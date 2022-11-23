Как живет юрист Краснодарского мирового суда с доходом 150 тысяч рублей

О Елене Линкевич

31 год. Родилась в Волгограде. В 2007 году поступила в Волгоградский институт бизнеса.

В 2009 году переехала в Краснодар, перевелась в Южный институт менеджмента, окончила вуз в 2012 году. Специализация – юриспруденция, гражданское право.

Опыт работы по специальности – 10 лет, частную практику ведет с февраля 2021 года.

Какие дела у Елены Линкевич сейчас в работе

Алименты на ребенка (районный суд).

Взыскание неустойки с застройщика за несвоевременную передачу объекта (краевой суд).

Согласование перепланировки в жилом помещении (районный суд).

Раздел недвижимости (районный суд).

Спор с микрофинансовыми организациями по вопросу ничтожности договора займа (два дела: в районном суде г. Москвы и в районном суде г. Новосибирска). Сами клиенты из Краснодара, но подсудность территориальная – Москва и Новосибирск. Эти два дела юрист ведет дистанционно.

Дело о признании права собственности в порядке наследования (районный суд).

«На уровнем мировых судов я занимаюсь делами по расторжению браков. Чаще всего в случаях, когда у супружеской пары есть несовершеннолетний ребенок. Или когда одна из сторон против развода (хотя детей нет). В обоих случаях нужно обращаться в мировой суд – иначе вопрос не решить».

Что такое мировой суд

Мировой суд – низший в структуре судов, рассматривает мелкие уголовные и гражданские дела и дела об административных правонарушениях по упрощенной процедуре.

Мировой судья всегда рассматривает дела единолично. В Краснодаре 270 участков мировых судов.

Что делят супруги

Кроме споров по алиментам, супруги могут делить:

недвижимость;

автомобили;

кредитные обязательства;

бизнес;

и даже детей.

Предметом спора может быть также определение места жительства ребенка, то есть с кем ему жить – с матерью или отцом.

Но такие дела я не беру. Это процессы длительные и трудозатратные, плюс эмоционально неприятные: чаще всего они сопровождаются выяснениями отношений и скандалами.

Чаще всего я выступаю со стороны истца – того, кто инициирует развод. В 90% дел, которые я веду, инициаторы развода – это женщины.

Мой заработок – в среднем 150 тысяч рублей в месяц.

Я сама в разводе, у меня есть сын от первого брака, ему 11 лет. Вышла замуж второй раз. К разводам отношусь адекватно, потому что сама была в такой ситуации.

Конечно, нужно пробовать сохранить отношения. Но если люди понимают, что дальнейшая совместная жизнь невозможна, принимают решение расстаться и мирно расходятся, я не вижу в этом ничего плохого.

Но отношусь с пониманием, когда развод проходит нервно, негативно: у каждой из сторон на то есть своя причина. Главное – не вредить друг другу в дальнейшем и выбирать для себя комфортную жизнь.

Юридическое утро

Если заседание по слушанию дела назначается в мировом суде на утро, я закладываю полтора часа на дорогу. Добираюсь на своей машине.

Как правило, заседания по моим делам проходят на участке № 44 Прикубанского округа на ул. Зиповской, 5. Живу я на Гидрострое.

Фото Яндекс.Карты

В суде мне нужно быть за 15-20 минут до начала заседания, чтобы припарковаться, подготовиться самой и подготовить документы.

Возле суда не всегда есть возможность поставить машину – выделенной парковки там нет. Поэтому приходится искать место где-то поблизости. Неподалеку есть большая парковка возле МФЦ, обычно паркуюсь там.

С клиентами в суде я не встречаюсь. Чаще всего они нотариально оформляют на меня доверенность, чтобы я представляла их на суде.

Но бывает и так, что клиент желает лично присутствовать на судебном заседании. В таком случае все важные моменты по делу мы обсуждаем за 1-2 дня до самого заседания – лично или по телефону. То есть нам нет необходимости еще раз встречаться непосредственно перед слушанием дела.

Как правило, завтрак у меня легкий: каша, бутерброд или только чашка кофе. Только в обед могу сходить в кафе поесть, но и то не всегда получается. Что такое регулярное питание, я уже давно забыла.

Если суд назначает слушание на вторую половину дня, например, в 15.00, тогда я с утра еду в офис, чтобы успеть решить какие-то другие дела по работе, и уже оттуда – в суд.

Фото из архива Елены Линкевич

С 9.00 я уже на связи с клиентами, отвечаю на звонки, но в офис приезжаю к 10.00, чтобы не тратить время в пробках.

