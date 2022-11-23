Как открыть стоматологическую клинику вдвоем, но вытянуть ее одному. За миллион рублей

Об Андрее Жинтеце

41 год. Родился, вырос и живет в Краснодаре. В 2007 году окончил Кубанский государственный медицинский университет по специальности «врач-стоматолог».

В 2009 году прошел переподготовку по специальности «ортопедическая стоматология». В 2015 году получил специализацию «стоматолог-хирург».

В 2018 году – специализацию «организация медицинской помощи».

Стоматолог, стоматолог-имплантолог, стоматолог-ортопед, стоматолог-хирург.

Напарник

C 2006 года я официально работал как врач-стоматолог в частных клиниках.

В начале 2010 года мой друг и однокурсник предложил открыть вдвоем стоматологическую клинику.

Эту идею мы обсуждали где-то с полгода и в конце концов решились.

Никакого бизнес-плана у нас не было. Больших накоплений – тоже. Я продал свою легковую машинуза 400 000 рублей, плюс какие-то сбережения у меня еще были. Товарищ тоже что-то продал.

В общем, каждый инвестировал в стартап по 500 000 рублей с небольшим.

Стали искать более-менее приличное и подходящее для наших целей помещение. К локации не привязывались – искали по всему городу.

В итоге нашли в одной из новостроек – на улице Кожевенной, 64: 80 м2, новый ремонт, все чисто, аккуратно. Нам понравилось.

Аренда стоила 30 000 рублей в месяц. Но на первые три месяца, пока мы регистрировали ООО, получали лицензию, готовили клинику к открытию, арендатор нам сделал скидку 50%.

Клиника «Добрый доктор». Фото Андрей Жинтец

В само помещение мы не вкладывались, только сделали разводку коммуникаций (водоснабжение, канализация) по двум комнатам (кабинетам), и все.

Поставили три стоматологических кресла, стерилизационное оборудование, закупили разные инструменты, расходные материалы (дезинфицирующие средства, пломбировочные материалы, слепочные массы, перчатки, маски, одноразовые стаканы и т. д.).

На всё-про всё мы потратили 1 000 000 – 1 100 000 рублей.

Клиника «Добрый доктор». Фото Андрей Жинтец

Открылись в декабре 2010 года. Назвали клинику «Добрый доктор» – по той единственной причине, что очень многие не любят и боятся врачей-стоматологов, и мы хотели это предубеждение развеять.

Наняли стоматолога-хирурга и еще одного врача, который, как и я, занимался лечением и протезированием, и двух посменных администраторов.

Врачам мы платили 30% от оказанных ими услуг. Это средняя ставка по городу.

Администраторам – 1 000 рублей за смену. Смена – рабочий день. Зарплата одного администратора выходила 15 000 рублей в месяц.

Составляя прайс своей клиники, мы тоже ориентировались на средний чек по городу на 2010 год.

Для примера: Удаление зуба с анестезией – 1 500 рублей.

Гигиеническая чистка зубов – 1200 рублей

Пломба с анестезией и материалами – 900 рублей.

Металлокерамическая коронка – 4000-500 рублей.

Съемный протез – 5000 рублей. Прибыль от доходов, принесенных наемными специалистами, договорились делить пополам.

Конфликт

Cначала мы, конечно, все глупо делали. Затеяли раздачу листовок. Сколько мы на них потратили, я уже не помню. Но это вообще не сработало от слова «совсем».

Больше мы ни в какое продвижение не вкладывались, поскольку были очень стеснены в средствах.

Наша ошибка была в том, что уже тогда надо было продвигаться в интернете. Но мы этот момент упустили, поэтому с рекламой на тот момент была печальная ситуация. На этой почве у нас с партнером и начались первые трения.

Ситуация усложнялась тем, что я сразу начал работать в клинике как врач-стоматолог.

Однокурснику же интереснее было заниматься наймом сотрудников, ведением бизнеса как таковым. Быть практикующим врачом он не хотел.

И если я хоть какие-то деньги зарабатывал за счет своих старых постоянных клиентов, которые у меня появились, еще когда я работал по найму, то партнер не зарабатывал совсем ничего.

Сколько зарабатывали тогда – не помню, но концы с концами сводили.

Новых пациентов было совсем мало: в месяц приходило не больше двух человек. В таком формате мы проработали год, потом партнер ушел из бизнеса (сколько ему было выплачено отступных, Андрей Жинтец говорить не стал – ред.).

Один в бизнесе

Я продолжал вытягивать клинику за своих постоянных пациентов. Стал печатать объявления в газетах, размещать рекламу на билбордах, и уже как-то стало повеселее.

Доходов хватало: и отдыхать нормально, и квартиру купить (правда, в ипотеку), и машину поменять.

Еще давал объявления на Groupon (сервис коллективных скидок – ред.), но выгоды от этого никакой не имел – это работа ради работы, если честно.

Сколько я потратил тогда на рекламу, уже не помню – столько лет прошло.

Со всеми нашими внутренними перипетиями клиника начала приносить прибыль только через три года – в 2013. На тот момент прибыль была где-то 20% от оборота – совсем неплохо.

В клинике работало уже пять врачей – в основном стоматологи-терапевты, стоматологи-ортопеды. Хирургией к тому времени я уже занялся и сам.

