном суде г. Москвы и в районном суде г. Новосибирска). Сами клиенты из Краснодара, но подсудность территориальная – Москва и Новосибирск. Эти два дела юрист ведет дистанционно.
- Дело о признании права собственности в порядке наследования (районный суд).
«На уровнем мировых судов я занимаюсь делами по расторжению браков. Чаще всего в случаях, когда у супружеской пары есть несовершеннолетний ребенок. Или когда одна из сторон против развода (хотя детей нет). В обоих случаях нужно обращаться в мировой суд – иначе вопрос не решить».
Что такое мировой суд
Мировой суд – низший в структуре судов, рассматривает мелкие уголовные и гражданские дела и дела об административных правонарушениях по упрощенной процедуре.
Мировой судья всегда рассматривает дела единолично. В Краснодаре 270 участков мировых судов.
Что делят супруги
Кроме споров по алиментам, супруги могут делить:
- недвижимость;
- автомобили;
- кредитные обязательства;
- бизнес;
- и даже детей.
Предметом спора может быть также определение места жительства ребенка, то есть с кем ему жить – с матерью или отцом.
Но такие дела я не беру. Это процессы длительные и трудозатратные, плюс эмоционально неприятные: чаще всего они сопровождаются выяснениями отношений и скандалами.
Чаще всего я выступаю со стороны истца – того, кто инициирует развод. В 90% дел, которые я веду, инициаторы развода – это женщины.
Мой заработок – в среднем 150 тысяч рублей в месяц.
Я сама в разводе, у меня есть сын от первого брака, ему 11 лет. Вышла замуж второй раз. К разводам отношусь адекватно, потому что сама была в такой ситуации.
Конечно, нужно пробовать сохранить отношения. Но если люди понимают, что дальнейшая совместная жизнь невозможна, принимают решение расстаться и мирно расходятся, я не вижу в этом ничего плохого.
Но отношусь с пониманием, когда развод проходит нервно, негативно: у каждой из сторон на то есть своя причина. Главное – не вредить друг другу в дальнейшем и выбирать для себя комфортную жизнь.
Юридическое утро
Если заседание по слушанию дела назначается в мировом суде на утро, я закладываю полтора часа на дорогу. Добираюсь на своей машине.
Как правило, заседания по моим делам проходят на участке № 44 Прикубанского округа на ул. Зиповской, 5. Живу я на Гидрострое.
Фото Яндекс.Карты
В суде мне нужно быть за 15-20 минут до начала заседания, чтобы припарковаться, подготовиться самой и подготовить документы.
Возле суда не всегда есть возможность поставить машину – выделенной парковки там нет. Поэтому приходится искать место где-то поблизости. Неподалеку есть большая парковка возле МФЦ, обычно паркуюсь там.
С клиентами в суде я не встречаюсь. Чаще всего они нотариально оформляют на меня доверенность, чтобы я представляла их на суде.
Но бывает и так, что клиент желает лично присутствовать на судебном заседании. В таком случае все важные моменты по делу мы обсуждаем за 1-2 дня до самого заседания – лично или по телефону. То есть нам нет необходимости еще раз встречаться непосредственно перед слушанием дела.
Как правило, завтрак у меня легкий: каша, бутерброд или только чашка кофе. Только в обед могу сходить в кафе поесть, но и то не всегда получается. Что такое регулярное питание, я уже давно забыла.
Если суд назначает слушание на вторую половину дня, например, в 15.00, тогда я с утра еду в офис, чтобы успеть решить какие-то другие дела по работе, и уже оттуда – в суд.
Фото из архива Елены Линкевич
С 9.00 я уже на связи с клиентами, отвечаю на звонки, но в офис приезжаю к 10.00, чтобы не тратить время в пробках.
Я не испытываю каких-то волнений перед заседанием, потому что порядок подачи искового заявления соблюден, я приезжаю всегда подготовленная, со всей необходимой информацией. К тому же я уже по опыту знаю, каким будет сценарий судебного слушания, линия работы с мировым судом выстроена.
На уровне Мирового суда для меня это легкие дела, потому что, как правило, в них не включается раздел имущества или алиментные обязательства. Так что нет никаких сложностей и переживаний.