Я не испытываю каких-то волнений перед заседанием, потому что порядок подачи искового заявления соблюден, я приезжаю всегда подготовленная, со всей необходимой информацией. К тому же я уже по опыту знаю, каким будет сценарий судебного слушания, линия работы с мировым судом выстроена.

На уровне Мирового суда для меня это легкие дела, потому что, как правило, в них не включается раздел имущества или алиментные обязательства. Так что нет никаких сложностей и переживаний.

Какая обстановка в суде

Каких-то специальных комнат, где ты можешь пообщаться с клиентами в спокойной обстановке, нет. В коридорах судах стоят стулья и лавочки, и вы сидите и ждете, когда вас вызовут. Для тех, кто в мировой суд приезжает в первый раз, обстановка может показаться немного пугающей.

На входе тебя встречают судебные приставы, проверяют документы, спрашивают с серьезным видом: «Куда, к кому, по какому вопросу?», записывают твои данные, время прихода и к кому ты пришел.

Длинные коридоры, красные коврики, деревянные лавочки... Чувствуется атмосфера серьезного госучреждения. И люди, которые сидят в коридорах, – напряженные, озадаченные, взволнованные.

Заплаканных посетителей в мировом суде я не встречала. Подавленных – да. Когда я прихожу в суд со стороны истца, я не всегда вижу счастливые лица ответчиков.

Так что в целом обстановка не очень приятная. Сами сотрудники суда, как правило, все в мыле, потому что завалены работой.

Какие-то напряженные, драматические моменты в суде по моим делам связаны чаще всего с выяснениями отношений между женами и мужьями.

В таких ситуациях я введу себя хладнокровно, не поддаюсь эмоциям, максимально стараюсь избежать конфликта и успокоить при этом обе стороны. Здесь уже включаешь навыки психологии в общении.

Елена Линкевич. Фото из личного архива

Лови волну

Если говорить о категории моих дел, то у сотрудников суда такая работа – всё в рамках, всё по пунктикам, по законодательству.

Есть позитивные сотрудники, есть те, кто срывается на людей, но здесь многое зависит от самого юриста. Ты должен быть хорошим переговорщиком, чтобы наладить коммуникации с судьей и его помощником. Чтобы тебя лишний раз никуда не перенаправляли и не откладывали твои дела.

У меня проблем, как правило, нет. Как-то получается с ними нормально общаться. Возможно, потому, что я сама – бывший сотрудник суда и умею поймать нужную волну.

Елена Линкевич. Фото из личного архива

Сколько длится слушание

По такой категории дел, как мои, – очень быстро. В среднем 20 минут – это если на заседание суда явился ответчик. Тогда нужно еще заполнить какие-то бумаги, что-то обсудить с секретарями или с судьей.

Если ответчика нет – буквально пять минут. Судья спрашивает, явился ли ответчик на рассмотрение заседания. Ты говоришь, что нет, и заседание откладывается на другую дату. Назначается, например, через месяц.

Я должна держать эту дату на контроле, еще раз через месяц приехать в суд, снова потратить на это время вместо того, чтобы взять в работу новое дело. Конечно, в таких случаях расстраиваешься.

Если заседание прошло сразу успешно (ответчик явился, дополнительные документы суд не потребовал, пару развели), конечно, я довольна.

И потому, что это сокращает мои трудозатраты, и для клиента достигнут быстрый результат. Значит, отработала не зря.

Стоимость услуг юриста зависит от сложности дела, трудозатрат и варьируется от 15 000 рублей до 45 000 рублей.

После слушания, если оно было назначено утром или днем, я возвращаюсь в офис и подытоживаю работу над делом. Если нужно что-то дополнить по нему, донести какие-то документы в суд, я связываюсь с клиентом и решаю этот вопрос.

Рабочий день заканчивается по-разному. График у меня ненормированный и обычно работаю допоздна. Какие-то дела или телефонные разговоры с клиентами приходится переносить на вечер.

Ужинаю я уже дома, но поздним вечером.

Что раздражает в работе мирового суда

Сама система очень перегружена. Дел очень много. Очень. Сотрудников в суде не хватает, они в вечном аврале.

Из-за этого они не могут с тобой нормально коммуницировать, оперативно отвечать на звонки.

Фото Яндекс.Карты

Я как специалист решаю все вопросы путем подготовки и подачи документов и в принципе разговариваю на их языке. Но эта система во многом недоступна и непонятна обычному человеку.

Если клиенту нужно решить какой-то вопрос по телефону, в суд он просто не дозвонится. Если придет в сам суд, с ним будут разговаривать на терминологии судебной инстанции. А чтобы понять язык этой структуры, он должен нанимать себе юриста.

Но все равно мировой суд для юриста – это легкая инстанция, и особых сложностей здесь нет. Куда более серьезный районный суд.

Подготовила Дарья Бендарская.

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