Ежемесячные расходы клиники в 2013 году: Аренда – 30 000 рублей.

Расходные материалы – 20 000 рублей.

Коммуналка в среднем – 10 000 рублей.

Клиентская зона в клинике Добрый доктор. Фото Андрей Жинтец

Cмена локации и ренейминг

К 2020 году уже стало некомфортно находиться в помещении на улице Кожевенной.

Кабинеты там были большие, просторные, но клиентская зона – совсем маленькая, и пациентам было неудобно ждать своей очереди, особенно когда их стало больше.

Сначала я предложил арендатору переоборудовать в зону ресепшена и клиентскую зону большой холл, который находился перед дверями в нашу клинику.

Но соседнее помещение арендовал еще один человек. И он был категорически против того, чтобы мы заняли этот холл.

Пока мы не на него не претендовали, друг с другом общались нормально, а тут начал топать ногами, кричать и ругаться всякими нехорошими словами. Арендодатель пошел навстречу ему, а не мне, и в итоге я решил искать другое помещение.

Нашел его случайно. Приехал как-то на улицу Пашковскую рядом с Кооперативным рынком к своему мастеру подстричься. Смотрю – на соседней двери висит объявление «Аренда», и народ вещи вывозит.

Мне центр всегда нравился. Зашел, посмотрел помещение, узнал стоимость аренды – 45 000 рублей. «Классно!», – думаю. И быстро принял решение переехать.

Офис был, правда, подуставший, пришлось делать ремонт.

В помещениях общего пользования просто покрасили стены, в кабинетах врачей обложили стены плиткой по требованиям СанПиНа, обновили сантехнику, мебель, сделали новую стойку ресепшена.

Всё обошлось где-то в 300 000 рублей. Профессиональное оборудование, инструменты у нас были, ничего не докупали.

Площадь помещения – 75 м2. Но визуально – за счет просторного холла – оно кажется больше, чем помещение на Кожевенной. И рабочих зон больше.

Один кабинет выделили под стерилизационную, другой – под комнату отдыха врачей. В общем, разместились с комфортом.

Я решил отойти от «Доброго доктора», связать название клиники со своим именем и переименовал ее в AN Dental 1 (Андрей Николаевич Жинтец – ред.).

По большому счету пациенты в клинику приходили ко мне, а я уже их распределял между остальными врачами.

А сегодня?

Я сократил штат в начале 2022 года (о причинах сокращения Андрей Жинтец говорить не стал – ред.), и сейчас в клинике работает четверо врачей, включая меня, медсестру и двух администраторов (посменно).

Врачи также получают 30% от стоимости оказанных услуг, у администраторов фиксированная оплата – 25 000 рублей в месяц, медсестра – 30 000 рублей плюс надбавки. На удаленке еще работает smm-щик, получает 12 000 в месяц.

Услуги клиники мы расширили – в основном за счет имплантации, которую сейчас проводим в полном объеме.

Прайс, конечно, изменился, как и средняя цена по городу на услуги стоматологических клиник.

Для примера: Удаление зуба – от 2 700 рублей.

Гигиеническая чистка зубов – от 2 500 рублей.

Замена пломбы с анастезией и материалами – 3 500-5 000 рублей.

Металлокерамическая коронка – 10 000 рублей.

Безметалловая керамика – 16 000 рублей.

Установка имплантов – от 15 000 рублей.

Ежемесячные расходы клиники в 2022 году

Аренда – 45 000 рублей.

Коммуналка в среднем – 7 000 рублей.

Расходные материалы – 30 000-40 000 рублей.

Фонд отплаты труда – 150 000 рублей.

Итого: 232 000 рублей.

Клиника AN Dental. Фото Андрей Жинтец

Что дальше?

Я вообще не бизнесмен: мне нравится работать врачом. Но в планах (со временем) –делегировать больше своего функционала другим врачам и сосредоточиться на управлении и развитии бизнеса.

Сейчас я постепенно подхожу к очередному этапу в развитии и продвижении клиники.

В течение года планирую нанять еще двух специалистов. Если их полностью удастся загрузить, будем расширяться дальше.

Какие инвестиции в себя

Я постоянно вкладывался и продолжаю вкладываться в собственное обучение. За все эти годы прошел около 50 различных курсов. Каждый в среднем стоит 20 000 рублей.

В продвижение новой клиники тоже были инвестиции. Сделали сайт: на создание и доработку потратили где-то 130 000 рублей.

Уже давно размещаюсь на Яндекс. Карты, Яндекс. Навигатор. Стоимость продвижения разная – в зависимости от тарифного плана.

В ноябре 2022 года вложил в продвижение 60 000 рублей.

Клиника AN Dental. Фото Андрей Жинтец

Что я могу изменить?

Я стараюсь ни о чем не переживать, кроме как о сотрудниках. По большому счету, что я могу изменить в нынешней экономической и политической обстановке? Ничего.

Ну, буду я переживать – а что изменится? Только поседею больше.

Сегодня есть зарплата и еда – хорошо. Завтра не будет – стану что-то придумывать.

Андрей Жинтец. Фото из личного архива

Потихоньку продолжу планировать, развиваться. Но задумывать глобальное на долгосрочную перспективу нет никакого смысла.

Учитывая последние события, неизвестно, а будет ли вообще что-то потом?

Подготовила Дарья Бендарская.

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