Какая обстановка в суде
Каких-то специальных комнат, где ты можешь пообщаться с клиентами в спокойной обстановке, нет. В коридорах судах стоят стулья и лавочки, и вы сидите и ждете, когда вас вызовут. Для тех, кто в мировой суд приезжает в первый раз, обстановка может показаться немного пугающей.
На входе тебя встречают судебные приставы, проверяют документы, спрашивают с серьезным видом: «Куда, к кому, по какому вопросу?», записывают твои данные, время прихода и к кому ты пришел.
Длинные коридоры, красные коврики, деревянные лавочки... Чувствуется атмосфера серьезного госучреждения. И люди, которые сидят в коридорах, – напряженные, озадаченные, взволнованные.
Заплаканных посетителей в мировом суде я не встречала. Подавленных – да. Когда я прихожу в суд со стороны истца, я не всегда вижу счастливые лица ответчиков.
Так что в целом обстановка не очень приятная. Сами сотрудники суда, как правило, все в мыле, потому что завалены работой.
Какие-то напряженные, драматические моменты в суде по моим делам связаны чаще всего с выяснениями отношений между женами и мужьями.
В таких ситуациях я введу себя хладнокровно, не поддаюсь эмоциям, максимально стараюсь избежать конфликта и успокоить при этом обе стороны. Здесь уже включаешь навыки психологии в общении.
Елена Линкевич. Фото из личного архива
Лови волну
Если говорить о категории моих дел, то у сотрудников суда такая работа – всё в рамках, всё по пунктикам, по законодательству.
Есть позитивные сотрудники, есть те, кто срывается на людей, но здесь многое зависит от самого юриста. Ты должен быть хорошим переговорщиком, чтобы наладить коммуникации с судьей и его помощником. Чтобы тебя лишний раз никуда не перенаправляли и не откладывали твои дела.
У меня проблем, как правило, нет. Как-то получается с ними нормально общаться. Возможно, потому, что я сама – бывший сотрудник суда и умею поймать нужную волну.
Елена Линкевич. Фото из личного архива
Сколько длится слушание
По такой категории дел, как мои, – очень быстро. В среднем 20 минут – это если на заседание суда явился ответчик. Тогда нужно еще заполнить какие-то бумаги, что-то обсудить с секретарями или с судьей.
Если ответчика нет – буквально пять минут. Судья спрашивает, явился ли ответчик на рассмотрение заседания. Ты говоришь, что нет, и заседание откладывается на другую дату. Назначается, например, через месяц.
Я должна держать эту дату на контроле, еще раз через месяц приехать в суд, снова потратить на это время вместо того, чтобы взять в работу новое дело. Конечно, в таких случаях расстраиваешься.
Если заседание прошло сразу успешно (ответчик явился, дополнительные документы суд не потребовал, пару развели), конечно, я довольна.
И потому, что это сокращает мои трудозатраты, и для клиента достигнут быстрый результат. Значит, отработала не зря.
Стоимость услуг юриста зависит от сложности дела, трудозатрат и варьируется от 15 000 рублей до 45 000 рублей.
После слушания, если оно было назначено утром или днем, я возвращаюсь в офис и подытоживаю работу над делом. Если нужно что-то дополнить по нему, донести какие-то документы в суд, я связываюсь с клиентом и решаю этот вопрос.
Рабочий день заканчивается по-разному. График у меня ненормированный и обычно работаю допоздна. Какие-то дела или телефонные разговоры с клиентами приходится переносить на вечер.
Ужинаю я уже дома, но поздним вечером.
Что раздражает в работе мирового суда
Сама система очень перегружена. Дел очень много. Очень. Сотрудников в суде не хватает, они в вечном аврале.
Из-за этого они не могут с тобой нормально коммуницировать, оперативно отвечать на звонки.
Фото Яндекс.Карты
Я как специалист решаю все вопросы путем подготовки и подачи документов и в принципе разговариваю на их языке. Но эта система во многом недоступна и непонятна обычному человеку.
Если клиенту нужно решить какой-то вопрос по телефону, в суд он просто не дозвонится. Если придет в сам суд, с ним будут разговаривать на терминологии судебной инстанции. А чтобы понять язык этой структуры, он должен нанимать себе юриста.
Но все равно мировой суд для юриста – это легкая инстанция, и особых сложностей здесь нет. Куда более серьезный районный суд.
Подготовила Дарья Бендарская.
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